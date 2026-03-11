Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Majdnem folytatás is készült az Indul a bakterházhoz: ezeket biztosan nem tudtad a magyarok kedvenc filmjéről

kulisszatitkok
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 17:10
Indul a bakterházOlvasztó ImreKoltai Róbert
A magyar filmtörténelemből aligha tudnánk olyan alkotást mondani, melyért több ember rajong, mint Mihályfy Sándor művéért. Ezt a méretes rajongótábort szeretnénk meglepni a cikkünkkel, melyben kulisszatitkokat gyűjtöttünk össze az Indul a bakterházról.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Noha az Indul a bakterház már lassan közel fél évszázada debütált a Magyar Televízióban, népszerűsége azóta is töretlen, és generációk sokasága fújja mai napig kívülről az olyan aranyköpéseket Regős Bendegúztól mint az „Uram, teremtőm, egy banya! Ilyen rusnya teremtés még a kalendáriumban sincsen…” vagy „Javulnék én, anyám, de nem megy az könnyen faluhelyen”. Ugyan a vidéki életet és annak különös, sajátos figuráit a maga szerethető és humoros groteszkségével kifigurázó filmet már mindenki úgy ismeri, mint a tenyerét, most mégis megpróbálkozunk a lehetetlennel, és olyan érdekességeket szedtünk csokorba, amiket talán a legnagyobb fanatikusok sem tudtak az Indul a bakterházról.

Indul a bakterház Koltai Róbert
Az Indul a bakterház a Koltai Róbert-filmek egyik legismertebb darabja a mai napig (Fotó: Sárközi Ágnes / IMDb)

Rideg regénye alapján készült

Az 1979-ben készült, mindössze 66 perces tévéfilmet 1943-as Rideg Sándor azonos című regénye alapján készült, méghozzá úgy, hogy a direktor édesanyja könyörgött fiának, hogy mindenképp készítse el a mozit.

Bendegúztól még a direktor sem menekült

Az alkotók számára élet-halál kérdés volt, hogy a film főszereplőjét, Regős Bendegúzt a lehető legautentikusabb gyermekszínész játssza el. Összesen 3500 fiatal fiú indult el a castingon, majd ez a horribilis létszám végül egy tucatnyira csökkent, akik közül úgy választották ki Olvasztó Imrét, hogy a tragikus sorsú színész volt az egyetlen, aki fenékbe merte billenteni a rendezőt.

Az Indul a bakterház Bendegúza az egyik legtöbbet idézett magyar filmkarakter (Fotó: IMDb)

Koltai Róbert, a beugró

Szabó bakter ikonikus karakterét ma már el sem tudnánk képzelni a tavaly ősszel életműdíjban részesülő Koltai Róbert nélkül. Azonban eredetileg nem is ő lett volna, aki betölti a szerepet, hanem Bencze Ferenc, viszont ő betegség miatt mégsem tudta vállalni a filmet, Koltai pedig utolsó pillanatban ugrott be „tüzet oltani”.

Nem is koltai hempergett Pécsi Ildikóval

Bár a filmben az látható, hogy a bakter és Csámpás Rozi a szalmakazalban rendkívüli közeli kapcsolatba kerülnek, itt valójában nem is Koltai Róbertet és Pécsi Ildikót láthatjuk. Ugyanis Koltai helyett egy szerencsés statisztát ért az a megtiszteltetés, hogy a 2020-ban elhunyt Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznővel hempereghessen.

Így dőlnek el a dolgok

A film katartikus és egyben nevetséges fináléja, mikor a bakterház gyakorlatilag atomjaira hullik szét, miközben Bendegúz elégedetten távozik a helyszínről. A jelenetbe belecsúszott egy baki is, hiszen látható az egyik drótkötél, melynek segítségével egy traktor ledöntötte az épületet.

Az Indul a bakterház szereposztása ennél ikonikusabb nem is lehetett volna (Fotó: IMDb)

A kis híján fatális túrógombóc

A filmkészítés kemény szakma, hiszen a színészek sokszor a testi épségüket is feláldozzák a mozi oltárán, erről beszélhetne akár Jackie Chan, Brendan Fraser vagy Margaret Qualley is. Azonban erre van példa a hazai filmvilágból is: Koltai Róbert az Indul a bakterház hírhedt gombócdobálós jelenetének rögzítése során ugyanis kis híján megvakult az egyik szemére. A képsorokat már több napja rögzítették, a munkálatok végére pedig az egykor friss gombócok kőkeménnyé szikkadtak. Egy ilyen, kvázi fegyverként is értelmezhető gasztronómiai göngyöleg találta el Koltai szemét, aki a fájdalmai ellenére is szerepben tudott maradni, és maradt annyi ereje, hogy kisétáljon a jelenetből.

A soha el nem készült az Indul a bakterház 2.

Az alapmű történetéhez 2001-ben, Zádori Bence álnevű szerző tollából egy folytatás is készült, Gyorsul a bakterház címmel. Ekkoriban tervben is volt, hogy ezt a regényt is adaptálják képernyőre, ámde ezt a tervet végül a kukába söpörték.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu