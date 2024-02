Diétás finomság: itt az amerikai káposztasaláta legjobb receptje

A káposzta nyersen fogyasztva nagyon egészséges, hiszen igazi C-vitaminbomba, de bőségesen tartalmaz K-vitamint, antioxidánsokat, ásványi anyagokat, és kéntartalma miatt még a bőr és a haj szépségének is jót tesz. Sokak kedvence az amerikai káposztasaláta, vagy más néven coleslaw a gyorséttermekben, ám otthon is könnyen el lehet készíteni, így pedig még diétásabb is lehet!

Így fest egy csodás káposztasaláta / Fotó: Pixabay

Amerikai káposztasaláta recept

Hozzávalók:

1 fej káposzta

2 db sárgarépa

fél fej vöröshagyma

2 dl natúr joghurt

3 ek majonéz

2 ek mustár

1 ek méz

2 tk almaecet

só, bors

Elkészítés:

Vágd vékony csíkokra a káposztát, reszeld le nagy lyukú reszelőn a megtisztított répákat, a hagymát vágd apró kockákra! Tedd egy tálba a zöldségeket, sózd, borsozd, majd keverd össze őket. Tedd félre, míg elkészíted az öntetet. Egy másik tálban keverd össze a joghurtot, a majonézt, a mustárt, az almaecetet és a mézet. Mehet bele a só és a bors; a végén pedig jól keverd el a hozzávalókat. Öntsd az öntetet a zöldségekre, alaposan keverd össze, majd néhány órát pihentesd hűtőben a salátát, hogy összeérjenek az ízek - tanácsolja a dietasfitnesz.hu.