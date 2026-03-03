Beszédes fotó: Máris babázásra készül a Nagy Ő?

Tóth Dávid tavaly kétszer is hivatalosan kimondta a boldogító igent élete szerelmének. Nem lenne meglepő, ha a korábbi Nagy Ő és felesége hamarosan bejelentenék, hogy úton az első közös gyermekük.

A korábbi Nagy Ő Tóth Dávid esküvője szűk családi körben történt (Fotó: Saját/Tóth Dávid)

A Nagy Ő felkészült a családalapításra

Hosszú szingliség után talált rá az igaz szerelem Tóth Dávidra. A korábbi Nagy Ő nem is gondolkodott túl sokat, miután rájött, hogy mindenben passzolnak Timivel egymáshoz, romantikus módon megkérte a kezét tavaly márciusban. Mivel mindketten biztosak voltak döntésükben, az esküvővel sem vártak sokáig. Tavaly nyáron pedig a Velencei Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője összeadta őket a szűk családi kör jelenlétében. Tóth Dávid lapunknak korábban elmondta, hogy azért épp Velencén, mert ott nőtt fel, a szülei pedig – akik egyébként 40 éve boldog házasságban élnek – mai napig ott laknak.

„Ez »csak« a polgári esküvőnk volt a szűk család jelenlétében” – mesélte az esküvőről akkor a Borsnak Tóth Dávid.

Nem volt nagy felhajtás, de a családtagjaink velünk voltak, és így is nagyon megilletődtünk, hogy ez tényleg megtörténik és férj és feleség leszünk, lettünk. Ez fontos volt mind a kettőnknek. Igaz, szokni kell még, hogy a feleségemnek szólítom, de nagyon jó érzés kimondani! A szertartás után elmentünk ebédelni egyet, amit egy estébe nyúló kerti parti követett, most ennyi volt az ünneplés! Lesz templomi esküvő is és utána egy 150 fős lagzi. Nagyon várjuk, mindent ketten kezdtünk el szervezni, de időközben segítségünk is lett ebben. Ugyanis beláttuk, hogy szükségünk van rá. Mind a ketten szeretjük a baráti összejöveteleket, igaz, ez azért kicsit nagyobb lesz, de a hangulat garantált. Jó így, hogy a két esküvő külön napokon van, ezáltal kétszer is átélhetjük ezt a boldogságot!

Tóth Dávid felesége, Timi boldogan babázik a kajakossal / Fotó: Instagram

Az Exatlont is megjárt sportoló mutatott is képeket a hatalmas lagziról, most pedig egy olyan fotót tett ki Instagram oldalára, ahol feleségével egyik barátjuk kisbabáját lelik magukhoz. Az biztos, Tóth Dávid felkészült a családalapításra, nem lenne meglepő, ha hamarosan bejelentené, hogy úton a trónörökös.