Jobb lesz máris felkészülni: így lesznek nyitva az üzletek március 15-én

Ebben az évben vasárnapra esik március 15, avagy a 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepe, így nem számíthatunk extra pihenőnapra. A nemzeti ünnep hatására átalakul az üzletek nyitvatartása is, tehát, amennyiben nem szeretnénk semmit sem a legutolsó pillanatra hagyni, vagy későn ráébredni arra, hiányzik otthonról egy kulcsfontosságú alapanyag, érdemes már most megszervezni a bevásárlást és beszerezni mindent, ami csak szükséges lehet. A Mindmegette nemrég összegyűjtötte, hogy alakul a boltok nyitvatartása az ünnepnapon: mutatjuk!

Így alakul idén az üzletek nyitvatartása március 15-én / Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Mivel március 15. munkaszüneti nap, a legtöbb boltlánc zárva tart.

A Lidl üzleteiben március 14-én a szokásos nyitvatartási időben várják a vásárlókat, március 15-én pedig zárva lesznek a boltjaik.

Az Aldi boltjai is bezárnak március 15-én, de előtte szombaton és aztán március 16-án, hétfőn a megszokott nyitvatartás szerint intézhetjük a vásárlást.

Az Auchan áruházai is zárva tartanak március 15-én. Előtte és utána a szokásos nyitvatartással várják a vevőket.

Zárva lesznek a Tesco áruházak a munkaszüneti napon, a hét többi napján a megszokott időben vásárolhatunk.

A Spar és Interspar üzletei sem nyitnak ki március 15-én, de pénteken és szombaton is a szokott nyitvatartási időben várják a vásárlókat.

A Penny is bezár a nemzeti ünnepen.

A CBA üzletei szintén zárva tartanak a március 15-ei ünnepnapon.