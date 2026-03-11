Hihetetlen: 2 évnyi keresés után találtak meg egy eltűnt 15 éves lányt

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 11:30
Több mint két év után találták meg egy eltűnt tinédzsert Tennessee államban. Nem tudni mi történt vele az utóbbi években.

Több mint két évnyi keresés után épségben megtaláltak egy eltűnt tizenéves lányt az Egyesült Államokban, Tennessee államban.

2 éve eltűnt, de most végre megtalálták
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A tinédzser eltűnését eredetileg 2023. július 2-án jelentette be az egyik szülő a Metro Nashville-i Rendőrségen. A nyomozás során olyan információk jutottak a hatóságok tudomására, amelyek szerint a lány Lexington környékén tartózkodhat, ezért a rendőrség az amerikai Marshals szolgálat segítségét kérte a felkutatásban.

Végre megtalálták a két éve eltűnt tinit

Egy eltűnt gyermek esetében már egyetlen óra is túl sok.

– mondta Tyreece Miller, a U.S. Marshals szolgálat nyugat-tennessee-i körzetének vezetője a közleményben, utalva arra a fájdalomra, melyet a család az utóbbi 2 évben átélt.

A hatóságok megfigyelést végeztek, amelynek során sikerült azonosítani a lány tartózkodási helyét Jackson városában. Miután pontosan meghatározták a helyszínt, a U.S. Marshals Service értesítette a lexingtoni rendőrséget, hogy mindenképpen feltartsák a tinédzsert, amíg a szövetségi és állami nyomozók meg nem érkeznek a helyszínre.

A lányt ezt követően a Tennessee-i Gyermekvédelmi Szolgálat gondozásába adták.

Több mint két év telt el azóta, hogy ez a gyermek nem volt ott, ahol lennie kellett volna. Örülünk, hogy szerepet játszhattunk abban, hogy biztonságban hazatérhetett

– tette hozzá Miller.

A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy azonosítottak-e gyanúsítottakat a 2023-as eltűnés kapcsán. A lány személyazonosságát sem hozták nyilvánosságra, mivel kiskorú.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a 2015-ben elfogadott Justice for Victims of Trafficking Act jelentősen kibővítette a szervezet hatáskörét, lehetővé téve számukra, hogy más bűnüldöző szervekkel együttműködve segítsenek az eltűnt, veszélyeztetett vagy kizsákmányolt kiskorúak felkutatásában. A szolgálat adatai szerint 2015 óta több mint 4561 eltűnt gyermeket sikerült felkutatniuk vagy biztonságba helyezniük. A szervezet egyik kiemelt feladata az emberkereskedelem megelőzése – írja a People.

 

