"Kevesebb időm jut rá mostanság" - Megszólalt a szerelméről Gesztesi Panka

Varázslatos produkcióval lépett színpadra A Nagy Duett legutóbbi adásában Gesztesi Panka partnere, Kovács Ákos oldalán. Bár korábban aggasztó hírek érkeztek Liptai Claudia és Gesztesi Károly lányáról, aki olyan súlyosan megsérült, hogy a szombati napot a sebészeten indította, végül minden jól alakult, úgy is, hogy Panka utóbb elárulta, bekötözött lábbal kellett szerepelnie.

Gesztesi Panka elárulta: foglalt a szíve / Fotó: nanasipal / TV2

Úgy érkeztem meg a stúdióba vasárnap, hogy nagyon fájt a lábam, volt bennem fájdalomcsillapító. Aztán bejöttem a produkciónkra és mintha nem is lett volna a sérülésem, az adrenalin úgy dolgozott bennem, hogy egyszerűen nem éreztem a fájdalmat!

– mesélte a Borsnak adás után Gesztesi Panka, aki jelenleg egyetemre is jár, így a szociális életére szinte alig marad ideje.

Nem is tudom, mikor voltam utoljára edzeni... Bár eleget mozgok a műsor próbáin. Érthetően a barátaimra és páromra is kevesebb időm jut mostanság, mint azt szeretném

- árulta el nemrég a 19 éves modell, megerősítve, hogy foglalt a szíve, rögtön ezután viszont leszögezte: a szerelmi élete tabutémának számít - szúrta ki a Blikk.