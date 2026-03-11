Ez történik a testeddel, ha másfél napig nem eszel – íme a 36 órás böjt előnyei

Böjt során, 12-18 óra elteltével beindul a ketózis, vagy a tested zsírégetésre vált.

A sejtek „nagytakarítása”, az úgynevezett autófágia 24 óra körül aktiválódhat.

Nem mindenkinek ajánlott – bizonyos betegségek vagy hormonális gondok mellett a 36 órás böjt kerülendő.

Az időszakos böjt jó ide je nem számít újdonságnak, a 36 órás táplálékmegvonásra azonban még mindig sokan felkapják a fejüket. A testünk azonban meglepően rugalmas rendszer: ha nem viszünk be külső energiaforrást, a belső forrásokhoz nyúl. A kérdés, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, és kinek való?

A 36 órás böjt nem mindenkinek való, ám aki kibírja, az megdöbbentő előnyökkel szembesülhet.

Fotó: 123RF

36 órás böjt: valódi előnyök, amelyeket érdemes figyelembe venned

Mi történik a szervezetben 36 órás böjt alatt?

Amikor nem eszünk, csak vizet iszunk, a test nem omlik össze, hanem átáll egy másféle működésre. Először a szénhidrátraktárakat használja fel, majd fokozatosan a zsírraktárakhoz fordul. Ezzel párhuzamosan csökken az inzulinszint, stabilizálódik a vércukor, és olyan folyamatok indulnak be, amelyek normál, folyamatos étkezés mellett kevésbé aktívak.

A legismertebb ezek közül az autofágia, vagyis a sejtek „nagytakarítása”. Ilyenkor a szervezet lebontja a sérült, elöregedett sejtalkotókat, és újrahasznosítja azokat.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az embereken végzett kutatások még nem adtak mindenre egyértelmű választ, így a túlzó ígéreteket érdemes fenntartással kezelni.

36 órás böjt óráról órára – így alkalmazkodik a tested

0–4. óra: az utolsó étkezés után még emésztés zajlik. A vércukorszint magasabb, az inzulin dolgozik. Teljesen hétköznapi állapot.

4–8. óra: a szervezet elkezdi felhasználni a májban tárolt glikogént. Megjelenhet az első éhséghullám – ami gyakran inkább megszokás, mint valódi szükséglet.

8–12. óra: csökken a vércukorszint, ürülnek a szénhidrátraktárak. A test „érzi”, hogy váltani kell. Ezt az időszakot sokan kávéval próbálják áthidalni, ám ez nem a legjobb ötlet, mert a koffein fokozhatja a stresszhormon-termelést, gyomorirritációt és vércukor-ingadozást okozhat.

12–18. óra: elindul a ketontestek termelődése. A ketontestek a máj által termelt molekulák, amelyek akkor keletkeznek, amikor kevés a szénhidrát, és a szervezet zsírból állít elő energiát. Ez a ketózis kezdete. Fáradtság, enyhe fejfájás előfordulhat – a folyadékbevitel kulcsfontosságú.