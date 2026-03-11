Már te is tűkön ülve várod az Exatlon Hungary ötödik évadát? Akkor ez a hír neked szól!

Hatalmas várakozás övezi a TV2 legendás sport-realityjének új évadát, amely négy év kihagyás után tér vissza a televízió képernyőjére. Az Exatlon Hungary rajongóinak már nem kell sokat várni, hiszen március 23-án elindul a Bajnokok és Kihívók harca.

Remek hír érkezett az Exatlon Hungary kapcsán! / Fotó: TV2

Így hangolódhatsz az Exatlon Hungary új évadára!



Az új pályák, a látványosabb küzdelmek mellett a nézők még több bepillantást nyernek a kulisszák mögé, hiszen heti két alkalommal a TV2 Play oldalán jelentkezik Szedmák Zita műsorvezetésével az Exatlon Hungary Backstage, ahol a heti eseményeket korábbi versenyzők, a jelenlegi Bajnokok és Kihívók családtagjai és barátai elemzik. Exkluzív anyagokban arra is fény derül, mi zajlik a forgatások hátterében.



Az Exatlon Hungary Backstage már az új évad indulása előtt elkezdi a versenyre való hangolódást.

A március 11-én, szerdán 12:00-től elérhető első epizódban Szedmák Zita vendége a népszerű sport-reality két műsorvezetője, Palik László és Gelencsér Tímea. A TV2 Play-en elérhető adásban nevetésből és könnyekből sem lesz hiány, amikor a műsorvezető-páros felidézi az első Exatlon-élményeiket, az együtt forgatott három évad ikonikus pillanatait. Kulisszatitkokról is lehull a lepel az Exatlon Hungary Backstage stúdiójában és az is kiderül, milyen fogadást köt Palik László és Gelencsér Tímea a kiutazás előtt.

