Eleged van a sikertelen diétákból? Ezért szeretnek bele annyian az időszakos böjtbe: ideje kipróbálnod

Több korábbi kutatás is alátámasztja az időszakos böjtölés fogyásban betöltött szerepét, ami nem mellesleg pozitívan befolyásolhatja a szív és az agy egészségét is. Azonban érdemes néhány dolgot tisztázni, még mielőtt belevágnál. Ismerd meg ezt a nagyszerű étkezési módszert!
Ez egy jelenleg rendkívül népszerű étkezési stratégia, amely a táplálkozási és böjtölési időszakok váltakozására fekteti a hangsúlyt. Nagy előnye a diétákhoz képest, hogy nem szabja meg, mit és mennyit ehetsz, csak azt, hogy mikor. Emellett fontos, hogy a böjt alatt megengedett a folyadék, például víz, cukormentes ital vagy feketekávé fogyasztása.
Bár a módszernek számos változata van, ezek az időszakos böjtölési fajták a legnépszerűbbek.
Mielőtt rátérnénk arra, hogy az időszakos böjt hogyan segíthet a fogyásban, fontos kiemelni elképesztő egészségügyi előnyeit. A táplálkozási stratégia ugyanis csökkenti az inzulinszintet, pozitívan hat a sejtekre, hozzájárul a hosszabb élettartamhoz, melyhez szorosan hozzátartozik, hogy segítségével megelőzhetőek a különböző betegségek is. De vajon hogyan támogatja a fogyást?
Sokak számára az étkezési időszak kijelölése elősegíti a napi kalóriabevitel csökkentését anélkül, hogy észrevennék. Továbbá befolyásolhatja a hormonszintet, ami szintén támogatja a kilók leadását. Emellett fokozza a noradrenalin, azaz a zsírlebontásban szerepet játszó hormon felszabadulását, így átmenetileg felgyorsíthatja az anyagcserét is.
Rendkívül fontos kiemelni, hogy ez a módszer főként azért segíti a fogyást, mert csökken a bevitt kalóriák mennyisége. Ennek következtében, ha te óriási adagokat eszel, megeshet, hogy egy deka sem megy le rólad.
Az alábbi videóból megtudhatod, hogy kinek ajánlott az időszakos böjtölés:
