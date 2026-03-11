Emberkereskedelem miatt fogtak el két elkövetőt a borsodi rendőrök, akik nőket futtattak Németországban.

Emberkereskedelem miatt vettek őrizetbe két személyt a borsodi rendőrök

Fotó: Freepik

Emberkereskedelem miatt kattant a bilincs

Emberkereskedelem és kényszermunka bűntett miatt folytat nyomozást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 36 éves felsőregmeci férfival és egy 37 éves vajdácskai nővel szemben - áll a rendőrségi közleményben. A két gyanúsított 2025 áprilisa és májusa között nőket bírtak szexmunkára Németországban. A páros itt bérelt lakást a szexuális tevékenység végzéséhez, a nőkről pedig erotikus tartalmú hirdetéseket tettek fel az internetre. A futtatók a “vendégek” által kifizetett teljes összeget is eltették.

A nyomozók a felderítő munka eredményeként az elkövetőket Sátoraljaújhelyen elfogták, gyanúsítottként hallgatták ki őket. A férfit őrizetbe vették és a letartóztatását is kezdeményezték - közölte a Police.hu.