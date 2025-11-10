Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Ne dobd ki a reteklevelet, isteni pesto receptetet hoztunk – Próbáld ki te is a TikTok új kedvencét

pesto
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 14:15
Megveszed a csomag retket, hazamész a nagy zacskó zöldséggel, rózsaszín és zöld, igazán szemet gyönyörködtető látvány, végül aztán leszedsz 5 – jó esetben 6 – kis retekgumót, végül pedig a zöldség 4/5-e megy a kukába. Na erre a bosszantó érzésre hoztunk most egy remek megoldást, egy pesto receptet. Olvass tovább!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Miért épp reteklevél? Mert zero waste, vagyis környezetbarát, gyorsan elkészíthető és vegán is! A retek levelét sokan kidobják pedig – ha okosan használod – igazi kincs! Tésztákhoz és húsokhoz is használhatod pesto formájában!

pesto reteklevélből
Ne dobd ki a reteklevelet! Isteni pesto receptetet hoztunk! Próbáld ki te is a TikTok új kedvencét!
Fotó: FotoHelin /  Shutterstock 

Lássuk, hogy készítsd el a reteklevél pestot, ami manapság valóságos gasztro őrületté vált

Alulértékelt zöldségünk, a retek előnyei

A retek tele van rostokkal, C-vitaminnal, antioxidánsokkal. Nem mindenki szereti a kissé fanyarkás ízét, de a leveliből garantáltan tuti pesto készíthető. Feldobhatod vele az ételeidet, mutatjuk is, hogyan!  

Íme, az egyszerű, de nagyszerű pesto recept reteklevélből

Hogy átgondold, mielőtt legközelebb kidobnád a kis gumók leveleit!  

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

  • 1 csokor retek zöldje
  • 3 gerezd fokhagyma
  • Olivaolaj
  • Citromlé
  • Kedvenc olajos magvad: kesudió, tökmag, napraforgómag, fenyőmag, dió
  • Opcionális: parmezán sajt vagy krémsajt (ha nem vegán változatot szeretnél)  
  • Só, bors

Így készítsd el

Első lépés, hogy a retekleveleket alaposan átmossuk, ne maradjon rajta föld, vagy bármilyen nem kívánt szennyeződés. Egy kéztörlővel itasd le a felesleges vizet a levelekről.  

Majd pirítsd le a magvakat. Jobban kihozza az ízüket, de vigyázz! Ne égesd oda!

Vágd durvára a retekleveleket, majd dobd a turmixgépbe – esetleg aprítóba – és turmixold le.

Add hozzá, a citromlevet, olívaolajat és a lepirított magvakat, csipet sót és borsot ízlés szerint.  

Opcionális, nem vegán verzió: ha selymesebb állagot szeretnél, akkor adj hozzá parmezán sajtot, vagy egy kevés krémsajtot.  

Turmixold át jól a pestot, kóstold meg, és ha úgy érzed, fűszerezd tovább.  

Akár rögtön felhasználhatod, de kis pihentetés után jobban összeérnek az ízek.

Hűtőben tárolva 3-4 napig eláll.

Mire használhatod?

Szendvicskrém, tésztaszósz, zöldségekhez mártogatósként is kiváló, de ahogy a hagyományos pestot, húsokhoz is használhatod.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
