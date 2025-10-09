Nem miden az alvással töltött órákon múlik – 9 tipp a pihentető alvásért

Életünknek közel egyharmadát töltjük ágyban fekve, így a kielégítő, pihentető alvás különösen fontos. Ha a szervezetünk számára szükséges órákat végigalusszuk az csak félsiker, hisz a pihenés módja legalább annyira lényeges. A tökéletes regeneráció, pihenés érdekében összegyűjtöttünk néhány hasznos tanácsot, mellyel frissen, kipihenten ébredhetünk. Ebben Szilvási Krisztina (JYSK, Kommunikációs vezető és alvásszakértő) volt segítségünkre.

Kép: JYSK

Honnan tudjuk, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű alvásban volt részünk?

Alapvetően az ember életkora és egészségi állapota határozza meg, mennyi alvásra van szüksége, felnőtt emberek esetén a 7-8 óra az optimális, kivételek persze mindig akadnak. Biztos jele annak, hogy megfelelő mennyiségűt aludtunk az éjjel, hogy magunktól felébredünk, mielőtt az ébresztőóra keltene, de az is biztató, ha a nap folyamán energikusak, kiegyensúlyozottak vagyunk.

„Ha viszont mindennapjaink során gyakran vagyunk nyűgösek, kimerültek, erőtlenek, érdemes újragondolni alvási rutinunkat”

– jegyezte meg az alvásszakértő.

A könnyű elalvás, kielégítő alvásminőség és testi egészség támogatása érdekében mi magunk is aktívan tehetünk, melyhez hoztunk néhány jól bevált tippet.

Kép: JYSK

9 tipp a pihentető, elégséges alvásért

1. Kerüljük a képernyőt a lefekvés előtti órákban

Az elalvásban kulcsfontosságú szerepe van a melatotnin nevű hormonnak, melynek termelését az erős mesterséges fény, például az elektromos eszközök képernyője jelentősen akadályozza. Ennél fogva a gyors elalvás és pihentető alvás érdekében ne nézzünk képernyőt lefekvés előtt. Érdemes lehet sötétítő függönyt is használni, mely a külvilágból áradó fényt is kizárja, és nem mellesleg jól is mutat.

2. Igazodjunk egy alvási rutinhoz

Belső óránkat is beállíthatjuk úgy, hogy lefekvéskor elkezdjen melatonint termelni. Ennek legbiztosabb módja egy alvási rutin kialakítása, melynek lényege, hogy lehetőleg mindig azonos időpontban megyünk lefeküdni. Ebbe az olyan apró szokások is beletartoznak, mint például az olvasás, fogmosás időpontja, esetleg egy kis szellőztetés.