Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

155 millió volt a tét: ezekkel a számokkal lehetett elvinni a hatoslottó főnyereményét

lottó
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 20:56
lottósorsoláshatoslottó
Mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait!

Épp egy hete elvitték a hatoslottó akkor 400 millió forintos főnyereményét, így most 155 millióért lehetett ikszelni. Lássuk, hogy sikerült!

Vajon kinek kedvezett a hatoslottó-sorsolás?
Vajon kinek kedvezett a hatoslottó-sorsolás?
Fotó: Markovics Gábor

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

Ezeket a nyerőszámokat húzták ki a 11. játékhéten, a március 12-ei, csütörtöki sorsoláson:

11 (tizenegy)

24 (huszonnégy)

25 (huszonöt)

31 (harmincegy)

33 (harminchárom)

34 (harmincnégy)

Ezúttal nem született telitalálatos szelvény, így a következő sorsoláson, e hét vasárnap már 252 millió forintot lehet nyerni!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu