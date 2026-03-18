"Túl sokat partiztak" - Szoboszlaiék megsemmisítő kritikát kaptak

Az elmúlt hétvégén a Liverpool ismét a hajrában veszített pontokat, ezúttal a kiesés elől menekülő Tottenham egyenlített a 90. percben az Anfield Roadon: Szoboszlai Dominik hiába lőtt bombagólt, a londoniak a 90. percben szerzett Richarlison-góllal mentettek pontot. A Vörösök ezzel a döntetlennel az ötödik helyen állnak a Premier League-ben, 21 ponttal lemaradva a listavezető Arsenal mögött. A Manchester United korábbi legendája, Roy Keane ezt követően fogalmazott kritikusan Arne Slot együttesével szemben.

Többször mondtam már, a Liverpool rossz bajnok. Rossz bajnokok most, és rossz bajnokok voltak néhány évvel ezelőtt is. Most 21 ponttal vannak lemaradva az Arsenaltól. Micsoda visszaesés ez. Azt hiszem, komoly problémák vannak a háttérben. Úgy tűnik, nincs meg a kémia a játékosok között, nem egyfelé húzzák szekeret

- jelentette ki Keane a Spurs elleni meccs után a Sky Sportsnak.

Roy Keane szerint a liverpooli játékosok sokat buliztak

A Liverpool az előző idényben mindössze négy vereséget szenvedett el, ráadásul ebből kettőt már a bajnoki cím bebiztosítása után. Vörösök a Premier League-arany megszerzése után egyetlen hátralévő mérkőzésüket sem tudták megnyerni: két döntetlen és két vereség került a nevük mellé. Most viszont már kilenc kudarcnál tartanak és még csak március van. Sokan ezt azzal magyarázzák, hogy a szakmai stáb a meccsek közötti időszak nagy részében pihenőt adott a játékosoknak. Jöttek is a külföldi kiruccanások – még Arne Slot is Ibizán töltődött, ahol Wayne Lineker O Beach klubjában bulizott.

Azt hiszem, túl sokat partiztak. Négy, öt, hat héttel a bajnokság vége előtt már buliztak. A szurkolók minden hazai meccs után ünnepeltek. Ha megnyersz egy bajnoki címet, élvezd ki, ne érts félre, de a következő idényben vedd fel újra a kesztyűt, ezért játszol egy nagy klubban

- tette hozzá Keane, akit a This is Anfield idézett.

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 15, 2026

A Liverpool szerdán este (21:00) a Galatasarayt fogadja a Bajnokok Ligájában, miután az első meccsen 1-0-ra kikapott Törökországban. A pletykák szerint azonban, ha Arne Slot együttese nem jut tovább a törökök ellen, könnyen lehet, hogy ez lesz a holland tréner utolsó mérkőzése a Vörösök kispadján.