155 millió volt a tét: ezekkel a számokkal lehetett elvinni a hatoslottó főnyereményét

Épp egy hete elvitték a hatoslottó akkor 400 millió forintos főnyereményét, így most 155 millióért lehetett ikszelni. Lássuk, hogy sikerült!
Ezeket a nyerőszámokat húzták ki a 11. játékhéten, a március 12-ei, csütörtöki sorsoláson:
11 (tizenegy)
24 (huszonnégy)
25 (huszonöt)
31 (harmincegy)
33 (harminchárom)
34 (harmincnégy)
Ezúttal nem született telitalálatos szelvény, így a következő sorsoláson, e hét vasárnap már 252 millió forintot lehet nyerni!
