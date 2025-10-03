Folyton felkelsz hajnalban? Itt a tuti tipp, hogy gyorsan visszaaludj

A nagy esti forgolódástól nem tudsz aludni? A felnőttek elég nagy része nehezen tud aludni, ami megnehezíti, hogy teljesüljön a szüksége napi nyolc-kilenc órás alvás, ami az aznapi teljesítéshez szükséges lenne. Ha te is folyton felkelsz, itt van a tipp, ami segít visszaaludni.
A MetroHealth alvásgyógyászati központjának az igazgatója, Dr. Dennis Auckley szerint nem feltétlen rendellenes ez az állapot. Ahogy az ember halad a korral egyre kellemetlenebbé válik. Mivel ahogy idősödünk egyre könnyebbé válik az alvás, így könnyen meg is ébredünk. Szakértők szerint, azonban nagy különbség van aközött, hogy csak egy pillanatra ébredünk meg vagy hosszú órákra.
Akkor válik problémává, amikor valaki nem tud visszaaludni, ami az úgynevezett alvásfenntartási álmatlansághoz (inszomnia) vezet
- idézi a Post az igazgatót.
A rövidtávú álmatlanság stresszes élethelyzetekhez vagy az alvási szokás megváltozásához kapcsolódik. Azonban néha mélyebben gyökerezik a probléma. A mentális egészségi problémák, mint például a szorongás, a fizikai gondok, mint a gyomorégés vagy a hormonális változások, például a perimenopauza, illetve az alvászavarok vagy az alvási apnoé mind okozhatják, hogy kétségbeesetten vágysz egyetlen zavartalan alvásra.
Bizonyos serkentő hatású gyógyszer is hozzájárulhat az alvásműködéshez. Ugyanígy a késő esti görgetés, a dohányzás, az alkoholfogyasztás vagy a droghasználat is.
Még ha el is hagyod a rossz szokásaidat, az agyad akkor is elárulhat téged.
Olyan ez, mintha egy étterembe mennél, amitől újra és újra rosszul leszel; végül már a puszta gondolattól is felfordul a gyomrod. Ugyanez történik az alvással is.
Ez a jelenség, amelyet feltételes éberségnek neveznek, akkor következik be, amikor az ágy, a hálószoba vagy akár maga az elalvás próbálkozása lesz az agy számára egy jelzés arra, hogy ébren maradjon – így egyre nehezebb elaludni vagy alvásban maradni.
Elég néhány rossz éjszaka, és máris rossz alvásra számítasz – ez a várakozás pedig életben tartja az ördögi kör
- mondja Dr. Meredith Broderick alvásneurológus.
Van néhány lépés ezek kiküszöbölésére. Első lépésként az alvási higiéniát jegyzi meg. Ez olyan ,mint egy agytréning, amely az alvásra edz. Ragaszkodni kell az alvási rendszerhez, alvás előtt ki kell hagyni a koffeint, nikotint vagy a késői étkezéseket, illetve edzéseket. Ha ezeket betartod már is jó úton haladsz a pihentető alvás felé.
Fontos, hogy az ágyad görgetés és munkamentes terület legyen, csak az alvásnak és intimitásnak fenntartva. A szakember azt javasolja, tarts lefekvés előtt nyugtató rituálét, mondjuk egy meleg fürdőt vagy olvasást, nyújtást. A krónikus álmatlanság legtöbb része gyógyszer nélkül is kezelhető. Ha már mindent kipróbáltál még is fenn vagy hajnali háromkor kelj fel az ágyadból. Ne csak feküdj ott forgolódva.
Csinálj valami nyugodtat és kellemeset, amíg újra álmos leszel.
Olvass egy könyvet mondjuk a félhomályban vagy bármi mást, a lényeg: hagyd, hogy az álom magától újra megtaláljon.
