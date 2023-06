Hogyan növelhetjük természetes módon állóképességünket? (x)

A következőkben konkrét tippeket adunk ahhoz, hogy teljesen természetes módon, mégis hatásosan növelhessük az állóképességünket!

Hosszú séták

Egészen egyszerű módszer, mégis működik: mozgassuk a testünket minél hosszabb időn át! Ha alapvetően nem sportolunk, akkor erre remek megoldás az egyszerű séta. Kezdjük 30 perccel, majd fokozatosan emeljük a mozgás időtartamát, amíg már egy órát is egyszerűen lesétálunk! Ha már könnyen megy, akkor bátran változtassunk az intenzitáson, a tempón vagy éppen a terepen!

Interval edzések

Azok számára, akik egy kicsit több testmozgást végeznek, és úgy érzik, a séta kevés, remek megoldás a futás, mégpedig interval edzések formájában. Ez a kifejezés annyi tesz, hogy a testmozgás során váltogatjuk az intenzitást. Ilyen például, ha a séta során 3-4 percenként beékelünk fél percnyi futást is. Ez akkor is szuper választás, ha a séta már nagyon jól megy, és szeretnénk újabb szintre emelni az állóképességünket.

Számít, mit eszünk

Az étkezési szokásaink az életünk minden területére kihatna, miért lenne ez másként az állóképességgel? Ha ilyen céljaink vannak, akkor alapvetően arra kell törekednünk, hogy minél több friss gyümölcsöt és zöldséget fogyasszunk, hogy legyen meg a napi fehérjebevitelünk, a zsírokat pedig a „jó zsírok” kategóriájából fogyasszuk el. Emellett célszerű kerülni a feldolgozott élelmiszereket és az üres szénhidrátokat, amelyek hirtelen felemelik az energiaszintünket, majd legalább olyan gyorsan távoznak is, farkaséhséget hagyva maguk után.

Jó tudni, hogy léteznek olyan élelmiszerek, amelyek képesek kifejezetten támogatni az állóképességet. Ilyen például a bab, ami kiegyensúlyozott energiaellátást biztosít hosszú időn keresztül, vagy a barna rizs, ami hasonló tulajdonsággal bír. Érdemes még Omega-3 zsírsavakban gazdag halakat magunkhoz venni, de a tojás, a zöld leveles zöldségek, az édesburgonya, sőt, még az étcsokoládé is jó választás!

Egészítsük ki!

Az optimális állóképesség elérését különböző étrend-kiegészítőkkel is segíthetjük. A koffein kapszulaformátumban vagy akár egy kávé által fogyasztva is hatásos lehet. Szintén hasznosak a BCAA-aminosavak vagy a kollagénkapszula, amit ha erőnléti edzésekkel kombinálunk, hamarabb beindul a zsírégetés. Ha pedig kifejezetten az eredményes sportolás a célunk, nem csak a mindennapok megkönnyítése, akkor a fehérjebevitelre is ügyeljünk!

Hidratálás

Ha nem fogyasztunk megfelelő mennyiségű vizet – ami napi 2,5-3 liternek felel meg –, akkor könnyen fáradtnak, levertnek és mentálisan is kimerültnek érezhetjük magunkat. Fontos tehát, hogy vizet ne csak akkor fogyasszunk, amikor megiszunk egy fehérjeshake-et vagy amikor bevesszük a napi vitaminjainkat, kollagénkapszulánkat.

Zenehallgatás

Ha zenét hallgatunk edzés közben, az inkább az elménkre hat, semmint a szervezetünkre, de igenis működik. A megfelelő háttérzene kiválasztása képes az embert feltölteni energiával és jókedvvel, így szívesebben vágunk neki a kihívásoknak. Próbáljuk ki, meglátjuk majd, ha egy vidám lejátszási listával kevésbé érezzük a fáradtságot, jobban teljesítünk, egyszerűbbé válik az edzés és könnyebben is koncentrálunk majd a feladatokra!

Meditáció

Azok, akik rendszeresen sportolnak, tapasztalhatták már, hogy egyes napokon egész egyszerűen kevésbé megy az edzés, mint máskor. Lehet, hogy látszólag minden körülmény a megszokott, valahogy mégsem megy igazán eredményesen a súlyemelés vagy éppen a futás. És itt jön képbe a régi mondás: minden fejben dől el. Ha stresszesek vagyunk, ha úgy érezzük, hogy nem teljesítünk megfelelően – nem kifejezetten csak a sportban –, akkor az az állóképességünket is negatívan befolyásolja majd.

Éppen ezért jó ötlet kipróbálni a meditáció valamelyik formáját, vagy éppen a jógát! Ezeket rendszeresen gyakorolva tudatosabbak lehetünk a mindennapokban, egyértelműbben láthatjuk magunk előtt a céljainkat, akár az edzésben, akár az életünk más területein. Sőt: egy idő után észrevehetjük, hogy magára a sportra is sokkal jobban oda tudunk figyelni, mélyebben át tudjuk élni és képesek vagyunk élvezni is azt!

Egy igazán kellemes módszer

Az edzéseknek nem mindig kell egy bizonyos terv szerint zajlani, beiktathatunk egyéb mozgásformákat is, például a szexet! Az együttlétek tökéletesek arra, hogy növeljék a fizikai erőnlétünket, miközben kiegyensúlyozottabbá tesznek minket, fejlesztik a szív- és érrendszer egészségét, sőt, még az izomerőt is! És még mindig nem ezek a legjobb érvek mellette!

A pihenésről se feledkezzünk meg!

Ez a tipp szintén a sportolóknak szól: ne vigyük túlzásba az edzést, hiszen a szervezetünk energiatartalékai is végesek. Az edzőnapok között igenis legyenek pihenőnapok. Ezek nem visszavetik majd az állóképességünket vagy az erőnlétünket, épp ellenkezőleg: feltöltenek minket az előttünk álló kihívásokhoz!