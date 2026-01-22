Eleged van a sikertelen diétákból? Ezért szeretnek bele annyian az időszakos böjtbe: ideje kipróbálnod

Több korábbi kutatás is alátámasztja az időszakos böjtölés fogyásban betöltött szerepét, ami nem mellesleg pozitívan befolyásolhatja a szív és az agy egészségét is. Azonban érdemes néhány dolgot tisztázni, még mielőtt belevágnál. Ismerd meg ezt a nagyszerű étkezési módszert!

Az időszakos böjt nem tilt meg semmit, mégis segíthet a fogyásban

Fotó: GettyImages

Az időszakos böjtölés nemcsak egészséges, de még a fogyásban is segíthet.

Az étkezési stratégiának 3 népszerű fajtája van.

Az időszakos böjtölés segítségével csökkenthető a napi bevitt kalóriák száma.

Mit jelent az időszakos böjtölés?

Ez egy jelenleg rendkívül népszerű étkezési stratégia, amely a táplálkozási és böjtölési időszakok váltakozására fekteti a hangsúlyt. Nagy előnye a diétákhoz képest, hogy nem szabja meg, mit és mennyit ehetsz, csak azt, hogy mikor. Emellett fontos, hogy a böjt alatt megengedett a folyadék, például víz, cukormentes ital vagy feketekávé fogyasztása.

Az időszakos böjtölés fajtái: íme a legnépszerűbbek

Bár a módszernek számos változata van, ezek az időszakos böjtölési fajták a legnépszerűbbek.

16:8 módszer: ez a legkedveltebb mind közül, amely 8 órás étkezési és 16 órás böjtölési időszakra van bontva. Viszont egyénenként eltérő, hogy éppen a reggeli vagy a vacsora marad ki.

ez a legkedveltebb mind közül, amely 8 órás étkezési és 16 órás böjtölési időszakra van bontva. Viszont egyénenként eltérő, hogy éppen a reggeli vagy a vacsora marad ki. 5:2 diéta: ezzel a stratégiával a héten kétszer (nem két egymást követő napon) csak 500-600 kalóriát viszel be, a többi napon pedig szokásosan eszel.

ezzel a stratégiával a héten kétszer (nem két egymást követő napon) csak 500-600 kalóriát viszel be, a többi napon pedig szokásosan eszel. Egyél-ne-egyél: a módszer heti egyszeri vagy kétszeri 24 órás böjtre utal, viszont ez már egy haladóbb szint.

A módszernek köszönhetően csökkenhet a napi kalóriabevitel.

Fotó: Shutterstock

Hogyan segít az időszakos böjtölés a fogyásban?

Mielőtt rátérnénk arra, hogy az időszakos böjt hogyan segíthet a fogyásban, fontos kiemelni elképesztő egészségügyi előnyeit. A táplálkozási stratégia ugyanis csökkenti az inzulinszintet, pozitívan hat a sejtekre, hozzájárul a hosszabb élettartamhoz, melyhez szorosan hozzátartozik, hogy segítségével megelőzhetőek a különböző betegségek is. De vajon hogyan támogatja a fogyást?

Sokak számára az étkezési időszak kijelölése elősegíti a napi kalóriabevitel csökkentését anélkül, hogy észrevennék. Továbbá befolyásolhatja a hormonszintet, ami szintén támogatja a kilók leadását. Emellett fokozza a noradrenalin, azaz a zsírlebontásban szerepet játszó hormon felszabadulását, így átmenetileg felgyorsíthatja az anyagcserét is.

Rendkívül fontos kiemelni, hogy ez a módszer főként azért segíti a fogyást, mert csökken a bevitt kalóriák mennyisége. Ennek következtében, ha te óriási adagokat eszel, megeshet, hogy egy deka sem megy le rólad.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy kinek ajánlott az időszakos böjtölés: