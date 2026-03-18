Hátborzongató: tudósok felfedezték a „pokol bolygóját” – és ez még nem minden

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 07:30
Ilyen lehet a túlvilág? Felfedezték a pokol bolygót.

A tudósok egy teljesen új típusú bolygót fedeztek fel a Naprendszeren kívül: egy izzó, folyékony lávából álló világot, ahol a hőmérséklet akár az 1500 Celsius-fokot is elérheti, ezért az égitestet sokan a pokol bolygójaként is emlegetik.  

Ilyen lehet a pokol?
Fotó: Unsplash.com

A pokol bolygó nyomában

Az exobolygót L 98-59 d néven ismerik. A kutatók szerint a bolygó belsejében hatalmas mennyiségű kén raktározódik el egy állandó magmaóceán mélyén. Ez a folyamat nagy mennyiségű hidrogén-szulfid gázt juttat a légkörbe, amely a rothadt tojásra emlékeztető szagáról ismert. A felfedezést az Oxfordi Egyetem kutatói tették a James Webb űrteleszkóp (JWST) és földi obszervatóriumok adatait elemezve.

A vizsgálatok szerint a bolygó sűrűsége meglepően alacsony a méretéhez képest. Átmérője körülbelül 1,6-szorosa a Földének. A csillagászok korábban az ilyen bolygókat két ismert kategóriába sorolták volna: vagy hidrogénben gazdag légkörű „gáztörpe” kőzetbolygónak, vagy vízben gazdag világnak, amelyet mély óceánok és jég borít. 

Az új kutatás azonban arra utal, hogy az L 98-59 d egy teljesen más bolygótípusba tartozik. A felszíne alatt több ezer kilométer mély, globális magmaóceán húzódhat. A bolygó egy vörös törpecsillag körül kering, mintegy 35 fényévre a Földtől. A kutatók becslése szerint nagyjából ötmilliárd éves. Dr. Richard Chatterjee, a tanulmány egyik szerzője szerint a számítógépes modellek segítségével a kutatók képesek rekonstruálni, hogyan fejlődhetett ki ez a szokatlan kőzetbolygó. 

A modellek alapján a hidrogén-szulfid a rothadt tojás szagáért felelős gáz kulcsszerepet játszhat a bolygó légkörében. A kutatás eredményeit a Nature Astronomy tudományos folyóiratban publikálták. A tanulmány vezető szerzője, Dr. Harrison Nicholls szerint a felfedezés arra utal, hogy a csillagászok által jelenleg használt bolygókategóriák túl egyszerűek lehetnek a valóság leírására.

 A kutatók hangsúlyozták: bár ez a forró lávabolygó valószínűleg nem alkalmas az élet fenntartására, jól mutatja, milyen rendkívül változatos világok léteznek a Naprendszeren kívül – derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu