Böjt illusztrációja egy sárga vekkerrel és egy üres tányérral

Ez történik a testeddel, ha másfél napig nem eszel – íme a 36 órás böjt előnyei

böjt
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 10:45
élettani hatások36 óradiéta
Elsőre extrémnek hangzik, pedig egyre többen próbálják ki. A 36 órás böjt nemcsak fogyókúrás szempontból lehet kedvező, hanem komoly élettani folyamatokat is elindíthat el a szervezetben.
Bakk Lucia
A szerző cikkei
  • Böjt során, 12-18 óra elteltével beindul a ketózis, vagy a tested zsírégetésre vált.
  • A sejtek „nagytakarítása”, az úgynevezett autófágia 24 óra körül aktiválódhat.
  • Nem mindenkinek ajánlott – bizonyos betegségek vagy hormonális gondok mellett a 36 órás böjt kerülendő.

Az időszakos böjt jó ide je nem számít újdonságnak, a 36 órás táplálékmegvonásra azonban még mindig sokan felkapják a fejüket. A testünk azonban meglepően rugalmas rendszer: ha nem viszünk be külső energiaforrást, a belső forrásokhoz nyúl. A kérdés, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, és kinek való?

Böjt kezdésének illusztrációja egy vekkerrel és kézben tartott evőeszközökkel
A 36 órás böjt nem mindenkinek való, ám aki kibírja, az megdöbbentő előnyökkel szembesülhet.
Fotó: 123RF

36 órás böjt: valódi előnyök, amelyeket érdemes figyelembe venned

Mi történik a szervezetben 36 órás böjt alatt?

Amikor nem eszünk, csak vizet iszunk, a test nem omlik össze, hanem átáll egy másféle működésre. Először a szénhidrátraktárakat használja fel, majd fokozatosan a zsírraktárakhoz fordul. Ezzel párhuzamosan csökken az inzulinszint, stabilizálódik a vércukor, és olyan folyamatok indulnak be, amelyek normál, folyamatos étkezés mellett kevésbé aktívak.

A legismertebb ezek közül az autofágia, vagyis a sejtek „nagytakarítása”. Ilyenkor a szervezet lebontja a sérült, elöregedett sejtalkotókat, és újrahasznosítja azokat. 

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az embereken végzett kutatások még nem adtak mindenre egyértelmű választ, így a túlzó ígéreteket érdemes fenntartással kezelni.  

36 órás böjt óráról órára – így alkalmazkodik a tested

0–4. óra: az utolsó étkezés után még emésztés zajlik. A vércukorszint magasabb, az inzulin dolgozik. Teljesen hétköznapi állapot.

4–8. óra: a szervezet elkezdi felhasználni a májban tárolt glikogént. Megjelenhet az első éhséghullám – ami gyakran inkább megszokás, mint valódi szükséglet.

8–12. óra: csökken a vércukorszint, ürülnek a szénhidrátraktárak. A test „érzi”, hogy váltani kell. Ezt az időszakot sokan kávéval próbálják áthidalni, ám ez nem a legjobb ötlet, mert a koffein fokozhatja a stresszhormon-termelést, gyomorirritációt és vércukor-ingadozást okozhat.

12–18. óra: elindul a ketontestek termelődése. A ketontestek a máj által termelt molekulák, amelyek akkor keletkeznek, amikor kevés a szénhidrát, és a szervezet zsírból állít elő energiát. Ez a ketózis kezdete. Fáradtság, enyhe fejfájás előfordulhat – a folyadékbevitel kulcsfontosságú.

18–24. óra: a zsírégetés hangsúlyosabbá válik. Sokan meglepődnek: az éhség nem lineárisan erősödik, inkább hullámzik. Mentálisan lehet egyfajta tisztább állapot, de nem mindenkinél.

24–30. óra: itt válik igazán érdekessé a dolog. Ebben a szakaszban erőteljesebben aktiválódhat az autofágia (a sejt „önemésztése”, tisztítási és újrahasznosító folyamata). A szervezet „karbantartó üzemmódba” kapcsol.

30–36. óra: a test teljesen átáll a belső energiaforrásokra. Az inzulinszint alacsony, a zsírégetés dominál. Ez már komoly adaptáció – és komoly terhelés is lehet.

36 órás böjtöt folytató férfi az asztalnál ülve egy vekerrel a kezében
A böjt számos élettani előnnyel jár, bizonyos betegségek vagy hormonális gondok mellett azonban kerülendő.
Fotó: 123RF

Milyen előnyei lehetnek a 36 órás böjtnek?

A tapasztalatok és kutatások alapján a lehetséges pozitív hatások közé tartozhat:

  • javuló inzulinérzékenység;
  • stabilabb vércukorszint;
  • csökkenő gyulladásos markerek;
  • fogyás (kalóriadeficit miatt);
  • egyeseknél mentális fókuszjavulás.

A sok lehetséges pozitív hatás ellenére az időszakos böjt nem csodamódszer. Ha valaki rendszertelenül, túlzott kalóriabevitellel étkezik a böjtök között, az eredmények korlátozottak lesznek. Nem mellesleg a hormonrendszer sem rajong a szélsőségekért.

Kinek nem ajánlott?

A 36 órás böjt nem univerzális megoldás. Kifejezetten kerülendő:

  • cukorbetegség esetén (orvosi felügyelet nélkül);
  • terhesség vagy szoptatás alatt;
  • alacsony testsúlynál;
  • evészavar esetén;
  • bizonyos hormonális problémák fennállása esetén.

Van még egy szempont, amiről kevesebb szó esik: ha a böjt szorongást kelt, ha kényszeressé válik, vagy ha utána falásroham következik, az intő jel.  

Tényleg szükség van rá?

Nem mindenkinek. A 36 órás böjt lehet egy tudatos, időszakos eszköz az anyagcsere „edzésére”, de nem feltétele az egészséges életmódnak. A kiegyensúlyozott étrend, a minőségi alvás és a rendszeres mozgás stabilabb alap. Ha mégis kipróbálnád, érdemes fokozatosan haladnod: 14–16 órás böjttel kezdj, figyeld a tested jelzéseit, és semmit se erőltess. A szervezet intelligens rendszer, általában jelzi, ha valami túl sok – vagy épp túl kevés neki. 

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz arról, mit tesz a szervezeteddel a 36 órás böjt:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

