Ma kezdődik a böjti időszak – ezt érdemes tudni a hamvazószerdáról

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 07:15
A keresztény kultúrkör egyik legfontosabb fordulópontja idén február 18-ra esik. Mutatjuk milyen hagyományok köthetők ehhez a naphoz és azt is, miért éppen hamvazószerda a hamvazószerda!
A visszafogottság, a lelki és testi megtisztulás időszaka ezen a napon, vagyis február 18-án kezdődik: hamvazószerda ugyanis a 40 napos böjt első napja. De miért éppen ez a neve a farsangot lezáró napnak és milyen szokások köthetők hozzá? Mutatjuk!

Az anglofón országokban elterjedt szokás szerint a pap hamvazószerda napján hamuból keresztet rajzol a hívők homlokára. Ez a forma terjedt el Magyarországon is.
Az anglofón országokban elterjedt szokás szerint a pap hamvazószerda napján hamuból keresztet rajzol a hívők homlokára. Ez a forma terjedt el Magyarországon is Fotó: salouw / shutterstock

Mikor van pontosan hamvazószerda?

A hamvazószerda egy mozgóünnep, a pontos időpontja a húsvéttól függ. Mivel a nagyböjtnek 40 hétköznapból kell állnia (a vasárnapok ugyanis nem böjti napok), a számolást visszavezetve jutunk el a húsvétvasárnap előtti 46. napig, ami mindig szerdára esik. Ez idén február 18-án van. A keresztény teológiában ez a nap az elmúlásra való emlékezés és a lelki megtisztulás, illetve a böjt kezdete.

Miért éppen hamvazószerda a hamvazószerda?

Az elnevezés arra utal, hogy ilyenkor az előző évi virágvasárnapi barkát régen elégették, hamuját a pap megszentelte és keresztet rajzolt vele a hívek homlokára, annak bizonyságára, hogy a halandók porból lettek, s porrá lesznek. És miért éppen hamuval? A bibliai időkben a bűnbánat és a gyász látványos jele volt, ha valaki hamut szórt a fejére, vagy hamuban ült. Ez a gesztus azt üzente a külvilágnak: elismerem a hibáimat, és megalázkodom. Emellett a hamu régen a tisztaságot is jelképezte: mielőtt szappant használtunk volna, hamuból készítettek lúgot a mosáshoz és a takarításhoz, így a hamvazkodás nemcsak a halálra emlékeztet, hanem a lélek „kimosására”, megtisztulására is.

Így is hívják a hamvazószerdát

A magyar néprajzi hagyományban a hamvazószerdának számos neve van, például szárazszerda, böjtfőszerda, aszalószerda vagy pogányszerda.

Mi volt a szokás ilyenkor?

  • Ezen a napon a falusi háztartásokban szigorú rendszerváltás történt. A farsangi dőzsölés után az edényeket alaposan elmosták, sőt, sok helyen hamus lúggal kifőzték, hogy egyetlen csepp zsír se maradjon bennük a böjti ételek készítése előtt. Ez a fizikai tisztítás a lelki megtisztulás szimbóluma is volt.
  • Szokás volt még a tuskóhúzás is: azokat a lányokat és legényeket, akik a farsang alatt nem házasodtak meg, tréfásan kicsúfolták. Egy nehéz fatönköt húzattak végig velük a falun, vagy a legények a lányok kapujára kötözték a tuskót, emlékeztetve őket, hogy kifutottak az időből.
  • Ami pedig az időjárást illeti, a népi megfigyelés szerint, amilyen a hamvazószerda, olyan lesz az egész nagyböjt időjárása. Például ha ezen a napon fújt a szél, azt mondták, hogy a böjt során sokat fog havazni vagy esni.
002-RonkhuzasTaplan-CSG_3825
A rönkhúzás hagyománya Táplánszentkereszten még 2026-ban is él Fotó: Cseh Gábor, Vas Népe

Mit ettek ilyenkor az emberek?

Hamvazószerdán már csak növényi ételeket ettek az emberek. Tipikus fogás volt a savanyú leves (cibere), a mákos guba, a pattogtatott kukorica vagy a sült tök. A szigorú böjt szerint napi háromszori étkezés volt megengedett, amiből csak egyszer laktak jól.

Hogy néz ki a böjti időszak manapság?

A mai böjti szabályok már jóval megengedőbbek, mint a régi, "lúggal kimosott edények" korában volt: hamvazószerdán (és Nagypénteken) a 18 és 60 év közöttieknek csak háromszor szabad enniük, és egyszer jóllakniuk, 14 éves kortól pedig ezen a napon és a nagyböjt összes péntekén tilos a hús fogyasztása.

 

