Miért épp reteklevél? Mert zero waste, vagyis környezetbarát, gyorsan elkészíthető és vegán is! A retek levelét sokan kidobják pedig – ha okosan használod – igazi kincs! Tésztákhoz és húsokhoz is használhatod pesto formájában!

Ne dobd ki a reteklevelet! Isteni pesto receptetet hoztunk! Próbáld ki te is a TikTok új kedvencét!

Fotó: FotoHelin / Shutterstock

Lássuk, hogy készítsd el a reteklevél pestot, ami manapság valóságos gasztro őrületté vált

Alulértékelt zöldségünk, a retek előnyei

A retek tele van rostokkal, C-vitaminnal, antioxidánsokkal. Nem mindenki szereti a kissé fanyarkás ízét, de a leveliből garantáltan tuti pesto készíthető. Feldobhatod vele az ételeidet, mutatjuk is, hogyan!

Íme, az egyszerű, de nagyszerű pesto recept reteklevélből

Hogy átgondold, mielőtt legközelebb kidobnád a kis gumók leveleit!

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

1 csokor retek zöldje

3 gerezd fokhagyma

Olivaolaj

Citromlé

Kedvenc olajos magvad: kesudió, tökmag, napraforgómag, fenyőmag, dió

Opcionális: parmezán sajt vagy krémsajt (ha nem vegán változatot szeretnél)

Só, bors

Így készítsd el

Első lépés, hogy a retekleveleket alaposan átmossuk, ne maradjon rajta föld, vagy bármilyen nem kívánt szennyeződés. Egy kéztörlővel itasd le a felesleges vizet a levelekről.

Majd pirítsd le a magvakat. Jobban kihozza az ízüket, de vigyázz! Ne égesd oda!

Vágd durvára a retekleveleket, majd dobd a turmixgépbe – esetleg aprítóba – és turmixold le.

Add hozzá, a citromlevet, olívaolajat és a lepirított magvakat, csipet sót és borsot ízlés szerint.

Opcionális, nem vegán verzió: ha selymesebb állagot szeretnél, akkor adj hozzá parmezán sajtot, vagy egy kevés krémsajtot.

Turmixold át jól a pestot, kóstold meg, és ha úgy érzed, fűszerezd tovább.

Akár rögtön felhasználhatod, de kis pihentetés után jobban összeérnek az ízek.

Hűtőben tárolva 3-4 napig eláll.

Mire használhatod?

Szendvicskrém, tésztaszósz, zöldségekhez mártogatósként is kiváló, de ahogy a hagyományos pestot, húsokhoz is használhatod.

