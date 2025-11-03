Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Újítanál a konyhában? Próbáld ki ezeket a diétás, különleges sütőtökös recepteket

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 12:00
A sütőtök kihagyhatatlan alapanyag ilyentájt: mivel rendkívül sokoldalúan felhasználható, ezért nem véletlenül lett sokak kedvence. Sokoldalúan felhasználható a konyhában, a sima sült verzió és a krémleves már a múlté, próbáld ki ezeket a szuper sütőtökös recepteket és fedezd fel ebben az egészséges őszi zöldségben rejlő potenciált.
Bors
A szerző cikkei

Az ősz egyik legegészségesebb zöldsége kétségtelenül a sütőtök. Nemcsak a húsát, hanem a héját és a magját is felhasználhatod. A sütőtök egészségügyi hatása szintén kiemelkedő: erősíti az immunrendszert, támogatja a szív-és a szem egészségét, ugyanis tele van béta-karotinnal, C-vitaminnal, káliummal, flavoniddal és E-vitaminnal. A magas rosttartalma jó hatással van az emésztésre, alacsony kalóriatartalma miatt pedig fogyókúrázók is beilleszthetik az étrendjükbe. Viszont valljuk be, a simán sütőben sült verzió vagy a krémleves már unalmas, ezért a Fanny magazin jóvoltából elhoztunk pár különleges sütőtökös receptet, amiket érdemes kipróbálnod.

sütőtökös receptet próbál ki egy pár a konyhában
Újítanál a konyhában? Hoztunk 3 ínycsiklandó sütőtökös receptet
Fotó: Drazen Zigic /  Shutterstock 

Ezek a legkülönlegesebb sütőtökös receptek

Sütőtökös-vörös lencsés köfte fűszeres paradicsomszósszal

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 250 g sütőtök
  • 100 g vörös lencse
  • 1 tk. Vöröshagymakrém
  • 1 tk. garam masala
  • 1 csapott kk. őrölt kurkuma
  • 60 g csicseriborsóliszt + a panírhoz
  • olaj

A SZÓSZHOZ:

  • 300 g hámozott, darabolt paradicsom (konzerv)
  • 1 csapott tk. szárított bazsalikom
  • 1 csapott tk. szárított oregánó
  • 1 tk. barna cukor
  • bors

A SALÁTÁHOZ:

  • 300 g lila káposzta
  • 200 g sárgarépa
  • 1 csokor petrezselyemzöld
  • 30 ml olívaolaj
  • 1/4 narancs kifacsart leve
  • bors ízlés szerint

ELKÉSZÍTÉS:

1. A megtisztított és felkockázott sütőtököt süssük vajpuhára a 190 fokra előmelegített sütőben 20 perc alatt, majd villával törjük össze. Közben lobogó, sós vízben főzzük félpuhára a vörös lencsét körülbelül 15 perc alatt. Szűrjük le, hagyjuk kihűlni.

2. Keverjük össze az előkészített sütőtököt és a lencsét, majd adjuk hozzá a vöröshagymakrémet és a fűszereket. Sózzuk meg, keverjük össze a csicseriborsóliszttel.

3. Nedves kézzel formázzunk a masszából hosszúkás fasírtokat, hempergessük meg azokat csicseriborsólisztben, és egy kevés felforrósított olajon minden oldalukat süssük szép pirosra 2 perc alatt.

4. A szószhoz főzzük össze a paradicsomot a fűszerekkel és a barna cukorral. Sózzuk és borsozzuk meg, hagyjuk, hogy kissé elfőjön a leve és ettől besűrűsödjön, de akár krémesre le is turmixolhatjuk.

5. A salátához a megtisztított lila káposztát és sárgarépát vékonyan szeleteljük fel. Adjuk hozzá a felaprított petrezselymet, olívaolajat, narancs levét. Sózzuk, borsozzuk, forgassuk össze. Hagyjuk kicsit állni, hogy az ízek összeérjenek.

TUDTAD?

Szinte majdnem minden nemzetnek megvan a maga fasírtszerű étele, a törökök esetében ez a köfte. A helyi konyha egyik alapételének számtalan változata létezik, különböző fűszerekkel.

1 adag 320 kcal

60 perc

Sütőtökös-vörös lencsés köfte fűszeres paradicsomszósszal a legjobb sütőtökös receptek között
Sütőtökös-vörös lencsés köfte fűszeres paradicsomszósszal.
Fotó: Y. A. Photo /  Shutterstock 

Zsályás-sütőtökös marharagu

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 30 ml olívaolaj
  • 1 nagy fej vöröshagyma
  • 1 púpos ek. sűrített paradicsom
  • 2 szárzeller
  • 600 g felkockázott marhahús (gulyásnak való, például lábszár)
  • 5-10 zsályalevél
  • bors
  • 400 g sütőtök
  • 600 ml zöldségleves alaplé

ELKÉSZÍTÉS:

1. Egy nagyobb lábasban hevítsük fel az olívaolajat, és dinszteljük meg benne a megtisztított, finomra szelt hagymát. Adjuk hozzá a sűrített paradicsomot, a megtisztított, felaprított zellert, és folyamatos keverés mellett az egészet karamellizáljuk.

2. Ekkor mehet bele a felkockázott marhahús és a felaprított zsálya. Jól forgassuk össze, sózzuk, borsozzuk meg. Öntsük fel az alaplével, és adjuk hozzá a megtisztított, felkockázott sütőtök kétharmadát. Fedő alatt főzzük puhára ezt és a húst, ha szükséges, pótoljuk alattuk a folyadékot.

3. A félretett sütőtököt 1 óra elteltével adjuk hozzá, amikor már lassan késznek ítéljük a ragut. Főtt barna rizzsel kínálhatjuk.

FANNY-TIPP: Friss zsálya helyett használhatunk rozmaringot és kakukkfüvet.

1 adag 554 kcal

95 perc

zsályás-sütőtökös marharagu az egyik legjobb sütőtökös recept
Zsályás-sütőtökös marharagu az ősz egyik recept különlegessége
Fotó: Lapina Maria /  Shutterstock 

Sütőtökös-sajtos pogácsa

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 50 ml zsíros tej
  • 5 g friss élesztő
  • 1 nagy csipet kristálycukor
  • 1 tk. Só
  • 50 g vaj
  • 80 g reszelt gouda sajt + a tetejére
  • 250 g liszt + a nyújtáshoz
  • 2 tojás
  • 100 g sütőtök pürésítve

ELKÉSZÍTÉS:

1. Futtassuk fel pár perc alatt a meglangyosított tejben a friss élesztőt körülbelül 10 perc alatt a kristálycukor hozzáadásával.

2. Egy nagyobb tálban keverjük el az átszitált lisztet és a sót, morzsoljuk el a vajjal, ezután adjuk hozzá a reszelt sajtot, az élesztős tejet, az egyik elhabart tojást és a sütőtökpürét. Jól dolgozzuk össze, aztán meleg helyen, letakarva kelesszük a duplájára a tésztát körülbelül 1 óra alatt.

3. Lisztezett felületen nyújtsuk ki körülbelül 2 cm vastagra. A belőle kiszaggatott pogácsákat tegyük sütőpapírral letakart sütőtálcára. A tetejüket kenjük meg a másik, felvert tojással, majd szórjuk meg mindegyiket reszelt sajttal, és süssük készre a 180 fokos sütőben 25 perc alatt.

FANNY-TIPP: Reszelt sajt helyett tökmaggal is megszórhatjuk a tetejüket.

1 db 190 kcal

70 perc + kelesztés

sütőtökös-sajtos pogácsa a legjobb sütőtökös receptek között van
Sütőtökös-sajtos pogácsa, ha már unod az egyszerű pogikat
Fotó: MariaKovaleva /  Shutterstock 

Ha kedvet kaptál a sütőtökös ételekhez, készítsd el a sütőtökös piskótatekercset mascarpone krémmel az alábbi videó segítségével:

Ezeket a recepteket is érdemes kipróbálnod:

 

