Az özvegyek és árvák tragikus világa honol, csupán néhány órányira Magyarország határától

Néhány órányi autóút – és már egy olyan világ határán vagyunk, ahol a halál mindennapos. Magyarország keleti szomszédjában százezrek gyászolnak, és tízezrek nőnek fel apa nélkül. Az ukrajnai háború terhét nem csak a katonák viselik: otthon maradó anyák, feleségek és gyerekek imádkoznak azért, hogy a család még élő férfitagjai egyszer hazatérhessenek. Miközben nálunk sokan hétvégente a Balaton felé indulnak, addig néhány száz kilométerrel keletebbre anyák búcsúztatják fiaikat – írja a SZON alapján a Magyar Nemzet.

Az ukrajnai háború terhét nem csak a katonák viselik

Sokezer özvegy viseli egyedül a gyereknevelés terhét

Irina Ivanova addig nem akarta elmondani a fronton harcoló férjének, hogy gyermeket vár, amíg nem volt biztos. Mire viszont biztossá vált, már nem volt kinek szólnia, mert férje, Pavlo elesett a harcokban. Kislányuk decemberben jött világra és a Justina nevet kapta – amit még közösen választottak. A kisgyerek az apja kék szemét és annak nyugodt természetét örökölte.

Amikor meghallottam a sírását, mintha újra levegőt kaptam volna. Egyszerre éreztem a legnagyobb boldogságot és a legmélyebb fájdalmat. Ezzel kell most együtt élnem

– mondta. Egy másik özvegyasszony, Olena Biletszka akkor veszítette el férjét, amikor épp gyermeket szerettek volna. Rendszeresen jártak egy meddőségi klinikára, próbálkoztak, de a férfi megkapta a behívóját, majd nem sokkal később elesett a harcokban.

A háború elvette azokat az éveket, amikor anya lehettem volna

– mondta. Okszana Borkun 2022 nyarán vesztette el férjét, Volodimirt. Ekkor határozta el, hogy nem hagyja magukra az özvegyeket. Az általa létrehozott online közösség ma már több mint hatezer tagot számlál. Rendszeresen szerveznek találkozókat és megemlékezéseket, és minden hónapban kétszáz ajándékot küldenek az elesett katonák gyermekeinek születésnapjára.

Ukrajna vezető demográfusa, Élla Libanova egy szóval írta le az ukrajnai helyzetet: katasztrófa. Az ország mintegy tízmillió embert veszített – halottakat, menekülteket és az elfoglalt területeken élőket is beleszámítva. Dr. Alla Baranyenko is nap mint nap tapasztalja a következményeket, a folyamatos stressz, a romló életkörülmények és a félelem mindenkit érint. Mint fogalmazott, a test előbb-utóbb megmutatja azt, amit az elme próbál elfojtani. A nők egyre nehezebben tudnak teherbe esni és akiknek mégis sikerül, azok az anyák sokszor egyedül kénytelenek felnevelni gyereküket.

Sok férfi nem saját döntésből indul a háborúba. Zelenszkij emberrablói, a TCK-sok viszik el őket otthonaikból vagy akár az utcáról, miközben a családtagok tehetetlenül nézik mindezt.



