Élő adásban rukkolt elő a hírrel a Megasztár énekesnője

Tóth Abigél Megasztár szereplésével örökre beírta magát a hazai zeneipar történetébe. Az énekesnő tehetsége már az első pillanatokban megmutatkozott, azóta pedig a folyamatos fellépések bizonyítják, hogy színpadon a helye, mivel rengetegen kíváncsiak rá, Sugar Daddy című dala pedig a legjátszottabb rádiós slágerek egyike. A népszerűségnek azonban vannak árnyoldalai is, hiszen például a műsor óta távol él a családjától.
Az énekesnő édesanyja éppen nőnapon, március 8-án született, idén rendhagyó módon nem is tudtak volna találkozni, Abigél azonban elképesztő tervvel rukkolt elő.
Több mint két hétig szerveztük, hogy meg tudjam lepni Édesanyámat. Ő úgy tudta, hogy nekem szombat este fellépésem van, így nem fogok hazaérni a szülinapjára. Sokszor bocsánatot kértem tőle, hogy ne haragudjon rám, nem fogom tudni megoldani, még sírnom is sikerült, mert belegondoltam, hogy milyen rosszul eshet neki ez az egész
– kezdte Abigél mosolyogva.
Aztán vasárnap kora reggelt indult a gép, a barátaink hoztak el a reptérről és azonnal a Sepsi Rádióba mentünk. Közben Anyukám a legjobb barátnőjével és Édesapámmal elindultak felém, úgy tudta, hogy kávézni mennek. Gyanús is volt neki, hogy Apukám miért hajt olyan lassan a kocsival, ez nem szokása. Aztán ahogy keringtek, a rádióban megszólalt a műsorvezető, hogy itt van velünk Tóth Abigél a stúdióban, ekkor szólaltam meg én is élő adásban, hogy Édesanyám boldog születésnapot, itthon vagyok és épp értünk jöttök.
Aztán amikor Abigél szülei odaértek a rádióhoz, anyukája kapott egy csokor virágot és természetesen könnyekig hatódott az örömtől, majd egymás nyakába borultak.
Borzasztóan jó érzés volt így meglepni őt, bár tény, hogy sok stresszel járt az egész. Én nehezen tartok titkot, és nagyon féltem, hogy véletlenül elszólom magam
– mondta nevetve.
Az énekesnő lapunknak adott interjújában elárulta, hogy párjával érkeztek haza, aki szintén nagyon jó viszonyban van Abigél szüleivel, aminek az énekesnő nagyon örül, hiszen ő maga is rendkívüli kapcsolatot ápol velük.
Összeteszem a két kezemet, mert nálunk a klasszikus anya-lánya, illetve apa-lánya kapcsolaton túl egy nagyon szoros, egyrészről testvéri, másrészről legjobb baráti viszony is jellemzi a szüleimmel való kötelékünket. Ez egy olyan hármas, ami elszakíthatatlan
– árulta el büszkén.
Az énekesnőt nemrég elképesztő megtiszteltetés érte, hiszen “Az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele” kategóriában Fonogram-díjra jelölték, amelyet eleinte hitetlenkedve fogadott:
A Fonogram az gyakorlatilag a magyarországi Grammy-díj és igazság szerint így is éreztem magam, amikor megtudtam, hogy jelöltek. Mindig is vágytam rá, de nem is álmodtam róla, hogy egyszer esélyem lehet ilyesmire. Nem számítottam rá és a világot jelenti nekem. Ha nem nyerek, akkor is hálás leszek
– áradozott Abigél, aki hozzátette: fontosnak tartja, hogy mindig megmaradjon annak a szerény lánynak, aki egykor elindult otthonról.
