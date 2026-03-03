Mikortól számít kórosnak a menstruációs fájdalom? Ha ezeket tapasztalod, irány az orvos

A legtöbb nő számára a menstruációs fájdalom megszokott, alapértelmezett állapot, amit minden hónapban túl kell élni valahogy. Azonban a panaszok közül sokat nem szabadna figyelmen kívül hagyni vagy elbagatellizálni. A fájdalom mértéke, időtartama és változásai mind jelzésértékűek lehetnek. A tünetek megfigyelése segíthet, hogy időben felismerjük a komolyabb problémákat. Mutatjuk, mikor kell a menstruációs fájdalmakkal szakemberhez fordulni!
A menstruáció során a méh izomzata összehúzódik, elősegítve ezzel a méhnyálkahártya leválását. Ezt a folyamatot hormonok, elsősorban prosztaglandinok irányítják. Abban az esetben, ha ezek a hormonok nagyobb mennyiségben vannak jelen, az összehúzódások erősebbek lehetnek, amik görcsös fájdalmakhoz vezetnek. A fájdalom intenzitása egyénenként változhat, és egy személy esetében is eltérhet ciklusonként. A fájdalmak gyakoribbak fiatal korban, a szülés után pedig sok esetben mérséklődnek.
Az orvosi gyakorlat két alapvető típust különböztet meg a menstruációs fájdalmak között:
Az elsődleges menstruációs fájdalom általában már a menarche (első menstruáció) után jelentkezik. Hátterében nem mutatható ki szervi eltérés, leggyakrabban hormonális érzékenység, alkati tényezők vagy életmódbeli hatások állnak.
A másodlagos menstruációs fájdalom később alakul ki, és gyakran valamilyen nőgyógyászati elváltozás az oka. Ilyen lehet például az endometriózis, mióma, kismedencei gyulladás, összenövések vagy egyéb hormonális zavarok.
A menstruációs fájdalmak három fő kategóriába sorolhatók:
Enyhe menstruációs fájdalom: rövid ideig tartó, mérsékelt görcsök, amelyek nem akadályozzák a mindennapi tevékenységet.
Közepes menstruációs fájdalom: erősebb fájdalom, amely akár egy-két napig fennállhat, de gyógyszerrel kezelhető.
Súlyos menstruációs fájdalom: tartós, intenzív görcsök, amelyek a menstruációt megelőzően is jelentkezhetnek, és zavarják, jelentősen korlátozzák a mindennapi működést. Gyakran társulnak fejfájással, hányingerrel, hányással és/vagy rosszulléttel.
Ha a menstruáció egyre erősebbé válik, vagy a görcsök idővel (2-3 hónap alatt) rosszabbodnak, javasolt a panaszok kivizsgálása, hogy kiderüljön, mi lehet a probléma
– tanácsolja Melani Harker, az Utah Egyetem Egészségügyi Központjának szülész-nőgyógyász szakorvosa.
„Ha a fájdalom hevesebbé válik vagy a hátba, lábba sugárzik, fel kell keresni egy szakorvost a panaszokkal” – figyelmeztet Harker.
Sokszor nem súlyos eltérések állnak a görcsök, fájdalmak hátterében, de a kivizsgálás segít a megfelelő kezelés kiválasztásában és az esetleges súlyosabb egészségügyi problémák, elváltozások idejében történő diagnosztizálásában.
„Sok közülük személyes preferenciákon alapul, ezért érdemes megkeresni azt, amelyik az egyénnek a legjobban beválik” – mondja a szakorvos.
Az enyhébb menstruációs tünetek általában már életmódbeli változtatásokkal is mérsékelhetők: pihenés, mozgás csökkentése, melegvizes kezelések (forró fürdő, melegítőpárna). Gyógyszeres kezelésként görcsoldók és fájdalomcsillapítók alkalmazhatók, súlyosabb esetekben pedig a hormonterápia is sokat segíthet.
A menstruációs tünetek kezelése mindig a kiváltó ok függvénye, ezért fontos, hogy tartós és súlyos panaszok esetén az önkezelés helyett történjen orvosi konzultáció!
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Ha az alábbi videóban látott tüneteket tapasztalod, érdemes kivizsgáltatnod magad endometriózis gyanújával:
