Mikortól számít kórosnak a menstruációs fájdalom? Ha ezeket tapasztalod, irány az orvos

A legtöbb nő számára a menstruációs fájdalom megszokott, alapértelmezett állapot, amit minden hónapban túl kell élni valahogy. Azonban a panaszok közül sokat nem szabadna figyelmen kívül hagyni vagy elbagatellizálni. A fájdalom mértéke, időtartama és változásai mind jelzésértékűek lehetnek. A tünetek megfigyelése segíthet, hogy időben felismerjük a komolyabb problémákat. Mutatjuk, mikor kell a menstruációs fájdalmakkal szakemberhez fordulni!

Meddig számít normálisnak a menstruációs fájdalom? Fotó: ORION PRODUCTION / Shutterstock

A menstruációs fájdalmak gyakoriak, de mértékük és típusuk eltérő lehet.

A panaszok hátterében hormonális és szervi okok is állhatnak.

Bizonyos tünetek esetén elengedhetetlen a nőgyógyászati kivizsgálás.

Ez állhat a menstruációs fájdalom hátterében - Miért fáj a havi vérzés?

A menstruáció során a méh izomzata összehúzódik, elősegítve ezzel a méhnyálkahártya leválását. Ezt a folyamatot hormonok, elsősorban prosztaglandinok irányítják. Abban az esetben, ha ezek a hormonok nagyobb mennyiségben vannak jelen, az összehúzódások erősebbek lehetnek, amik görcsös fájdalmakhoz vezetnek. A fájdalom intenzitása egyénenként változhat, és egy személy esetében is eltérhet ciklusonként. A fájdalmak gyakoribbak fiatal korban, a szülés után pedig sok esetben mérséklődnek.

Milyen menstruációs fájdalmak vannak?

Az orvosi gyakorlat két alapvető típust különböztet meg a menstruációs fájdalmak között:

Az elsődleges menstruációs fájdalom általában már a menarche (első menstruáció) után jelentkezik. Hátterében nem mutatható ki szervi eltérés, leggyakrabban hormonális érzékenység, alkati tényezők vagy életmódbeli hatások állnak.

A másodlagos menstruációs fájdalom később alakul ki, és gyakran valamilyen nőgyógyászati elváltozás az oka. Ilyen lehet például az endometriózis, mióma, kismedencei gyulladás, összenövések vagy egyéb hormonális zavarok.

A menstruációs fájdalom szintjei

A menstruációs fájdalmak három fő kategóriába sorolhatók:

Enyhe menstruációs fájdalom: rövid ideig tartó, mérsékelt görcsök, amelyek nem akadályozzák a mindennapi tevékenységet.

Közepes menstruációs fájdalom: erősebb fájdalom, amely akár egy-két napig fennállhat, de gyógyszerrel kezelhető.