Szívszorító sorokkal közölte a szeretett tévés: eljött a halálos rákkal vívott harcának vége

A BBC sztárja, Finnian Garbutt halálos rákdiagnózisa most már az utolsó stádiumába lépett. A tévés szívszorító kéréssel fordult az emberekhez: ne hagyják magára feleségét és gyermekét, amikor ő már nem lesz velük.

Élete végén jár a BBC sztárja (fotó: GoFundMe)

A BBC sztár küzdelme

A 28 éves Garbutt a BBC Hope Street című sorozatában szerepelt, mielőtt 3. stádiumú bőrrákkal diagnosztizálták, amely a nyakára is átterjedt. Most egy adománygyűjtésen keresztül próbálja segíteni a családját, és felkészülni arra a napra, amikor a betegsége végleg megnyeri a harcot.

Köszönöm mindenkinek a támogatást, amit az elmúlt napokban kaptam. El sem hiszem, hogy világszerte hányan nyújtottak segítséget és bátorítást ebben a nehéz időszakban. Nem részvétnyilvánítás miatt teszem közzé ezt, és nem szeretném, ha bárki adományozna, ha nem engedheti meg magának

- írta az Instagramon.

Elmondta: azért indította az adománygyűjtőt, hogy megadhassa gyermekének és feleségének azt az életet, amelyet eltervezett számukra, de amelyre sajnos már nem lesz lehetősége.

Betegsége négy évvel ezelőtt kezdődött, amikor egy csomót talált a füle mögött. Kezdetben benőtt szőrszálnak hitte, ám megijedt, amikor a borbélya közölte vele, hogy a csomó jelentősen megnőtt. A diagnózis után egy kimerítő, 12 órás műtét során 75 nyirokcsomót távolítottak el az arcából és a nyakából.

Az utóbbi időben állapota gyorsan romlani kezdett, és a hátában, valamint a csípőjében is fájdalmat érzett. Ekkor derült ki, hogy a rák szétterjedt a szervezetében, és a betegség már az utolsó szakaszába lépett.

A diagnózis azonban nem állította meg Garbuttot. Elmondása szerint ez idő alatt 30 epizódban szerepelt, főszerepet kapott egy filmben, házat vásárolt, feleségül vette élete szerelmét, majd apa lett. Egy korábbi interjúban arról is beszélt, hogy már megbékélt a halállal, és elfogadta, hogy fiatalon fogja elveszíteni az életét - írja a Mirror.