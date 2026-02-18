Ma kezdődik a böjti időszak – ezt érdemes tudni a hamvazószerdáról

A visszafogottság, a lelki és testi megtisztulás időszaka ezen a napon, vagyis február 18-án kezdődik: hamvazószerda ugyanis a 40 napos böjt első napja. De miért éppen ez a neve a farsangot lezáró napnak és milyen szokások köthetők hozzá? Mutatjuk!

Az anglofón országokban elterjedt szokás szerint a pap hamvazószerda napján hamuból keresztet rajzol a hívők homlokára. Ez a forma terjedt el Magyarországon is Fotó: salouw / shutterstock

Mikor van pontosan hamvazószerda?

A hamvazószerda egy mozgóünnep, a pontos időpontja a húsvéttól függ. Mivel a nagyböjtnek 40 hétköznapból kell állnia (a vasárnapok ugyanis nem böjti napok), a számolást visszavezetve jutunk el a húsvétvasárnap előtti 46. napig, ami mindig szerdára esik. Ez idén február 18-án van. A keresztény teológiában ez a nap az elmúlásra való emlékezés és a lelki megtisztulás, illetve a böjt kezdete.

Miért éppen hamvazószerda a hamvazószerda?

Az elnevezés arra utal, hogy ilyenkor az előző évi virágvasárnapi barkát régen elégették, hamuját a pap megszentelte és keresztet rajzolt vele a hívek homlokára, annak bizonyságára, hogy a halandók porból lettek, s porrá lesznek. És miért éppen hamuval? A bibliai időkben a bűnbánat és a gyász látványos jele volt, ha valaki hamut szórt a fejére, vagy hamuban ült. Ez a gesztus azt üzente a külvilágnak: elismerem a hibáimat, és megalázkodom. Emellett a hamu régen a tisztaságot is jelképezte: mielőtt szappant használtunk volna, hamuból készítettek lúgot a mosáshoz és a takarításhoz, így a hamvazkodás nemcsak a halálra emlékeztet, hanem a lélek „kimosására”, megtisztulására is.

Így is hívják a hamvazószerdát A magyar néprajzi hagyományban a hamvazószerdának számos neve van, például szárazszerda, böjtfőszerda, aszalószerda vagy pogányszerda.

Mi volt a szokás ilyenkor?