Lapos hasat szeretnél az ünnepek után? 5+1 tipp a tuti sikerhez

Az ünnepek után sokan érzünk némi lelkiismeret-furdalást az ünnepi súlygyarapodás miatt, az új év pedig hozza magával az elhatározást, hogy ideje tenni valamit. Azonban a fogyás hasról nem egyszerű feladat. Segítünk, hogyan kezdj neki!
Nem az önostorozás visz előre, hanem az, ha a következő lépésre koncentrálsz.
A karácsony utáni fogyás kulcsa az egyensúly és a hosszú távon is tartható szokások kialakítása.
A mozgás és a kiegyensúlyozott étkezés együtt segíthet csökkenteni a hasi zsírt.
Az ünnepek elmúltával sokan kicsit nehéz szívvel állunk mérlegre, hiszen majdnem mindenkinél felszalad néhány plusz kiló. Ilyenkor különösen fontos az önmagunkkal szembeni türelem. Ahelyett, hogy a kilengéseken rágódnál, érdemes arra figyelni, mit tehetsz most azért, hogy újra egészségesebb irányba indulj el. Mutatjuk, hogyan lesz könnyebb a fogyás hasról.
Fogyás hasról? Íme 6 gyakorlati tipp
Kezeld az érzelmeidet Légy elnéző magaddal: nem vagy egyedül azzal, ha az ünnepek alatt híztál. Ugyanakkor érdemes arra fókuszálni, hogyan tudsz visszatérni a korábban működő, pozitív szokásaidhoz. A karácsonyi elvárások és feszültségek könnyen vezethetnek túlevéshez. A bűntudat és a szégyen ráadásul növelheti a falásrohamok esélyét, ezért hasznosabb, ha ezeket az érzéseket tudatosítod, és inkább arra koncentrálsz, hogyan térsz vissza a megszokott ritmushoz.
Igyál több vizet Az ünnepi, sósabb ételek miatt gyakori a vízvisszatartás. A sóbevitel csökkentése és a megfelelő folyadékfogyasztás segíthet ezen. Ráadásul a több víz csökkentheti az étvágyat, és kevesebb cukros italt fogyasztasz. A mérleg ilyenkor akár egy-két kilóval is többet mutathat, ezért érdemes néhány napot adni a szervezetnek.
Pakold el az ünnepi maradékokat Ha még mindig tele van a konyha karácsonyi édességekkel és alkohollal, nehéz lesz tudatosan étkezni. Amit lehet, ajándékozz el, add oda családtagoknak, barátoknak, vagy rászorulóknak. Fogyassz egészségesebb ételeket, például sótlan magvakat, zöldséghasábokat hummusszal.
Törekedj az egyensúlyra Ünnepek után könnyű belecsúszni a drasztikus diétákba, de ezek ritkán vezetnek tartós eredményhez. Sokkal hatékonyabb, ha fokozatosan állítod vissza a kiegyensúlyozott, hosszú távon is tartható étrendet. Az első időszakban egy egyszerűbb étkezési terv is segíthet abban, hogy újra átlásd, milyen ételek esnek jól és támogatják a céljaidat.
Növeld a rost- és fehérjebevitelt A rostban gazdag ételek és a sovány fehérjeforrások hosszabb időre eltelítenek, így könnyebb kevesebbet enni. Ez önmagában is segítheti a súlycsökkenést. Jó rostforrás lehet a bab, a lencse, a barna rizs és a zöldségek, míg fehérjében gazdag például a csirke, a hal és a tojás.
Építs be több mozgást a mindennapokba A karácsony utáni fogyás alapja a helyes étkezés, de a mozgás fontos kiegészítő. Nem kell rögtön edzőterembe rohanni, egy rövid séta, több lépcsőzés vagy otthoni mozgás is sokat számít. A könnyű erősítő gyakorlatok segíthetnek megőrizni az izomtömeget a fogyás során. A hasi zsír nem csupán esztétikai kérdés, mert a has környékén lerakódó felesleg növeli a cukorbetegség és a szívbetegségek kockázatát is. Egy jól összeállított edzésprogram fokozza a kalóriaégetést, erősíti a törzsizomzatot, és kiegyensúlyozott étrenddel, valamint egészséges életmóddal együtt segíthet csökkenteni az össztestzsírt. A szakértők egyetértenek abban, hogy a teljes testet megdolgoztató edzések, a kardió, a HIIT és a törzserősítő gyakorlatok együtt hatékonyak. Ezek megemelik a pulzust, izmot építenek, felpörgetik az anyagcserét, így a következő hetekben fokozatosan csökkenhet a hasi zsír.
Ilyen gyakorlatokkal szabadulhatsz meg a hasi zsírtól:
