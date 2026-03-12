Azonnali riasztást adtak ki: nagy veszélyben vannak az Android felhasználók

Androidosok, figyelem! Mindenki, aki ezzel a készülékkel rendelkezik, nem árt, ha résen van, és követ néhány biztonsági lépést az alkalmazások telepítésekor, miután egy új támadást fedeztek fel: egy BeatBanker nevű vírus fertőzheti meg az eszközt. A telepítést követően a rosszindulatú program ellophatja a felhasználók pénzügyi adatait, valamint képes rögzíteni a képernyőt és távolról is hozzáférni a kamerához.

Nagy veszélyben vannak az Android felhasználók: azonnal figyelmeztetést adtak ki / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Új vírus fertőzi az Android készülékeket

A Kaspersky kiberbiztonsági csapat által nyilvánosságra hozott fenyegetés egy alattomos trükkel támadja meg a gyanútlan felhasználókat. A célpontokat Elon Musk Starlink nevű alkalmazásának egy hamis verziójára irányítják, ami pedig még ijesztőbbé teszi a helyzetet, az az, hogy a szoftver a jelek szerint elérhető a Google Play Áruházon keresztül is. A hivatalos Google logók és a helyes betűtípusok ellenére azonban hamisítvány.

A legutóbbi észleléseink során lelepleztünk egy kampányt, amely egy csaló StarLink alkalmazást használt fel, és amit egy új BeatBanker variánsnak minősítünk

- mondta el a Kaspersky.

A BeatBanker kiváló példa arra, a mobilfenyegetések hogyan válnak egyre kifinomultabbá és többrétegűvé. A BeatBanker hamis weboldalakon keresztül terjed, amelyek a Google Playt utánozzák, és megbízható alkalmazásnak álcázzák magukat

- tették hozzá.

Habár a fenyegetés jelenleg csak a világ olyan részein jelentkezett, mint Brazília, és úgy tűnik, egyelőre még nem érte el Európát vagy az Egyesült Királyságot, jó emlékeztető arra, hogy maradjunk résen, és ne töltsünk le alkalmazásokat weboldalakról – írja a Mirror.

Az Android-felhasználók biztonságának megőrzése érdekében a Kaspersky az alábbiakat javasolja:

• Csak hivatalos forrásokból tölts le alkalmazásokat. Mindig a Google Play Áruházat vagy az eszköz gyártójának hivatalos alkalmazásboltját használd. Győződj meg róla, hogy a megfelelő alkalmazásboltot használod, és ellenőrizd a fejlesztőt.

• Ellenőrizd az engedélyeket. Nagyon figyelj oda az alkalmazások által kért engedélyekre, különösen azokra, amelyek a harmadik féltől származó csomagok hozzáférhetőségével és telepítésével kapcsolatosak.