„Nem most fogom elárulni...” – Szoboszlai kipakolt a BL-csalódás után

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a szeptemberi alapszakasz-mérkőzéshez hasonlóan, a Bajnokok Ligája legjobb nyolc közé jutásért rendezett párharc odavágóján is 1-0-s vereséget szenvedett Isztambulban, a hajrára csereként beállt Sallai Roland török klubja ellen. A keddi Galatasaray-Liverpool BL-nyolcaddöntő (1-0) meccs után az angol sztárcsapat magyar középpályása önkritikusan, de nem elkeseredve nyilatkozott.

Az immár 100 millió euróra (39 millárd forint) taksált Szoboszlai a lefújás után egy mexikói tévéadó kérdéseire válaszolva elismerte: érezték a teltházas Galata-stadion híres-hírhedt szurkolótábora okozta nyomást – de a visszavágóra előretekintve ő is bízik az Anfield atmoszférájában, a híveik támogatásában.

Szoboszlai Dominik bízik az Anfield erejében

Ők nagyon jók voltak, mi pedig szerintem gyengén játszottunk. Gratulálunk nekik, de ez még csak az első félidő volt!

"Nem most fogom elárulni, hogy mit kell tennünk a visszavágón, de úgy kell pályára lépnünk, hogy megmutatjuk a karakterünket, és szükségünk lesz az egész Anfield támogatására is. Meglátjuk" – mondta Szoboszlai Dominik, aki érthetően óvatosan beszélt arról, hogy a nagyon nehezen alakuló szezonjuk végén még mindig megnyerhetik az FA-kupát és a BL-t (amelynek a döntőjét május 30-án a budapesti Puskás Arénában rendezik).

"Hosszú út vezet még odáig, és az FA-kupában sem vár ránk könnyű negyeddöntő a Manchester City vendégeként. De remélhetőleg jó eredményeket fogunk elérni" – mondta a Liverpool magyar sztárja.

A BL-nyolcaddöntő Liverpool-Galatasaray visszavágóját jövő szerdán (21.00) az Anfielden rendezik.

