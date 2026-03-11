Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jobb lesz máris felkészülni: így lesznek nyitva az üzletek március 15-én

Aldi
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 11:20
üzletmárcius 15nyitvatartásnemzeti ünnep
A nemzeti ünnep idén vasárnapra esik. Mutatjuk, hogy alakul az üzletek nyitvatartása március 15-én!
Bors
A szerző cikkei

Ebben az évben vasárnapra esik március 15, avagy a 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepe, így nem számíthatunk extra pihenőnapra. A nemzeti ünnep hatására átalakul az üzletek nyitvatartása is, tehát, amennyiben nem szeretnénk semmit sem a legutolsó pillanatra hagyni, vagy későn ráébredni arra, hiányzik otthonról egy kulcsfontosságú alapanyag, érdemes már most megszervezni a bevásárlást és beszerezni mindent, ami csak szükséges lehet. A Mindmegette nemrég összegyűjtötte, hogy alakul a boltok nyitvatartása az ünnepnapon: mutatjuk!

Shopping.,Young,Smiling,Woman,Holding,And,Using,Mobile,Phone,Buying
Így alakul idén az üzletek nyitvatartása március 15-én / Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 

Mivel március 15. munkaszüneti nap, a legtöbb boltlánc zárva tart. 

  • A Lidl üzleteiben március 14-én a szokásos nyitvatartási időben várják a vásárlókat, március 15-én pedig zárva lesznek a boltjaik. 
  • Az Aldi boltjai is bezárnak március 15-én, de előtte szombaton és aztán március 16-án, hétfőn a megszokott nyitvatartás szerint intézhetjük a vásárlást. 
  • Az Auchan áruházai is zárva tartanak március 15-én. Előtte és utána a szokásos nyitvatartással várják a vevőket. 
  • Zárva lesznek a Tesco áruházak a munkaszüneti napon, a hét többi napján a megszokott időben vásárolhatunk. 
  • A Spar és Interspar üzletei sem nyitnak ki március 15-én, de pénteken és szombaton is a szokott nyitvatartási időben várják a vásárlókat. 
  • A Penny is bezár a nemzeti ünnepen. 
  • A CBA üzletei szintén zárva tartanak a március 15-ei ünnepnapon. 

Mi lesz nyitva vasárnap?

Ha valamire feltétlenül szükségünk lenne, ami nem várhat hétfőig, akkor a következő helyeken van esélyünk beszerezni: nem zárnak be vasárnap a nonstop nyitva tartó, éjjel-nappali üzletek, illetve a benzinkutakon működő kisebb boltok. Várják a vásárlókat a családi tulajdonban működő kisboltok, trafikok, a virágboltok és az újságárusok is. A településeken, illetve azok vonzáskörzetében az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak is nyitva tartanak.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu