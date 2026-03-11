Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Dílert és három vásárlóját kapcsolták le a siófoki rendőrök

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 17:35
Nem kegyelmeztek a rendőrök. A dílert a siófoki rendőrök kapcsolták le.

Dílert fogtak Siófokon a rendőrök. Egy 26 éves férfi marihuánát terjesztett, ráadásul az elfogása során épp eladást bonyolított le, a vásárlók sem úszták meg szabadlábon. 

Díler és vásárlói kerültek rendőrkézre

Március 5-én fogtak el egy 26 éves balatonszabadi férfit Siófokon a Delta Program keretében, akit kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítanak. A rajtaütés során három vásárlót is tetten értek a rendőrök: egyik épp az ingatlant hagyta el, másik kettő pedig még bent tartózkodott épületben. A kereskedőt őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A három fogyasztó ellen kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. 

A rendőrök a díler tartózkodási helyén több mint 500 gramm droggyanús anyagot találtak, a gyorsteszt THC-re pozitív eredményt mutatott. A nyomozők a bűnös vagyon elvonására is intézkedtek, 435 000 forint készpénzt foglaltak le a helyszínen - áll a Police.hu közleményében

 

