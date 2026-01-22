Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Az időszakos böjtölést szimbolizáló kép salátával, súlyzóval és egy órával.

Eleged van a sikertelen diétákból? Ezért szeretnek bele annyian az időszakos böjtbe: ideje kipróbálnod

fogyás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 10:15
időszakos böjtdiéta
Neked is állandóan kudarcba fullad a diétád, mert szinte mindent megvonsz magadtól? Hallottál már az időszakos böjtről, amely nem tiltja az ételeket, mégis hatékonyan támogatja a fogyást? Most bemutatjuk neked ezt a sokak által dicsért étkezési stratégiát, és megmutatjuk, miért működik hosszú távon is!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Több korábbi kutatás is alátámasztja az időszakos böjtölés fogyásban betöltött szerepét, ami nem mellesleg pozitívan befolyásolhatja a szív és az agy egészségét is. Azonban érdemes néhány dolgot tisztázni, még mielőtt belevágnál. Ismerd meg ezt a nagyszerű étkezési módszert!

Időszakos böjtöt szimbolizáló tányér, aminek csak az egyik részén van étel.
Az időszakos böjt nem tilt meg semmit, mégis segíthet a fogyásban
Fotó: GettyImages
  • Az időszakos böjtölés nemcsak egészséges, de még a fogyásban is segíthet.
  • Az étkezési stratégiának 3 népszerű fajtája van.
  • Az időszakos böjtölés segítségével csökkenthető a napi bevitt kalóriák száma.

Mit jelent az időszakos böjtölés?

Ez egy jelenleg rendkívül népszerű étkezési stratégia, amely a táplálkozási és böjtölési időszakok váltakozására fekteti a hangsúlyt. Nagy előnye a diétákhoz képest, hogy nem szabja meg, mit és mennyit ehetsz, csak azt, hogy mikor. Emellett fontos, hogy a böjt alatt megengedett a folyadék, például víz, cukormentes ital vagy feketekávé fogyasztása.

Az időszakos böjtölés fajtái: íme a legnépszerűbbek

Bár a módszernek számos változata van, ezek az időszakos böjtölési fajták a legnépszerűbbek.

  • 16:8 módszer: ez a legkedveltebb mind közül, amely 8 órás étkezési és 16 órás böjtölési időszakra van bontva. Viszont egyénenként eltérő, hogy éppen a reggeli vagy a vacsora marad ki.
  • 5:2 diéta: ezzel a stratégiával a héten kétszer (nem két egymást követő napon) csak 500-600 kalóriát viszel be, a többi napon pedig szokásosan eszel.
  • Egyél-ne-egyél: a módszer heti egyszeri vagy kétszeri 24 órás böjtre utal, viszont ez már egy haladóbb szint.
Időszakos böjtöt követő nő főz a konyhában.
A módszernek köszönhetően csökkenhet a napi kalóriabevitel.
Fotó: Shutterstock 

Hogyan segít az időszakos böjtölés a fogyásban?

Mielőtt rátérnénk arra, hogy az időszakos böjt hogyan segíthet a fogyásban, fontos kiemelni elképesztő egészségügyi előnyeit. A táplálkozási stratégia ugyanis csökkenti az inzulinszintet, pozitívan hat a sejtekre, hozzájárul a hosszabb élettartamhoz, melyhez szorosan hozzátartozik, hogy segítségével megelőzhetőek a különböző betegségek is. De vajon hogyan támogatja a fogyást?

Sokak számára az étkezési időszak kijelölése elősegíti a napi kalóriabevitel csökkentését anélkül, hogy észrevennék. Továbbá befolyásolhatja a hormonszintet, ami szintén támogatja a kilók leadását. Emellett fokozza a noradrenalin, azaz a zsírlebontásban szerepet játszó hormon felszabadulását, így átmenetileg felgyorsíthatja az anyagcserét is.

Rendkívül fontos kiemelni, hogy ez a módszer főként azért segíti a fogyást, mert csökken a bevitt kalóriák mennyisége. Ennek következtében, ha te óriási adagokat eszel, megeshet, hogy egy deka sem megy le rólad.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy kinek ajánlott az időszakos böjtölés:

Ezek a diétával kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek: 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
