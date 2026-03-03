Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Mikortól számít kórosnak a menstruációs fájdalom? Ha ezeket tapasztalod, irány az orvos

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 11:15
Görcsök, rosszullét és erős fájdalmak a havi ciklus alatt? Ez mind fontos figyelmeztetés lehet a szervezetedtől. Ezért az alábbiakban tisztázzuk, mik a tünetek, milyen erősségű menstruációs fájdalom számít még normálisnak, és mi jelezhet komolyabb problémát.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A legtöbb nő számára a menstruációs fájdalom megszokott, alapértelmezett állapot, amit minden hónapban túl kell élni valahogy. Azonban a panaszok közül sokat nem szabadna figyelmen kívül hagyni vagy elbagatellizálni. A fájdalom mértéke, időtartama és változásai mind jelzésértékűek lehetnek. A tünetek megfigyelése segíthet, hogy időben felismerjük a komolyabb problémákat. Mutatjuk, mikor kell a menstruációs fájdalmakkal szakemberhez fordulni!

Menstruációs fájdalom miatt szenvedő nő fekszik a kanapén.
Meddig számít normálisnak a menstruációs fájdalom? Fotó: ORION PRODUCTION /  Shutterstock 
  • A menstruációs fájdalmak gyakoriak, de mértékük és típusuk eltérő lehet.
  • A panaszok hátterében hormonális és szervi okok is állhatnak.
  • Bizonyos tünetek esetén elengedhetetlen a nőgyógyászati kivizsgálás.

Ez állhat a menstruációs fájdalom hátterében - Miért fáj a havi vérzés?

A menstruáció során a méh izomzata összehúzódik, elősegítve ezzel a méhnyálkahártya leválását. Ezt a folyamatot hormonok, elsősorban prosztaglandinok irányítják. Abban az esetben, ha ezek a hormonok nagyobb mennyiségben vannak jelen, az összehúzódások erősebbek lehetnek, amik görcsös fájdalmakhoz vezetnek. A fájdalom intenzitása egyénenként változhat, és egy személy esetében is eltérhet ciklusonként. A fájdalmak gyakoribbak fiatal korban, a szülés után pedig sok esetben mérséklődnek.

Milyen menstruációs fájdalmak vannak?

Az orvosi gyakorlat két alapvető típust különböztet meg a menstruációs fájdalmak között:

Az elsődleges menstruációs fájdalom általában már a menarche (első menstruáció) után jelentkezik. Hátterében nem mutatható ki szervi eltérés, leggyakrabban hormonális érzékenység, alkati tényezők vagy életmódbeli hatások állnak.

A másodlagos menstruációs fájdalom később alakul ki, és gyakran valamilyen nőgyógyászati elváltozás az oka. Ilyen lehet például az endometriózis, mióma, kismedencei gyulladás, összenövések vagy egyéb hormonális zavarok.

A menstruációs fájdalom szintjei

A menstruációs fájdalmak három fő kategóriába sorolhatók:

Enyhe menstruációs fájdalom: rövid ideig tartó, mérsékelt görcsök, amelyek nem akadályozzák a mindennapi tevékenységet.

Közepes menstruációs fájdalom: erősebb fájdalom, amely akár egy-két napig fennállhat, de gyógyszerrel kezelhető.

Súlyos menstruációs fájdalom: tartós, intenzív görcsök, amelyek a menstruációt megelőzően is jelentkezhetnek, és zavarják, jelentősen korlátozzák a mindennapi működést. Gyakran társulnak fejfájással, hányingerrel, hányással és/vagy rosszulléttel.

Mikor kell orvoshoz fordulni menstruációs fájdalmakkal?

Ha a menstruáció egyre erősebbé válik, vagy a görcsök idővel (2-3 hónap alatt) rosszabbodnak, javasolt a panaszok kivizsgálása, hogy kiderüljön, mi lehet a probléma

– tanácsolja Melani Harker, az Utah Egyetem Egészségügyi Központjának szülész-nőgyógyász szakorvosa.

Nőgyógyászati vizsgálat javasolt, ha:

  • a menstruáció előtt vagy alatt tapasztalt fájdalom erősödik vagy jellegében megváltozik
  • a tünetek több cikluson át fennállnak
  • a fájdalom gyógyszerrel sem csökken
  • a menstruáció jellege (időtartam, vérzés erőssége) megváltozik
  • korábban nem jellemző görcsös fájdalmak jelentkeznek

„Ha a fájdalom hevesebbé válik vagy a hátba, lábba sugárzik, fel kell keresni egy szakorvost a panaszokkal” – figyelmeztet Harker.

Sokszor nem súlyos eltérések állnak a görcsök, fájdalmak hátterében, de a kivizsgálás segít a megfelelő kezelés kiválasztásában és az esetleges súlyosabb egészségügyi problémák, elváltozások idejében történő diagnosztizálásában.

A menstruációs fájdalom kezelése

A menstruációs fájdalom ellen melegítőpárnás kezelést alkalmazó nő ül a kanapén.
Számos gyógymódhoz nyúlhatunk a menstruációs fájdalmak enyhítése, kezelése érdekében. Fotó: Jo Panuwat D /  Shutterstock 

„Sok közülük személyes preferenciákon alapul, ezért érdemes megkeresni azt, amelyik az egyénnek a legjobban beválik” – mondja a szakorvos.

Az enyhébb menstruációs tünetek általában már életmódbeli változtatásokkal is mérsékelhetők: pihenés, mozgás csökkentése, melegvizes kezelések (forró fürdő, melegítőpárna). Gyógyszeres kezelésként görcsoldók és fájdalomcsillapítók alkalmazhatók, súlyosabb esetekben pedig a hormonterápia is sokat segíthet.

A menstruációs tünetek kezelése mindig a kiváltó ok függvénye, ezért fontos, hogy tartós és súlyos panaszok esetén az önkezelés helyett történjen orvosi konzultáció!

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Ha az alábbi videóban látott tüneteket tapasztalod, érdemes kivizsgáltatnod magad endometriózis gyanújával:

Ezek a cikkek is segíthetnek, ha erős menstruációs fájdalommal küzdesz:

 

