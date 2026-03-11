Jobb lesz máris felkészülni: így lesznek nyitva az üzletek március 15-én

Ebben az évben vasárnapra esik március 15, avagy a 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepe, így nem számíthatunk extra pihenőnapra. A nemzeti ünnep hatására átalakul az üzletek nyitvatartása is, tehát, amennyiben nem szeretnénk semmit sem a legutolsó pillanatra hagyni, vagy későn ráébredni arra, hiányzik otthonról egy kulcsfontosságú alapanyag, érdemes már most megszervezni a bevásárlást és beszerezni mindent, ami csak szükséges lehet. A Mindmegette nemrég összegyűjtötte, hogy alakul a boltok nyitvatartása az ünnepnapon: mutatjuk!
Ha valamire feltétlenül szükségünk lenne, ami nem várhat hétfőig, akkor a következő helyeken van esélyünk beszerezni: nem zárnak be vasárnap a nonstop nyitva tartó, éjjel-nappali üzletek, illetve a benzinkutakon működő kisebb boltok. Várják a vásárlókat a családi tulajdonban működő kisboltok, trafikok, a virágboltok és az újságárusok is. A településeken, illetve azok vonzáskörzetében az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak is nyitva tartanak.
