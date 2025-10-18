Edzés betegen? A szakértők szerint komoly veszélynek teszed ki magad, ha erre nem figyelsz

A mozgás megszínesíti a hétköznapokat, testileg és lelkileg is jót tesz velünk, főleg, ha ülőmunkát végzünk, amit jól ellensúlyozhatunk a sporttal. A rendszeresen beiktatott aktivitásnak, legyen szó edzőtermi erősítésről, csoportos órákról, otthoni tornáról, jógáról vagy éppen szabadtéri futásról és kerékpározásról, megszámlálhatatlan élettani hatása van. Nem árt azonban tudatosnak lenni, és figyelni a testünk üzeneteire, főleg akkor, ha az kóros állapotot jelez. Betegen edzeni ugyanis nem minden esetben ajánlott.

Betegen edzeni lehet, feltéve, ha enyhék a tüneteink. Ilyen esetben még jót is teszünk a szervezetünkkel.

Fotó: Dmytrenko Vlad

Érdemes betegen edzeni?

Sokan nem tudnak lemondani a mozgásról, még akkor sem, ha éppen megfázással vagy levertséggel küzdenek, pedig ha nem érezzük jól magunkat, javasolt meghúzni a határokat az egészségünk érdekében. Mindez persze függ a betegség komolyságától és fajtájától, valamint a tünetek súlyosságától, hiszen bizonyos esetekben a testmozgás jobb gyógyír lehet a szervezetünk számára, mint bármilyen orvosság.

Ezekkel igen, azokkal ne

A szakértők egyöntetű véleménye szerint a következő általános szabályhoz tanácsos tartani magunkat megbetegedés esetén: ha a tünetek a nyak felett jelentkeznek, és nem vagyunk kimerültek, bátran folytathatjuk a mozgást. Tehát, ha enyhe náthát, orrdugulást, mérsékelt torok-, fül- vagy fejfájást tapasztalunk, még nem feltétlenül kell lemondanunk az edzésről, feltéve, hogy érzünk magunkban erőt és energiát a fizikai aktivitáshoz. A szabadban való mozgás, azaz a friss levegő ráadásul még a légutak felszabadításában is segíthet. Ám ha a mellkasunkban, illetve a testünk egészében érzékelünk problémát, például lázat, izomfájdalmat, fertőző influenzát, légzési nehézséget, szédülést, köhögést, gyomorfájdalmat, hányingert, gyulladást, főleg tüdőgyulladást, akkor erősen ajánlott otthon maradni, és a gyógyulásra koncentrálni. Ezek a tünetek azt jelzik, hogy stressz alatt áll a szervezetünk, további mozgással pedig csak fokoznánk ezt az állapotot. Ilyen esetekben a szervezet nagy eséllyel valamilyen komolyabb betegséggel, fertőzéssel vagy vírussal próbál éppen megküzdeni, ha pedig az erőforrásainkat mozgásra fordítjuk, meghosszabbíthatjuk a gyógyulási folyamatot.