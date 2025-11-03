Újítanál a konyhában? Próbáld ki ezeket a diétás, különleges sütőtökös recepteket

Az ősz egyik legegészségesebb zöldsége kétségtelenül a sütőtök. Nemcsak a húsát, hanem a héját és a magját is felhasználhatod. A sütőtök egészségügyi hatása szintén kiemelkedő: erősíti az immunrendszert, támogatja a szív-és a szem egészségét, ugyanis tele van béta-karotinnal, C-vitaminnal, káliummal, flavoniddal és E-vitaminnal. A magas rosttartalma jó hatással van az emésztésre, alacsony kalóriatartalma miatt pedig fogyókúrázók is beilleszthetik az étrendjükbe. Viszont valljuk be, a simán sütőben sült verzió vagy a krémleves már unalmas, ezért a Fanny magazin jóvoltából elhoztunk pár különleges sütőtökös receptet, amiket érdemes kipróbálnod.
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
A SZÓSZHOZ:
A SALÁTÁHOZ:
ELKÉSZÍTÉS:
1. A megtisztított és felkockázott sütőtököt süssük vajpuhára a 190 fokra előmelegített sütőben 20 perc alatt, majd villával törjük össze. Közben lobogó, sós vízben főzzük félpuhára a vörös lencsét körülbelül 15 perc alatt. Szűrjük le, hagyjuk kihűlni.
2. Keverjük össze az előkészített sütőtököt és a lencsét, majd adjuk hozzá a vöröshagymakrémet és a fűszereket. Sózzuk meg, keverjük össze a csicseriborsóliszttel.
3. Nedves kézzel formázzunk a masszából hosszúkás fasírtokat, hempergessük meg azokat csicseriborsólisztben, és egy kevés felforrósított olajon minden oldalukat süssük szép pirosra 2 perc alatt.
4. A szószhoz főzzük össze a paradicsomot a fűszerekkel és a barna cukorral. Sózzuk és borsozzuk meg, hagyjuk, hogy kissé elfőjön a leve és ettől besűrűsödjön, de akár krémesre le is turmixolhatjuk.
5. A salátához a megtisztított lila káposztát és sárgarépát vékonyan szeleteljük fel. Adjuk hozzá a felaprított petrezselymet, olívaolajat, narancs levét. Sózzuk, borsozzuk, forgassuk össze. Hagyjuk kicsit állni, hogy az ízek összeérjenek.
TUDTAD?
Szinte majdnem minden nemzetnek megvan a maga fasírtszerű étele, a törökök esetében ez a köfte. A helyi konyha egyik alapételének számtalan változata létezik, különböző fűszerekkel.
1 adag 320 kcal
60 perc
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
ELKÉSZÍTÉS:
1. Egy nagyobb lábasban hevítsük fel az olívaolajat, és dinszteljük meg benne a megtisztított, finomra szelt hagymát. Adjuk hozzá a sűrített paradicsomot, a megtisztított, felaprított zellert, és folyamatos keverés mellett az egészet karamellizáljuk.
2. Ekkor mehet bele a felkockázott marhahús és a felaprított zsálya. Jól forgassuk össze, sózzuk, borsozzuk meg. Öntsük fel az alaplével, és adjuk hozzá a megtisztított, felkockázott sütőtök kétharmadát. Fedő alatt főzzük puhára ezt és a húst, ha szükséges, pótoljuk alattuk a folyadékot.
3. A félretett sütőtököt 1 óra elteltével adjuk hozzá, amikor már lassan késznek ítéljük a ragut. Főtt barna rizzsel kínálhatjuk.
FANNY-TIPP: Friss zsálya helyett használhatunk rozmaringot és kakukkfüvet.
1 adag 554 kcal
95 perc
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
ELKÉSZÍTÉS:
1. Futtassuk fel pár perc alatt a meglangyosított tejben a friss élesztőt körülbelül 10 perc alatt a kristálycukor hozzáadásával.
2. Egy nagyobb tálban keverjük el az átszitált lisztet és a sót, morzsoljuk el a vajjal, ezután adjuk hozzá a reszelt sajtot, az élesztős tejet, az egyik elhabart tojást és a sütőtökpürét. Jól dolgozzuk össze, aztán meleg helyen, letakarva kelesszük a duplájára a tésztát körülbelül 1 óra alatt.
3. Lisztezett felületen nyújtsuk ki körülbelül 2 cm vastagra. A belőle kiszaggatott pogácsákat tegyük sütőpapírral letakart sütőtálcára. A tetejüket kenjük meg a másik, felvert tojással, majd szórjuk meg mindegyiket reszelt sajttal, és süssük készre a 180 fokos sütőben 25 perc alatt.
FANNY-TIPP: Reszelt sajt helyett tökmaggal is megszórhatjuk a tetejüket.
1 db 190 kcal
70 perc + kelesztés
