Nem miden az alvással töltött órákon múlik – 9 tipp a pihentető alvásért

Életünknek közel egyharmadát töltjük ágyban fekve, így a kielégítő, pihentető alvás különösen fontos. Ha a szervezetünk számára szükséges órákat végigalusszuk az csak félsiker, hisz a pihenés módja legalább annyira lényeges. A tökéletes regeneráció, pihenés érdekében összegyűjtöttünk néhány hasznos tanácsot, mellyel frissen, kipihenten ébredhetünk. Ebben Szilvási Krisztina (JYSK, Kommunikációs vezető és alvásszakértő) volt segítségünkre.
Honnan tudjuk, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű alvásban volt részünk?
Alapvetően az ember életkora és egészségi állapota határozza meg, mennyi alvásra van szüksége, felnőtt emberek esetén a 7-8 óra az optimális, kivételek persze mindig akadnak. Biztos jele annak, hogy megfelelő mennyiségűt aludtunk az éjjel, hogy magunktól felébredünk, mielőtt az ébresztőóra keltene, de az is biztató, ha a nap folyamán energikusak, kiegyensúlyozottak vagyunk.
„Ha viszont mindennapjaink során gyakran vagyunk nyűgösek, kimerültek, erőtlenek, érdemes újragondolni alvási rutinunkat”
– jegyezte meg az alvásszakértő.
A könnyű elalvás, kielégítő alvásminőség és testi egészség támogatása érdekében mi magunk is aktívan tehetünk, melyhez hoztunk néhány jól bevált tippet.
9 tipp a pihentető, elégséges alvásért
1. Kerüljük a képernyőt a lefekvés előtti órákban
Az elalvásban kulcsfontosságú szerepe van a melatotnin nevű hormonnak, melynek termelését az erős mesterséges fény, például az elektromos eszközök képernyője jelentősen akadályozza. Ennél fogva a gyors elalvás és pihentető alvás érdekében ne nézzünk képernyőt lefekvés előtt. Érdemes lehet sötétítő függönyt is használni, mely a külvilágból áradó fényt is kizárja, és nem mellesleg jól is mutat.
2. Igazodjunk egy alvási rutinhoz
Belső óránkat is beállíthatjuk úgy, hogy lefekvéskor elkezdjen melatonint termelni. Ennek legbiztosabb módja egy alvási rutin kialakítása, melynek lényege, hogy lehetőleg mindig azonos időpontban megyünk lefeküdni. Ebbe az olyan apró szokások is beletartoznak, mint például az olvasás, fogmosás időpontja, esetleg egy kis szellőztetés.
3. Fogyasszunk melatoninban gazdag ételeket
Kívülről is támogathatjuk az alvásért felelős hormon termelését: az olyan ételek, mint a paradicsom, dió, olívabogyó, rizs, eper, cseresznye vagy tehéntej mind melatoninban gazdagok. Fogyasszunk belőlük vacsora mellé!
4. Milyen alvási pozícióban alszunk el?
A teljes regeneráció érdekében vizsgáljuk meg, milyen alvási pozitúrában ér minket az álom, mert a megfelelő matrac és párna kiválasztásában kulcsszerepe van:
- Oldalfekvésnél magas, keményebb párna, de puhább matrac javasolt.
- Háton alvóknál közepesen magas, puhább párna, közepesen kemény vagy kemény matrac ajánlott.
- Hason fekvőknél minél alacsonyabb, puha párna és keményebb matrac az előnyös.
5. Elég hosszú a takaród?
A JYSK alvásszakértőjének szakmai meglátása szerint a paplan hossza is lényeges. A kényelmes alvás érdekében fontos, hogy a takaró hossza megfelelő legyen – ideális, ha a testmagasságnál 20-30 cm-el hosszabb a paplan.
6. Alkalmazkodjunk a hálószoba hőmérsékletéhez
Hálószobánk hőmérséklete segíthet az ideális paplan vastagság kiválasztásában: egy állandó hőmérsékletű, meleg szobában például elég lehet egy vékonyabb ún. hideg paplan. Azonban fázósak, vagy hidegebb hálószoba lakói számára a meleg paplanok javasoltak.
7. Forgassuk rendszeresen a matracot
A hónapok, évek alatt még a legjobb matracot is kifeküdjük, ami nem nyújt megfelelő alátámasztást a gerincnek így nem csupán az elalvás lesz nehezebb, hanem ráadásul elgémberedett tagokkal, nyúzottan is ébredünk. Az alvásszakértő szerint ennek elkerülése végett a matracot legalább 3-4 havonta forgatni kell, az extra alátámasztásért pedig ágybetétet is használhatunk.
8. Ne ágyazzunk be közvetlenül ébredés után!
Hiba közvetlenül felkelés után ágytakarót teríteni a paplanra, párnákra, ugyanis azok az éjszakai izzadás, valamint a levegő páratartalma miatt jelentős nedvességet szívnak magába. Éppen ezért a legjobb, ha reggel hagyjuk szellőzni az ágyneműt. A párnát akár egész nap fedetlenül hagyhatjuk, hogy a belsejéből is távozzon a nedvesség, ha ugyanis nedvesen marad, kellemetlen lesz ráfeküdni, akár be is penészedhet.
9. Az ideális ágyneműhuzat
Mivel az ágyneműhuzat a bőrünkkel közvetlenül érintkezik, nem szabad félvárról venni a megfelelő darabok kiválasztását. Puha, kényelmes, pihentető, visszafogott színű igényeinknek megfelelő ágynemű ajánlott, melyből változatos anyagok érhetők el. Allergiások számára jó választás lehet például a hipoallergén poliészter, míg érzékeny bőrűeknek a lenvászon ajánlott.
A JYSK üzleteiben minden olyan eszköz megtalálható, ami a pihentető éjszakákhoz kell – matracoktól kezdve a párnákon és paplanokon át egészen a praktikus kiegészítőkig. A Magyar Alvásszövetség Alvásbarát Vállalat díjjal jutalmazta a JYSK-öt, az alvás területén végzett tevékenységükért, illetve egyik matracuk Alvásbarát Termék díjat is kapott.
