Újítanál a konyhában? Próbáld ki ezeket a diétás, különleges sütőtökös recepteket

Az ősz egyik legegészségesebb zöldsége kétségtelenül a sütőtök. Nemcsak a húsát, hanem a héját és a magját is felhasználhatod. A sütőtök egészségügyi hatása szintén kiemelkedő: erősíti az immunrendszert, támogatja a szív-és a szem egészségét, ugyanis tele van béta-karotinnal, C-vitaminnal, káliummal, flavoniddal és E-vitaminnal. A magas rosttartalma jó hatással van az emésztésre, alacsony kalóriatartalma miatt pedig fogyókúrázók is beilleszthetik az étrendjükbe. Viszont valljuk be, a simán sütőben sült verzió vagy a krémleves már unalmas, ezért a Fanny magazin jóvoltából elhoztunk pár különleges sütőtökös receptet, amiket érdemes kipróbálnod.

Újítanál a konyhában? Hoztunk 3 ínycsiklandó sütőtökös receptet

Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

Ezek a legkülönlegesebb sütőtökös receptek

Sütőtökös-vörös lencsés köfte fűszeres paradicsomszósszal

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

250 g sütőtök

100 g vörös lencse

só

1 tk. Vöröshagymakrém

1 tk. garam masala

1 csapott kk. őrölt kurkuma

60 g csicseriborsóliszt + a panírhoz

olaj

A SZÓSZHOZ:

300 g hámozott, darabolt paradicsom (konzerv)

1 csapott tk. szárított bazsalikom

1 csapott tk. szárított oregánó

1 tk. barna cukor

só

bors

A SALÁTÁHOZ:

300 g lila káposzta

200 g sárgarépa

1 csokor petrezselyemzöld

30 ml olívaolaj

1/4 narancs kifacsart leve

só

bors ízlés szerint

ELKÉSZÍTÉS:

1. A megtisztított és felkockázott sütőtököt süssük vajpuhára a 190 fokra előmelegített sütőben 20 perc alatt, majd villával törjük össze. Közben lobogó, sós vízben főzzük félpuhára a vörös lencsét körülbelül 15 perc alatt. Szűrjük le, hagyjuk kihűlni.

2. Keverjük össze az előkészített sütőtököt és a lencsét, majd adjuk hozzá a vöröshagymakrémet és a fűszereket. Sózzuk meg, keverjük össze a csicseriborsóliszttel.

3. Nedves kézzel formázzunk a masszából hosszúkás fasírtokat, hempergessük meg azokat csicseriborsólisztben, és egy kevés felforrósított olajon minden oldalukat süssük szép pirosra 2 perc alatt.

4. A szószhoz főzzük össze a paradicsomot a fűszerekkel és a barna cukorral. Sózzuk és borsozzuk meg, hagyjuk, hogy kissé elfőjön a leve és ettől besűrűsödjön, de akár krémesre le is turmixolhatjuk.