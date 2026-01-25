Őrült sztárdiéták: ezek a hírességek az egészségüket veszélyeztetik a fogyásért

Használjanak illegális szereket, nyúljanak drasztikus fogyókúrás módszerekhez vagy az ujjukat a torkukra dugva próbáljanak álomalakot elérni, a világsztárok sok esetben az egészségüket kockára téve is képesek mindent megtenni azért, hogy a hollywoodi nyomásnak eleget téve a legjobb formájukat hozzák. Nemcsak a filmipar, de sok esetben a közönség részéről is elvárás, hogy a kedvenceik mindig tündököljenek. Piedesztálra állítva őket az emberek azt várják tőlük, hogy példaképként vezessék a népet a nem létező tökéletesség felé – többek között ennek eleget téve nem egy híresség túlló a célon egy-egy olyan sztárdiéta felállításával, amely felelőtlenül alkalmazva akár az életét is veszélyeztetheti.
Semmi húst, tojást, tejterméket, és egy falat feldolgozott élelmiszert sem fogyasztott évekig Gwyneth Paltrow, aki makrobiotikus étrendet követett. „Bevallom, mostanában egy kicsit elegem lett belőle és újra eszem kovászos kenyeret, néha egy kis sajtot is, sőt néha még tésztát is” – mondta a színésznő, aki rájött, hogy az ilyen táplálkozás hosszú távon súlyos hiányállapothoz vezethet.
Napokig semmit nem evett Beyoncé, aki amikor fogyni akart, a Master Cleanse diétát követte: napokig csak citromlé, juharszirup és cayenne bors keverékét fogyasztotta. Ez az étrend nem tartalmaz szilárd ételt, csupán ezt a méregtelenítő italt, ami gyors fogyást ígér, de komoly energia‑ és tápanyaghiányhoz vezethet. Az énekesnő később maga is belátta, hogy „extrém” megoldást választott.
Sokan irigylik az alakját, de Jennifer Aniston ennek megfizeti az árát. A színésznő sokáig élt bébiételeken, ha pedig „rendes” ételt evett, abból összesen annyit, amennyi egy csecsemőnek lenne elég. Emellett minden reggel megiszik egy nagy bögre citromos vizet, hogy azzal méregtelenítsen.
A Nyomorultak szerepéhez rendkívül szigorú étrendet tartott Anne Hathaway: napi összesen 500 kalóriát fogyasztott, ráadásul csak kétféle ételből — humuszból és retekből állt az étrendje. Ez gyakorlatilag napi két falatnyi ételt jelentett, ami messze alatta van annak, amire egy felnőtt testnek szüksége lenne az egészséges működéshez.
„Tudtam, ha éhes vagyok, akkor a szerepben vagyok” – mondta egy interjúban Jake Gyllenhaal utalva arra, hogy fizikailag és mentálisan is meg akarta tapasztalni az éhséget karakterével együtt az Éjjeli féreg című film forgatásakor. A színész ehhez elképesztő diétát választott, kizárólag fodros kelt és rágógumit evett hetekig, aminek következtében 14 kilót fogyott – írja a Fanny magazin.
