Van az a fajta fáradtság, amit nem lehet kialudni. Sem kávéval, sem vitamintablettákkal, sőt korán fekvéssel sem enyhíthető. A legtöbben ilyenkor stresszre, frontérzékenységre vagy a túl sok képernyőidőre gyanakszanak, pedig a háttérben gyakran egy egészen kézzelfogható hiányállapot húzódik: a vashiány.

Folyton fáradt vagy és hullik a hajad? Lehet, hogy vashiányos vagy / Fotó: Marina Demeshko / Shutterstock

A vas szerepe a szervezetben

A vas az egyik legfontosabb ásványi anyag a szervezetünkben. A hemoglobin egy alkotóeleme, amely fehérje felelős azért, hogy a vér oxigént szállítson a tüdőből a testbe, és a szén-dioxidot vissza a tüdőbe. Ha nincs elég vas a szervezetben, az egész test „alacsony fokozatra” kapcsol – nem jut elegendő oxigén az izmokhoz, az agyhoz, a szervekhez. Ez okozza a tipikus vashiányos tüneteket.

Alattomos és gyakori hiánybetegség – így ismerd fel a vashiányt

A vashiány nem ritka, főleg nők esetében, akik rengeteg vért – és ezzel vasat – veszítenek a menstruációs ciklus alatt. A szervezet vas szintjére azonban nemcsak ilyenkor kell odafigyelni, hiszen várandós nőket, növésben lévő gyerekeket, diétázókat, illetve azokat is érintheti a vashiány, akik kevés húst esznek. A tünetekre érdemes nagyon odafigyelni és gyanú esetén vérvételre menni, a különböző szimptómák ugyanis sok esetben másra is utalhatnak.

Vashiány okai

A vashiány leggyakoribb oka, hogy nem jut be elég ásványi anyag a szervezetbe. Ezt okozhatja:

húsmentes étrend, kevés vasban gazdag étel fogyasztása;

túl szigorú diéta;

vasfelszívódást gátló anyagok (pl. kalcium, bizonyos savlekötők);

fokozott vasigény: gyerek- és serdülőkor, terhesség, menstruáció.

Néha ritkább egészségügyi okok – például felszívódási zavarok vagy B12-vitamin-hiány – is állhatnak a háttérben, de az esetek többségében a nem megfelelő étkezés és életmód a ludas.

A tested jelzi a vashiányt, ne vedd félvállról / Fotó: Green Elk / Shutterstock

Tipikus tünetek, amelyeket sokan félreértenek

A vashiány jelei gyakran nem egyértelműek, főleg az első időszakokban. A tünetek nem mindig egyszerre jelentkeznek, és sok közülük más problémákra is hasonlíthat.

Állandó fáradtság, gyengeség – az egyik legjellemzőbb tünet, még akkor is, ha eleget alszol

Sápadtság – főleg az arcon, az ajkakon, a körömágyon vagy a belső szemhéj alatt látható

Légszomj, szédülés – különösen mozgás vagy terhelés közben

Koncentrációzavar, fejfájás – az agy sem jut elég oxigénhez

Hajhullás, töredező körmök – a test jelzi, hogy baj van a tápanyagellátással

Szájzugrepedés, nyelvfájdalom, gombócérzés a torokban – kellemetlen, de gyakori panasz vashiány esetén

Szapora szívverés – a szív próbál kompenzálni, ha kevés a hemoglobin

Sokan csak legyintenek ezekre a tünetekre, ám ha azok tartósan fennállnak vagy romlanak, az egy komolyabb probléma előjele is lehet, így nem érdemes félvállról venni.