155 millió volt a tét: ezekkel a számokkal lehetett elvinni a hatoslottó főnyereményét

Épp egy hete elvitték a hatoslottó akkor 400 millió forintos főnyereményét, így most 155 millióért lehetett ikszelni. Lássuk, hogy sikerült!

Vajon kinek kedvezett a hatoslottó-sorsolás?

Fotó: Markovics Gábor

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

Ezeket a nyerőszámokat húzták ki a 11. játékhéten, a március 12-ei, csütörtöki sorsoláson:

11 (tizenegy)

24 (huszonnégy)

25 (huszonöt)

31 (harmincegy)

33 (harminchárom)

34 (harmincnégy)

Ezúttal nem született telitalálatos szelvény, így a következő sorsoláson, e hét vasárnap már 252 millió forintot lehet nyerni!