Ez történik a testeddel, ha másfél napig nem eszel – íme a 36 órás böjt előnyei

Az időszakos böjt jó ide je nem számít újdonságnak, a 36 órás táplálékmegvonásra azonban még mindig sokan felkapják a fejüket. A testünk azonban meglepően rugalmas rendszer: ha nem viszünk be külső energiaforrást, a belső forrásokhoz nyúl. A kérdés, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, és kinek való?
Amikor nem eszünk, csak vizet iszunk, a test nem omlik össze, hanem átáll egy másféle működésre. Először a szénhidrátraktárakat használja fel, majd fokozatosan a zsírraktárakhoz fordul. Ezzel párhuzamosan csökken az inzulinszint, stabilizálódik a vércukor, és olyan folyamatok indulnak be, amelyek normál, folyamatos étkezés mellett kevésbé aktívak.
A legismertebb ezek közül az autofágia, vagyis a sejtek „nagytakarítása”. Ilyenkor a szervezet lebontja a sérült, elöregedett sejtalkotókat, és újrahasznosítja azokat.
Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az embereken végzett kutatások még nem adtak mindenre egyértelmű választ, így a túlzó ígéreteket érdemes fenntartással kezelni.
0–4. óra: az utolsó étkezés után még emésztés zajlik. A vércukorszint magasabb, az inzulin dolgozik. Teljesen hétköznapi állapot.
4–8. óra: a szervezet elkezdi felhasználni a májban tárolt glikogént. Megjelenhet az első éhséghullám – ami gyakran inkább megszokás, mint valódi szükséglet.
8–12. óra: csökken a vércukorszint, ürülnek a szénhidrátraktárak. A test „érzi”, hogy váltani kell. Ezt az időszakot sokan kávéval próbálják áthidalni, ám ez nem a legjobb ötlet, mert a koffein fokozhatja a stresszhormon-termelést, gyomorirritációt és vércukor-ingadozást okozhat.
12–18. óra: elindul a ketontestek termelődése. A ketontestek a máj által termelt molekulák, amelyek akkor keletkeznek, amikor kevés a szénhidrát, és a szervezet zsírból állít elő energiát. Ez a ketózis kezdete. Fáradtság, enyhe fejfájás előfordulhat – a folyadékbevitel kulcsfontosságú.
18–24. óra: a zsírégetés hangsúlyosabbá válik. Sokan meglepődnek: az éhség nem lineárisan erősödik, inkább hullámzik. Mentálisan lehet egyfajta tisztább állapot, de nem mindenkinél.
24–30. óra: itt válik igazán érdekessé a dolog. Ebben a szakaszban erőteljesebben aktiválódhat az autofágia (a sejt „önemésztése”, tisztítási és újrahasznosító folyamata). A szervezet „karbantartó üzemmódba” kapcsol.
30–36. óra: a test teljesen átáll a belső energiaforrásokra. Az inzulinszint alacsony, a zsírégetés dominál. Ez már komoly adaptáció – és komoly terhelés is lehet.
A tapasztalatok és kutatások alapján a lehetséges pozitív hatások közé tartozhat:
A sok lehetséges pozitív hatás ellenére az időszakos böjt nem csodamódszer. Ha valaki rendszertelenül, túlzott kalóriabevitellel étkezik a böjtök között, az eredmények korlátozottak lesznek. Nem mellesleg a hormonrendszer sem rajong a szélsőségekért.
A 36 órás böjt nem univerzális megoldás. Kifejezetten kerülendő:
Van még egy szempont, amiről kevesebb szó esik: ha a böjt szorongást kelt, ha kényszeressé válik, vagy ha utána falásroham következik, az intő jel.
Nem mindenkinek. A 36 órás böjt lehet egy tudatos, időszakos eszköz az anyagcsere „edzésére”, de nem feltétele az egészséges életmódnak. A kiegyensúlyozott étrend, a minőségi alvás és a rendszeres mozgás stabilabb alap. Ha mégis kipróbálnád, érdemes fokozatosan haladnod: 14–16 órás böjttel kezdj, figyeld a tested jelzéseit, és semmit se erőltess. A szervezet intelligens rendszer, általában jelzi, ha valami túl sok – vagy épp túl kevés neki.
