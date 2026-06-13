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Talpi bőnye gyulladás miatt a fájó lábát fogó nő egy kanapén

Sajog a sarkad, fáj a talpad? Talpi bőnye gyulladásod lehet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors talpi bőnye
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 06:45
lábfájdalombetegséggyulladás
Furcsa elnevezése van az egyik leggyakoribb, láb- és sarokfájdalmat okozó betegségnek, amely jellegzetes tünetekkel hívja fel magára a figyelmet. A talpi bőnye gyulladása sokakat érint, most eláruljuk, mit lehet tenni ellene.
László Juli
A szerző cikkei
  • Gyakori problémának számít a talpi bőnye gyulladása.
  • Tipikus és könnyen felismerhető tünetekkel jelentkezik a gyulladás.
  • Orvosi és otthoni módszerek kombinációjával kezelhetjük.
  • Fontos lenne a megelőzésre helyezni a hangsúlyt a mindennapokban.

Mielőtt rátérnénk a részletekre, tisztázzuk, mi valójában a talpi bőnye. A különös megnevezés azt az egyszerre erős és rugalmas ínszalagot jelenti, amely a lábujjak tövétől a sarokig húzódik. Talán meglepő, de ennek a szalagnak köszönhetjük a lábboltozat és a testsúly biztos tartását, és azt, hogy járás közben tompul a lábunk becsapódási ereje. Mindebből jól látszik, mekkora bajt képes okozni a talp betegsége, azaz a talpi bőnye gyulladása.

Talpi bőnye gyulladásának kenőccsel való kezelése saroktájékon
A talpi bőnye gyulladása a sarokban is fájdalmat okozhat.
Fotó: HenadziPechan /   shutterstock

Mitől alakul ki a talpi bőnye gyulladás?

A talpi bőnye ugyan erős és rugalmas, ám intenzív terhelés hatására a kötőszöveti szalag túlfeszülhet, megsérülhet, begyulladhat és merevvé válhat. A kellemetlen állapot leggyakoribb kiváltó oka a túl hosszú idejű álldogálás, a megerőltető mozgás, bemelegítés nélküli sportolás, a nem megfelelő lábbeli viselése, a hirtelen súlygyarapodás,a túlsúlyosság és a terhesség. Kockázati tényező még a túl alacsony és túl magas lábboltozat. Mindezek miatt a talpi bőnye rugalmatlanná válhat, megrövidülhet.

Milyen tünetei vannak a talpi bőnye gyulladásnak?

Az első figyelemfelhívó jel a szúró, égető, éles vagy tompa fájdalom, méghozzá hosszan a talpban, valamint a sarok és a lábujjak területén. Ezzel párhuzamosan a járás nehézzé válik. A kellemetlen érzés jellemzően reggel, lábra álláskor jelentkezik, amikor a test még merev az éjszakai pihenés után. A nem kívánatos érzés általában néhány tíz perc alatt elmúlik, ahogyan a láb bemelegítődik, bejáratódik. Ez azonban nem azt jelenti, hogy megnyugodhatunk: további terhelés hatására fokozódhatnak a panaszok. A talp és a sarok kifejezetten érzékennyé válhat, kipirulhat, és a fentebb felsorolt tünetek is felerősödhetnek.

Hogyan kezeljük a talpi bőnye gyulladást?

A kezelés elengedhetetlen, mert annak ellenére, hogy pihentetés hatására lazulhat a bőnye és oldódhat a fájdalom, terápia nélkül térd-, derék- és hátfájdalom, ezenkívül sarokduzzanat és sarkantyúképződés kialakulását kockáztatjuk. A pontos diagnózis felállítása ortopédiai vizsgálaton történik, ahol az orvos fizikálisan felméri a talpat és a fájdalmas pontokat, ellenőrzi a láb statikáját, ezenkívül röntgen- vagy MRI-felvételt készít, hogy kizárjon más betegségeket.

Női láb egy jógatéglán és masszázslabdán
A talpi bőnye megelőzésének legjobb módja a talp és a lábfej rendszeres tornáztatása. 
Fotó: cristina.taranovici /   shutterstock

A talpi bőnye gyulladása esetén minden esetben személyre szabott terápiát alkalmaznak a szakemberek. Az első és legfontosabb lépés a gyulladás, ezzel együtt a fájdalom csökkentése, ami célzott gyógyszerekkel történik, emellett alkalmazhatunk otthoni hideg vizes borogatást és jegelést, az orvos pedig javasolhatja speciális talpbetét és sarokpárna viselését. Amikor a panaszok enyhülnek, a mozgásra érdemes fordítani a fókuszt, pontosabban a mozgásfunkciók helyreállítására. Ebben gyógytornász vagy manuálterapeuta lehet a segítségünkre, aki speciális gyakorlatokat taníthat meg. A gyógyulás változó időtartamú, pár héttől több hónapig is tarthat. A gyógyulási idő a gyulladás mértékétől és az olyan egyéni adottságoktól függ, mint például az aktuális általános egészségi állapot.

A talpi bőnye gyulladás megelőzése

Mint minden betegség esetében, úgy a talpi bőnye gyulladást tekintve is célszerű a megelőzésre koncentrálni. Sokat tehetünk azzal, ha a lábunknak megfelelő, jól párnázott, és a lábboltozatot is tartó cipőt viselünk a hétköznapokban, valamint akkor, amikor hosszabb ideig állunk, illetve sportolunk. Érdemes rendszeresen foglalkozni a talp és a vádli átmozgatásával, nyújtásával, mert a feszesség növeli a terhelést ezeken a területeken. Jobb kerülni a hirtelen terhelésnövekedést, például futásnál fokozatosan emeljük a távot vagy az intenzitást. Ezeken kívül segít csökkenteni a talpra nehezedő nyomást, ha kordában tartjuk a testsúlyunkat. 

Szeretnél még többet megtudni az önkezelésről és a megelőzésről? Nézd meg ezt a talptornát ajánló videót:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu