Megszólalt a dögös sztáranyuka: valóságos csodának érzi, hogy 44 évesen újra szülhetett

Gwen Stefani áldásnak tartja, hogy a negyvenes éveiben teherbe eshetett és rendkívüli csodának nevezte a gyermekáldást. Az énekesnő nemrég őszintén beszélt arról, milyen érzések uralkodtak el rajta, amikor 43 évesen teherbe esett legkisebb fiukkal, Apollóval.
Gwen Stefani mindenért hálás, amit az életben elért, legfőképpen azonban családjáért. Az 56 éves énekesnő nemrég megosztotta a tapasztalatát arról, mit érzett, amikor 43 évesen teherbe esett harmadik fiukkal, akit volt férjétől, Gavin Rossdale-től várt.
Kétségbe voltam esve
– emlékezett vissza az énekesnő.
Nagyon szerettem volna még egy babát. De nem sikerült és már idős voltam. Aztán a legidősebb fiam, Kingston odajött hozzám és mondta, hogy szeretné, ha lenne még egy testvére. Én meg mondtam, hogy ‘Sajnálom, de anyukád már túl idős ahhoz, hogy babája legyen!’
Kingston akkor volt nyolcéves és minden nap imádkozott azért, hogy anyukája újra teherbe essen.
Azt hiszem, körülbelül négy héttel később már terhes is voltam
— mesélte Apolló érkezésének történetét, akit 44 évesen szült meg, természetes úton.
Egy hatalmas ajándék volt
Visszatekintve az eseményekre, mindezt egy igazi csodának érzi.
Most pedig, amikor Apollo február 28-án betöltötte a 12. életévét, születésének varázsa még mindig nem halványult el – közölte az eonline.. Gwen az Instagramon köszöntötte fiát:
Minden nap hálát adok érted Istennek. Nagyon-nagyon szeretlek!
