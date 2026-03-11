Hihetetlen: 2 évnyi keresés után találtak meg egy eltűnt 15 éves lányt

Több mint két évnyi keresés után épségben megtaláltak egy eltűnt tizenéves lányt az Egyesült Államokban, Tennessee államban.
A tinédzser eltűnését eredetileg 2023. július 2-án jelentette be az egyik szülő a Metro Nashville-i Rendőrségen. A nyomozás során olyan információk jutottak a hatóságok tudomására, amelyek szerint a lány Lexington környékén tartózkodhat, ezért a rendőrség az amerikai Marshals szolgálat segítségét kérte a felkutatásban.
Egy eltűnt gyermek esetében már egyetlen óra is túl sok.
– mondta Tyreece Miller, a U.S. Marshals szolgálat nyugat-tennessee-i körzetének vezetője a közleményben, utalva arra a fájdalomra, melyet a család az utóbbi 2 évben átélt.
A hatóságok megfigyelést végeztek, amelynek során sikerült azonosítani a lány tartózkodási helyét Jackson városában. Miután pontosan meghatározták a helyszínt, a U.S. Marshals Service értesítette a lexingtoni rendőrséget, hogy mindenképpen feltartsák a tinédzsert, amíg a szövetségi és állami nyomozók meg nem érkeznek a helyszínre.
A lányt ezt követően a Tennessee-i Gyermekvédelmi Szolgálat gondozásába adták.
Több mint két év telt el azóta, hogy ez a gyermek nem volt ott, ahol lennie kellett volna. Örülünk, hogy szerepet játszhattunk abban, hogy biztonságban hazatérhetett
– tette hozzá Miller.
A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy azonosítottak-e gyanúsítottakat a 2023-as eltűnés kapcsán. A lány személyazonosságát sem hozták nyilvánosságra, mivel kiskorú.
A hatóságok hangsúlyozták, hogy a 2015-ben elfogadott Justice for Victims of Trafficking Act jelentősen kibővítette a szervezet hatáskörét, lehetővé téve számukra, hogy más bűnüldöző szervekkel együttműködve segítsenek az eltűnt, veszélyeztetett vagy kizsákmányolt kiskorúak felkutatásában. A szolgálat adatai szerint 2015 óta több mint 4561 eltűnt gyermeket sikerült felkutatniuk vagy biztonságba helyezniük. A szervezet egyik kiemelt feladata az emberkereskedelem megelőzése – írja a People.
