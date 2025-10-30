Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Alfonz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Fiatal lány, aki éppen kényszerpihenőt tart

Kényszerpihenőre vagy ítélve? Így maradj hihetetlenül fitt, ha nem mozoghatsz

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 11:15
pihenéssportmozgáskényszerpihenő
Végre hozzászoktál a rendszeres mozgáshoz vagy netán már régóta a mindennapjaid részét képezi, most mégis le kell mondanod róla? Amennyiben egy sérülés vagy egy betegség miatt kényszerpihenőre vagy ítélve, eláruljuk, hogyan tartsd magad formában ebben a lelkileg megterhelő az időszakban is!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Egyszerűen elmondhatatlan érzés, amikor hétről hétre látjuk magunkon a fejlődést és egyre jobban érezzük magunkat a bőrünkben. Egy váratlan sérülés vagy betegség azonban teljesen padlóra küldhet minket nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is. Hiszen ki akarná egyik pillanatról a másikra elveszíteni mindazt, amiért vért izzadva küzdött? Cikkünkben ezért összeszedtük, hogyan maradhatsz fitt kényszerpihenő mellett!

Fiatal nő, aki kényszerpihenőre van ítélve
Kényszerpihenő mellett is fitt maradhatsz!
Fotó: Perfect Wave /  Shutterstock 

Így maradj elképesztően fitt úgy is, ha kényszerpihenőre vagy ítélve

Ugye te is félsz, hogy felszalad egy kis felesleg, az izmaidnak pedig búcsút inthetsz? Azonban egyet se félj, az eredmények nem tűnnek el azonnal, ahogy abbahagyod a mozgást. Csupán tartsd szem előtt a következőket és nem kell újra üdvözölnöd a régi éned.

Ennyi idő alatt veszítesz izmot

Számtalan tényezőtől függ, hogy milyen gyorsan veszítesz az izomtömegedből, amihez hozzátartozik többek között a pihenő időtartama, a testösszetétel és az életkor is. A tudomány azonban azt mondja, hogy az izomvesztés közel 3 hét teljes inaktivitás után indul be. Azonban akár komolyabb, akár csekélyebb problémával küzdesz, a következő lépésekkel sokat tehetsz formád megőrzéséért.

  • Vigyél be elegendő fehérjét

A fehérje kulcsfontosságú az izomépítésben, pótlása pedig lelassíthatja az izomvesztést. A szakértők azt javasolják, aki rendszeresen végez súlyzós edzést, az 0,5-0,8 gramm fehérjét fogyasszon testsúlykilogrammonként. Korábbi tanulmányok pedig kimutatták, hogy a testsúlykilogrammonkénti 1,4 gramm fehérje fogyasztása is még biztonságosnak bizonyul. Ellenben az a legjobb, ha egy szakemberrel is egyeztetsz.

Fiatal nő, aki a kényszerpihenő után visszatért a terembe
A kényszerpihenő után legyél fokozatos!
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 
  • Ha megteheted, akkor végezz könnyed mozgást

Bizonyos esetekben a mozgás teljesen tiltott, azonban a kisebb jellegű problémák lehetővé tehetik, hogy egy kicsit mozoghass. Nem azt mondjuk, hogy ülj be egyből a lábtoló alá! Hiszen már egy könnyed sétával is sokat tehetsz magadért.

  • Fektess hangsúlyt az alvási rutinodra

A csapból is az folyik, hogy a fittségedre nemcsak az edzés van óriási hatással, hanem a megfelelő pihenés is. Az alvásod minősége ugyanis befolyásolja a kinézetedet, és most nem a szemed alatti karikákra gondolunk. Alakíts ki egy számodra jól működő alvási rutint, amivel megőrizheted az alakodat.

  • Fokozatosan vezesd vissza az edzést

Ha végre zöld utat kapsz, ne óriási elánnal vágj bele az edzésbe, fő a fokozatosság! Elővigyázatosnak kell lenned, ha nem akarsz újabb sérülést. Döntsd az alacsonyabb intenzitás és a kisebb súlyok mellett, hogy ne kelljen újra mellőznöd a mozgást.

Az alábbi videóból megtudhatod, mekkora szerepet játszik a táplálkozás, a fehérjebevitel, valamint az edzés az izomtömeg-növekedésben:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu