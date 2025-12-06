Egy egyszerű tesztből megtudhatod, mennyire vagy egészséges

Számos teszt létezik, amelyekkel felmérheted az általános egészségi állapotodat és megállapíthatod, hogy a korodhoz képest jó formában vagy-e. Attól kezdve, hogy meddig tudsz talpon állni, egészen addig, hogy egy planket mennyi ideig tartasz meg. Ezek az otthoni tevékenységek jó mutatói annak, hogy fizikailag mennyire jársz jó úton és mennyire vagy egészséges.

Egy tesztből kiderül egészséges vagy-e / Fotó: Freepik.com

Pár lépés, hogy megtudd egészséges vagy-e

Ezek a lépések inkább testmozgás alapúak, de van egy másik teszt, amely lehetővé teszi a tüdő egészségének ellenőrzését. Titkokat is felfed az egészséggel kapcsolatban, ahogy öregszik az ember.

Egy légzési szakértőkből álló nemzetközi csapat 2025 májusában közzétett egy egyedülálló tanulmányt. A tanulmány célja egyszerű volt: meg akarták érteni, hogy a tüdőfunkciók mennyire változnak az öregedéssel.

„A tüdőfunkció kulcsfontosságú meghatározója az egészségi állapotnak, azonban a tüdőfunkció növekedésével és hanyatlásával kapcsolatos jelenlegi tudás az életút során töredezett, potenciálisan torzított adatokon alapul. Célunk az volt, hogy empirikus úton általános, népesség-alapú élettartamra vonatkozó tüdőfunkció-pályákat vezessünk le, és azonosítsuk a töréspontokat és a platókat” - magyarázza Judith Garcia-Aymerich professzor a Barcelonai Globális Egészségügyi Intézetből.

A kutatás 30 ezer férfi és nő adatain alapult és érdekes módon kimutatta, hogy a tüdőfunkció a húszas éveink elején és közepén éri el a csúcspontját. Azt is megállapították, hogy a nők tüdőkapacitása néhány évvel hamarabb éri el a csúcsot, mint a férfiaké. A tüdőkapacitás csökkenése az öregedési folyamat része.

Természetesen az olyan tényezők, mint a légszennyezés, dohányzás vagy az olyan betegségek, mint az asztma felgyorsíthatják a hanyatlási folyamatot. A tüdő egészsége az egészség más aspektusaihoz is kapcsolódik egészen a testsúlytól az immunrendszerig - számol be róla a Metro.

Minél egészségesebb a tüdőkapacitás a csúcspontnál, annál könnyebb lesz elkerülni a krónikus légzőszervi megbetegedéseket vagy egyéb problémákat.