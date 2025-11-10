Ne dobd ki a reteklevelet, isteni pesto receptetet hoztunk – Próbáld ki te is a TikTok új kedvencét

Miért épp reteklevél? Mert zero waste, vagyis környezetbarát, gyorsan elkészíthető és vegán is! A retek levelét sokan kidobják pedig – ha okosan használod – igazi kincs! Tésztákhoz és húsokhoz is használhatod pesto formájában!
A retek tele van rostokkal, C-vitaminnal, antioxidánsokkal. Nem mindenki szereti a kissé fanyarkás ízét, de a leveliből garantáltan tuti pesto készíthető. Feldobhatod vele az ételeidet, mutatjuk is, hogyan!
Hogy átgondold, mielőtt legközelebb kidobnád a kis gumók leveleit!
Első lépés, hogy a retekleveleket alaposan átmossuk, ne maradjon rajta föld, vagy bármilyen nem kívánt szennyeződés. Egy kéztörlővel itasd le a felesleges vizet a levelekről.
Majd pirítsd le a magvakat. Jobban kihozza az ízüket, de vigyázz! Ne égesd oda!
Vágd durvára a retekleveleket, majd dobd a turmixgépbe – esetleg aprítóba – és turmixold le.
Add hozzá, a citromlevet, olívaolajat és a lepirított magvakat, csipet sót és borsot ízlés szerint.
Opcionális, nem vegán verzió: ha selymesebb állagot szeretnél, akkor adj hozzá parmezán sajtot, vagy egy kevés krémsajtot.
Turmixold át jól a pestot, kóstold meg, és ha úgy érzed, fűszerezd tovább.
Akár rögtön felhasználhatod, de kis pihentetés után jobban összeérnek az ízek.
Hűtőben tárolva 3-4 napig eláll.
Szendvicskrém, tésztaszósz, zöldségekhez mártogatósként is kiváló, de ahogy a hagyományos pestot, húsokhoz is használhatod.
