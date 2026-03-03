Törőcsik Franciska nyilvánosan kért segítséget, nagy a baj

Törőcsik Franciska jelenleg hazánk egyik legnépszerűbb és legfoglalkoztatottabb színésznője, akit az utóbbi időszakban olyan sikerekben láthattunk, mint például a Hunyadi című sorozat, a Magyar menyegző vagy a Hogyan tudnék élni nélküled? – utóbbit olyan sokan nézték meg a mozikban, hogy jön is a folytatás.

Törőcsik Franciska fontos dologra kéri az embereket / Fotó: Ladóczki Balázs

Most kivételesen nem egy izgalmas projekt hírével jelentkezett a közösségi oldalán Törőcsik Franciska, hanem segítséget kért az emberektől, ugyanis szörnyű dolog történt: valaki létrehozott egy álprofilt a nevével, arcképével, a színésznő pedig arra kért mindenkit, hogy jelentsék a csaló profilt, aminek semmiképp sem szabad adatokat kiadni.

Törőcsik Franciskával is megtörtént az, ami már rengeteg magyar hírességgel, ugyanis nem ez az első eset, hogy visszaélnek az interneten egy híres ember nevével, arcképével. Kevés dolgot lehet tenni ez ellen, de a színésznő javaslata jó megoldás, hiszen ha jelentik a csaló profilt, akkor jó eséllyel sikerül eltüntetni, és akkor nem okoz kárt.