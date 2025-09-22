A női hormonháztartás könnyen felborulhat. Ebben a cikkben sorra vesszük a legszembetűnőbb tüneteket, amikre nőként figyelned kell! Olvass tovább!

Női hormonháztartás felborulásának jelei – Tünetek, amiről minden nőnek tudnia kell

Fotó: New Africa / Shutterstock

A női hormonháztartás felborulásának jelei – ezekre jobb ha odafigyelsz

Miért pont a hormonok?

A hormonokat úgy képzeld el, mintha kis „hírvivő molekulák” lennének, melyik a tested különböző pontjaiba küldenek információkat. A legfontosabb szerepük, hogy szabályozzák az életünk különböző folyamatait: a növekedést, az anyagcserét, a szaporodást és még a hangulatunkat is. Ha a hormonháztartás valamilyen okból felborul, egy egész sor furcsa és zűrös tünetet produkálhat. De mi van akkor, ha ezek a tünetek nem egyértelműek? Mit kezdhetünk velük?

Mik lehetnek a hormonális egyensúly felborulásának jelei?

Rendszertelen ciklus: túl hamar, vagy túl későn jön meg a havi vérzésed? Ez lehet a túl sok, vagy túl kevés ösztrogén jele a szervezetben.

Libidócsökkenés: az együttlét utáni vágy csökkenése, hüvelyszárazság szintén a hormonális egyensúly felborulását jelezheti.

Fáradékonyság: az első tüntetek között szerepel a fáradékonyság. Nem összekeverendő a természetes napi fáradsággal, ez a fajta kimerültség már reggel leterhel, olyan mintha egy szemhunyásnyit sem aludtál volna.

Ingerlékenység: az ingerlékenység a kimerültség miatt jelentkezhet. Ha mostanában olyan dolgok is heves reakciót váltanak ki belőled, amiket korábban lazán kezeltél, elképzelhető, hogy felborult a hormonháztartásod.

Alvásproblémák: a pihentető alvás elengedhetetlen egy egészséges hormonháztartás fenntartásához. Ha hőhullámokat, éjszakai verejtékezést tapasztalsz, ez az alacsony ösztrogén szint jele lehet.

Memóriazavar: ha úgy érzed, hogy a memóriád sem a régi, ez lehet a pajzsmirigybetegség jele is.

Hízás: a hormonok hatására a zsírszövetek felhalmozódhatnak. Ha az étkezésed nem változott, mégis súlygyarapodást érzékelsz, akkor ideje komolyan venni a dolgot.

A hormonháztartásod egyensúlyának megtartása érdekében muszáj odafigyelned az étkezésedre.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Hogyan állítható helyre a felborult hormonháztartás?

Étrend: a hormonháztartás felborulásának egyik oka sokszor a helytelen étrend, fogyassz hát olyan ételeket, amik támogatják a hormonjaidat.