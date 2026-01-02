Így eddz a hideg hónapokban, hogy télen is egészséges maradj

Az edzés segít ellensúlyozni a mozgáshiányt és a bezártságot.

Javítja a keringést és erősíti az immunrendszert.

Csökkenti a téli levertséget és a hangulatingadozást.

Hozzájárul a testsúly megtartásához az ünnepi időszakban is.

Segíti az alvásminőség javulását.

Megfelelő intenzitással végezve nem terheli túl a szervezetet.

Az edzés a téli hónapokban a rövidebb nappalok, a kevesebb természetes fény és a hideg időjárás hatására gyakran elmarad, ezért lassulhat az anyagcsere, csökkenhet az energiaszint, és sokaknál gyakoribbá válik a fáradtságérzet. A mozgáshiány ilyenkor különösen gyorsan vezet izomtömeg-csökkenéshez és keringési problémákhoz. Az edzés azonban képes ellensúlyozni ezeket a hatásokat.

Az úszóedzés télen is kifejezetten jótékony hatású lehet

Fotó: Microgen / Shutterstock

Mi történik a szervezettel télen, és hogyan hat ránk ilyenkor az edzés?

A fizikai aktivitás serkenti a vérkeringést, fokozza az oxigénellátást, és támogatja az idegrendszer működését. Szakértők szerint már heti néhány alkalom mérsékelt intenzitású edzés is érezhető javulást hozhat az energiaszintben és a közérzetben, hiszen mozgás hatására endorfinok szabadulnak fel, amelyek természetes hangulatjavítóként működnek. Ez különösen fontos télen, amikor a fényhiány miatt gyakoribbak a lehangoltságra utaló tünetek. Az edzés emellett segít szabályozni a vércukorszintet és a stresszhormonok szintjét is.

Fontos azonban, hogy a téli edzés ne legyen túl intenzív. A szervezet ilyenkor érzékenyebb lehet a túlterhelésre, ezért a fokozatosság kulcsfontosságú – nem mellesleg ha a gyors terhelés a kedvünket szegi, ismét felhagyhatunk az edzéssel, így pedig könnyen szenvedhetünk a télen egyébként is jellemző mozgáshiány negatív hatásaitól.

Milyen edzésformák ideálisak a hideg hónapokban?

Télen az edzésformák megválasztásánál érdemes figyelembe venni az időjárást és az egyéni állapotot. A beltéri mozgásformák – például erősítő edzés, pilates, jóga vagy saját testsúlyos gyakorlatok – kiváló alternatívát jelentenek, ha a kinti körülmények kedvezőtlenek.

A szakértők szerint a kombinált edzés a leghatékonyabb: az erősítő gyakorlatok segítenek megőrizni az izomtömeget, míg az állóképességi mozgás – például gyors séta, szobabicikli vagy úszás – támogatja a szív- és érrendszert. Heti 2–3 erősítő és 2–3 kardió jellegű edzés ideális arány lehet.