Női hormonháztartás felborulásának jelei – Tünetek, amiről minden nőnek tudnia kell

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 14:45
Valami nincs rendben, de nem tudod, hogy mi az? Rossz a közérzeted? Indokolatlan hízást tapasztalsz? Könnyen lehet, hogy a hormonháztartásod egyensúlyának felborulása okozza ezeket a megmagyarázhatatlan tüneteket! Olvass tovább!
A női hormonháztartás könnyen felborulhat. Ebben a cikkben sorra vesszük a legszembetűnőbb tüneteket, amikre nőként figyelned kell! Olvass tovább!

Egy nő legyezi magát. A női hormonháztartás felborulásának jelei.
Női hormonháztartás felborulásának jelei – Tünetek, amiről minden nőnek tudnia kell 
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

A női hormonháztartás felborulásának jelei – ezekre jobb ha odafigyelsz

Miért pont a hormonok?

A hormonokat úgy képzeld el, mintha kis „hírvivő molekulák” lennének, melyik a tested különböző pontjaiba küldenek információkat. A legfontosabb szerepük, hogy szabályozzák az életünk különböző folyamatait: a növekedést, az anyagcserét, a szaporodást és még a hangulatunkat is. Ha a hormonháztartás valamilyen okból felborul, egy egész sor furcsa és zűrös tünetet produkálhat. De mi van akkor, ha ezek a tünetek nem egyértelműek? Mit kezdhetünk velük?

Mik lehetnek a hormonális egyensúly felborulásának jelei?

Rendszertelen ciklus: túl hamar, vagy túl későn jön meg a havi vérzésed? Ez lehet a túl sok, vagy túl kevés ösztrogén jele a szervezetben.  

Libidócsökkenés: az együttlét utáni vágy csökkenése, hüvelyszárazság szintén a hormonális egyensúly felborulását jelezheti.

Fáradékonyság: az első tüntetek között szerepel a fáradékonyság. Nem összekeverendő a természetes napi fáradsággal, ez a fajta kimerültség már reggel leterhel, olyan mintha egy szemhunyásnyit sem aludtál volna.  

Ingerlékenység: az ingerlékenység a kimerültség miatt jelentkezhet. Ha mostanában olyan dolgok is heves reakciót váltanak ki belőled, amiket korábban lazán kezeltél, elképzelhető, hogy felborult a hormonháztartásod.  

Alvásproblémák: a pihentető alvás elengedhetetlen egy egészséges hormonháztartás fenntartásához. Ha hőhullámokat, éjszakai verejtékezést tapasztalsz, ez az alacsony ösztrogén szint jele lehet.  

Memóriazavar: ha úgy érzed, hogy a memóriád sem a régi, ez lehet a pajzsmirigybetegség jele is.  

Hízás: a hormonok hatására a zsírszövetek felhalmozódhatnak. Ha az étkezésed nem változott, mégis súlygyarapodást érzékelsz, akkor ideje komolyan venni a dolgot.  

Egy tál zöldség és kevés hús, a hormonháztartásban az étkezésnek is szerepe van
A hormonháztartásod egyensúlyának megtartása érdekében muszáj odafigyelned az étkezésedre. 
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Hogyan állítható helyre a felborult hormonháztartás?

Étrend: a hormonháztartás felborulásának egyik oka sokszor a helytelen étrend, fogyassz hát olyan ételeket, amik támogatják a hormonjaidat.

Testmozgás: nem kell maratonokat lefutnod ahhoz, hogy megtámogasd a hormonháztartásod. A mérsékelt, rendszeres testmozgás, kombinálva pihenőnapokkal lehet a kulcs a hormonjaid megszelídítésére.  

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ha fentebb említett tüneteket hosszútávon tapasztalod, célszerű orvoshoz fordulni. A hormonális problémák kezelése, mint például a pajzsmirigy-alul működés vagy a klimax, sokkal könnyebben menedzselhető a megfelelő orvosi tanácsokkal és kezelésekkel.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.  

