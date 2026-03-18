Tragikus robbanások rázták meg a várost: 23 halottat és több mint 100 sebesültet követeltek

Legalább 23 halottja és több mint 100 sebesültje van a robbanásoknak Északkelet-Nigériában, Maiduguri városában.

Robbanások sora lepte el Nigériát

Több robbanás is történt a térségben

A hatóságok közlése szerint a robbanások hétfő este, az iftár - a ramadán hónap böjtjének megtörése - alatt történtek a posta és a piac területén, valamint a Maiduguri Egyetem oktatókórházának bejáratánál.

A posta és a hétfői piac környékét rendszeresen célozzák meg öngyilkos merénylők. Tíz évvel ezelőtt ebben a hónapban 58 ember halt meg, és több mint 140-en megsérültek négy különálló öngyilkos merényletben, mindkét helyszínen, a város történetének egyik legvéresebb napján.

A legutóbbi robbanások a Borno állam fővárosának számító város külterületén található katonai bázison elkövetett támadásokat követően történtek. Egyetlen csoport sem vállalta eddig a felelősséget az incidensekért.

A nigériai hatóságok közölték, hogy a bejelentett robbantásokat feltehetően öngyilkos merénylők követték el.

A gyáva támadások zsúfolt közterületeket céloztak meg azzal a céllal, hogy a terroristák tömeges halált okozzanak és pánikot keltsenek a metropoliszban

- mondta Sani Uba, a hadsereg szóvivője egy közleményben. (The Guardian)