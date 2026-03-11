Majdnem folytatás is készült az Indul a bakterházhoz: ezeket biztosan nem tudtad a magyarok kedvenc filmjéről

Noha az Indul a bakterház már lassan közel fél évszázada debütált a Magyar Televízióban, népszerűsége azóta is töretlen, és generációk sokasága fújja mai napig kívülről az olyan aranyköpéseket Regős Bendegúztól mint az „Uram, teremtőm, egy banya! Ilyen rusnya teremtés még a kalendáriumban sincsen…” vagy „Javulnék én, anyám, de nem megy az könnyen faluhelyen”. Ugyan a vidéki életet és annak különös, sajátos figuráit a maga szerethető és humoros groteszkségével kifigurázó filmet már mindenki úgy ismeri, mint a tenyerét, most mégis megpróbálkozunk a lehetetlennel, és olyan érdekességeket szedtünk csokorba, amiket talán a legnagyobb fanatikusok sem tudtak az Indul a bakterházról.

Az Indul a bakterház a Koltai Róbert-filmek egyik legismertebb darabja a mai napig (Fotó: Sárközi Ágnes / IMDb)

Rideg regénye alapján készült

Az 1979-ben készült, mindössze 66 perces tévéfilmet 1943-as Rideg Sándor azonos című regénye alapján készült, méghozzá úgy, hogy a direktor édesanyja könyörgött fiának, hogy mindenképp készítse el a mozit.

Bendegúztól még a direktor sem menekült

Az alkotók számára élet-halál kérdés volt, hogy a film főszereplőjét, Regős Bendegúzt a lehető legautentikusabb gyermekszínész játssza el. Összesen 3500 fiatal fiú indult el a castingon, majd ez a horribilis létszám végül egy tucatnyira csökkent, akik közül úgy választották ki Olvasztó Imrét, hogy a tragikus sorsú színész volt az egyetlen, aki fenékbe merte billenteni a rendezőt.

Az Indul a bakterház Bendegúza az egyik legtöbbet idézett magyar filmkarakter (Fotó: IMDb)

Koltai Róbert, a beugró

Szabó bakter ikonikus karakterét ma már el sem tudnánk képzelni a tavaly ősszel életműdíjban részesülő Koltai Róbert nélkül. Azonban eredetileg nem is ő lett volna, aki betölti a szerepet, hanem Bencze Ferenc, viszont ő betegség miatt mégsem tudta vállalni a filmet, Koltai pedig utolsó pillanatban ugrott be „tüzet oltani”.

Nem is koltai hempergett Pécsi Ildikóval

Bár a filmben az látható, hogy a bakter és Csámpás Rozi a szalmakazalban rendkívüli közeli kapcsolatba kerülnek, itt valójában nem is Koltai Róbertet és Pécsi Ildikót láthatjuk. Ugyanis Koltai helyett egy szerencsés statisztát ért az a megtiszteltetés, hogy a 2020-ban elhunyt Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznővel hempereghessen.