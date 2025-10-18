Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Edzés betegen? A szakértők szerint komoly veszélynek teszed ki magad, ha erre nem figyelsz

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 11:45
Annak, aki rendszeresen sportol, illetve iktat be a mindennapjaiba valamilyen testmozgást, problémát jelenthet egy-egy megfázás vagy influenzaszerű megbetegedés. A megszokott aktivitásokat kihagyni ugyanis nem jó érzés, akárcsak betegen edzeni.
László Juli
A szerző cikkei

A mozgás megszínesíti a hétköznapokat, testileg és lelkileg is jót tesz velünk, főleg, ha ülőmunkát végzünk, amit jól ellensúlyozhatunk a sporttal. A rendszeresen beiktatott aktivitásnak, legyen szó edzőtermi erősítésről, csoportos órákról, otthoni tornáról, jógáról vagy éppen szabadtéri futásról és kerékpározásról, megszámlálhatatlan élettani hatása van. Nem árt azonban tudatosnak lenni, és figyelni a testünk üzeneteire, főleg akkor, ha az kóros állapotot jelez. Betegen edzeni ugyanis nem minden esetben ajánlott. 

Betegen edzeni enyhe tünetekkel lehet.
Betegen edzeni lehet, feltéve, ha enyhék a tüneteink. Ilyen esetben még jót is teszünk a szervezetünkkel.
Fotó: Dmytrenko Vlad

Érdemes betegen edzeni?

Sokan nem tudnak lemondani a mozgásról, még akkor sem, ha éppen megfázással vagy levertséggel küzdenek, pedig ha nem érezzük jól magunkat, javasolt meghúzni a határokat az egészségünk érdekében. Mindez persze függ a betegség komolyságától és fajtájától, valamint a tünetek súlyosságától, hiszen bizonyos esetekben a testmozgás jobb gyógyír lehet a szervezetünk számára, mint bármilyen orvosság.

Ezekkel igen, azokkal ne

A szakértők egyöntetű véleménye szerint a következő általános szabályhoz tanácsos tartani magunkat megbetegedés esetén: ha a tünetek a nyak felett jelentkeznek, és nem vagyunk kimerültek, bátran folytathatjuk a mozgást. Tehát, ha enyhe náthát, orrdugulást, mérsékelt torok-, fül- vagy fejfájást tapasztalunk, még nem feltétlenül kell lemondanunk az edzésről, feltéve, hogy érzünk magunkban erőt és energiát a fizikai aktivitáshoz. A szabadban való mozgás, azaz a friss levegő ráadásul még a légutak felszabadításában is segíthet. Ám ha a mellkasunkban, illetve a testünk egészében érzékelünk problémát, például lázat, izomfájdalmat, fertőző influenzát, légzési nehézséget, szédülést, köhögést, gyomorfájdalmat, hányingert, gyulladást, főleg tüdőgyulladást, akkor erősen ajánlott otthon maradni, és a gyógyulásra koncentrálni. Ezek a tünetek azt jelzik, hogy stressz alatt áll a szervezetünk, további mozgással pedig csak fokoznánk ezt az állapotot. Ilyen esetekben a szervezet nagy eséllyel valamilyen komolyabb betegséggel, fertőzéssel vagy vírussal próbál éppen megküzdeni, ha pedig az erőforrásainkat mozgásra fordítjuk, meghosszabbíthatjuk a gyógyulási folyamatot. 

Betegen edzeni, például fejfájással sportolni nem gond.
Attól, hogy fejfájás gyötör, még kimehetünk a futópályára. Ilyen módon betegen edzeni a tünetek enyhítéséért érdemes is.  
Fotó: RecCameraStock

Fogadjuk meg a következő tanácsokat!

  • Ha betegek vagyunk, a legfontosabb, hogy monitorozzuk magunkat, figyeljünk a testünk jelzéseire, és hallgassunk is rájuk. Még ha nagyon szeretnénk is kimenni lefutni a szokásos kilométereket, inkább válasszuk a pihenést a terhelés helyett. A regenerálódott szervezetünk aztán új lendülettel térhet majd vissza a pályára. 
  • Amennyiben pedig fertőző betegséggel küzdünk, mások egészségének megóvás érdekében maradjunk a lakásban. 
  • Egyszerű megfázásos tünetekkel ügyeljünk az edzőtermi higiéniára, azaz mossunk gyakran kezet, ne köhögjünk és tüsszentsünk a légtérbe, és töröljük át a használt eszközöket, hogy ne adjuk át másoknak a bacilusokat. 

Kössünk kompromisszumot!

Jó ha tudjuk, hogy a testmozgás alapvetően jót tesz a immunrendszernek, betegen viszont egyértelműen gátoljuk a felépülési esélyeinket, ezért célszerű időt adni magunknak. Ha semmiképpen sem bírunk a négy fal között maradni, sétáljunk, kerékpározzunk vagy lassan kocogjunk a szabadban, ami a sportmentes napokon kifejezetten jól eshet. A friss levegő, az alacsonyabb intenzitású mozgás pedig nemcsak örömmel, de akár a gyógyuláshoz szükséges plusz energiával is elláthat. Ugyanez igaz az otthoni jógára vagy könnyű tornára is. A különféle aktivitások kivétel nélkül fokozzák a vérkeringést, javítják az oxigéncserét és az immunrendszer működésére is pozitívan hatnak. Éppen ezért betegen lehet edzeni, de fontos betartani a felsorolt iránymutatásokat. Lényeges továbbá, hogy ilyen állapotban se feledkezzünk meg a bemelegítés, levezetés és nyújtás, a megfelelő hidratálás és minőségi pihenés fontosságáról.

Ijedtség helyett tudatosság betegen is

Ha attól félünk, hogy az edzésmentes napokon elkezd leépülni az izomzatunk, esetleg túl sok kalóriát viszünk be a pihenéssel, fekvéssel töltött napokon, akkor igyekezzünk kiegyensúlyozott étrendet fenntartani, amivel az immunrendszerünknek is kedvezhetünk. Vigyünk be megfelelő mennyiségű fehérjét, csökkentsük a szénhidrátot, növeljük az egészséges zsírok mennyiségét, és a forró italok mellett igyunk elegendő folyadékot, lehetőleg tiszta vizet. Emellett szedjünk vitaminokat és ásványi anyagokat étrend-kiegészítők formájában. 

Kíváncsi vagy mit mond a témáról az ismert szakértő? Nézd meg ezt a videót is: 

