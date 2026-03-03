Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Most egy bahreni szállodát bombázott Irán, legalább két ember megsérült

háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 10:42
szállodatámadás
Mindkét sérült amerikai, Irán célpontja most egy szálloda volt.

Az amerikai védelmi minisztérium két embere is megsebesült, amikor egy iráni drón eltalált egy szállodát Bahrein fővárosában, Manámában – írja a Metropol.

Irán bomba dron támadás
Az újabb iráni támadásban legalább ketten sérültek meg (Fotónk illusztráció)
Fotó: Anadolu / GettyImages

Az iráni háborúban most két ember sérült meg

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a két ember, aki megsérült, civil, vagy katona, erről nem közöltek további részleteket. A bahreini amerikai nagykövetség figyelmeztette az amerikai állampolgárokat, hogy a szállodák támadások célpontjai lehetnek, és arra kérte őket, hogy kerüljék a fővárosban található szállodákat.

A Nemzeti Kapcsolattartó Központ szerint szombaton rakéták csapódtak be egy, az Egyesült Államok Ötödik Flottájához kapcsolódó szolgáltató központba. Füstfelhőt láttak emelkedni a Juffair térségében is, ahol egy amerikai haditengerészeti bázis található. A feszültség átterjedt az egész Perzsa-öbölre, rakéták csapódtak be az Egyesült Államokhoz köthető létesítményekre, és több ország is beszámolt elfogásokról.

Eközben Magyarországon béke van, és a magyar emberek jelentős többsége azt szeretné, ha ez is maradna. Pont ezért a Nemzeti Petíciót már több, mint 500 ezer ember töltötte ki. A Nemzeti Petíció egy válaszlehetőség a fenyegetésekre, amit postai úton már eljuttattak mindenkihez, de március 23-ig online is kitölthető.

