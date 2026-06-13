Sajog a sarkad, fáj a talpad? Talpi bőnye gyulladásod lehet

Gyakori problémának számít a talpi bőnye gyulladása.

Tipikus és könnyen felismerhető tünetekkel jelentkezik a gyulladás.

Orvosi és otthoni módszerek kombinációjával kezelhetjük.

Fontos lenne a megelőzésre helyezni a hangsúlyt a mindennapokban.

Mielőtt rátérnénk a részletekre, tisztázzuk, mi valójában a talpi bőnye. A különös megnevezés azt az egyszerre erős és rugalmas ínszalagot jelenti, amely a lábujjak tövétől a sarokig húzódik. Talán meglepő, de ennek a szalagnak köszönhetjük a lábboltozat és a testsúly biztos tartását, és azt, hogy járás közben tompul a lábunk becsapódási ereje. Mindebből jól látszik, mekkora bajt képes okozni a talp betegsége, azaz a talpi bőnye gyulladása.

A talpi bőnye gyulladása a sarokban is fájdalmat okozhat.

Fotó: HenadziPechan / shutterstock

Mitől alakul ki a talpi bőnye gyulladás?

A talpi bőnye ugyan erős és rugalmas, ám intenzív terhelés hatására a kötőszöveti szalag túlfeszülhet, megsérülhet, begyulladhat és merevvé válhat. A kellemetlen állapot leggyakoribb kiváltó oka a túl hosszú idejű álldogálás, a megerőltető mozgás, bemelegítés nélküli sportolás, a nem megfelelő lábbeli viselése, a hirtelen súlygyarapodás,a túlsúlyosság és a terhesség. Kockázati tényező még a túl alacsony és túl magas lábboltozat. Mindezek miatt a talpi bőnye rugalmatlanná válhat, megrövidülhet.

Milyen tünetei vannak a talpi bőnye gyulladásnak?

Az első figyelemfelhívó jel a szúró, égető, éles vagy tompa fájdalom, méghozzá hosszan a talpban, valamint a sarok és a lábujjak területén. Ezzel párhuzamosan a járás nehézzé válik. A kellemetlen érzés jellemzően reggel, lábra álláskor jelentkezik, amikor a test még merev az éjszakai pihenés után. A nem kívánatos érzés általában néhány tíz perc alatt elmúlik, ahogyan a láb bemelegítődik, bejáratódik. Ez azonban nem azt jelenti, hogy megnyugodhatunk: további terhelés hatására fokozódhatnak a panaszok. A talp és a sarok kifejezetten érzékennyé válhat, kipirulhat, és a fentebb felsorolt tünetek is felerősödhetnek.

Hogyan kezeljük a talpi bőnye gyulladást?

A kezelés elengedhetetlen, mert annak ellenére, hogy pihentetés hatására lazulhat a bőnye és oldódhat a fájdalom, terápia nélkül térd-, derék- és hátfájdalom, ezenkívül sarokduzzanat és sarkantyúképződés kialakulását kockáztatjuk. A pontos diagnózis felállítása ortopédiai vizsgálaton történik, ahol az orvos fizikálisan felméri a talpat és a fájdalmas pontokat, ellenőrzi a láb statikáját, ezenkívül röntgen- vagy MRI-felvételt készít, hogy kizárjon más betegségeket.