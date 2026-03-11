Dílert és három vásárlóját kapcsolták le a siófoki rendőrök

Dílert fogtak Siófokon a rendőrök. Egy 26 éves férfi marihuánát terjesztett, ráadásul az elfogása során épp eladást bonyolított le, a vásárlók sem úszták meg szabadlábon.

A díler épp eladást bonyolított a rajtakapáson, így a vásárlók is rendőrkézre akadtak

Fotó: Gé / MW

Díler és vásárlói kerültek rendőrkézre

Március 5-én fogtak el egy 26 éves balatonszabadi férfit Siófokon a Delta Program keretében, akit kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítanak. A rajtaütés során három vásárlót is tetten értek a rendőrök: egyik épp az ingatlant hagyta el, másik kettő pedig még bent tartózkodott épületben. A kereskedőt őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A három fogyasztó ellen kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.

A rendőrök a díler tartózkodási helyén több mint 500 gramm droggyanús anyagot találtak, a gyorsteszt THC-re pozitív eredményt mutatott. A nyomozők a bűnös vagyon elvonására is intézkedtek, 435 000 forint készpénzt foglaltak le a helyszínen - áll a Police.hu közleményében.