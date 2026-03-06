Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Bütyök nehezíti a járásod? Ekkor van szükség műtétre

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 17:15
A bütyök gyakori lábdeformitás, amely idővel fájdalmat és járási nehézséget okozhat. A bütyök kezelése nem csupán esztétikai okból fontos, hanem a tartós ízületi károsodás megelőzése miatt is.
A bütyök, orvosi nevén hallux valgus, a nagylábujj tengelyeltérése, amelynek okán az ujj kifelé fordul, miközben a láb belső oldalán csontos kiemelkedés alakul ki. A bütyök kezelésének célja a fájdalom csökkentése, a gyulladás mérséklése és az állapot romlásának lassítása. Habár kezdetben csak enyhe panaszok jelentkeznek, később a cipőviselés és a hosszabb állás is kellemetlenné válhat.

Bütyök egy lábfejen
A bütyök kezelés nélkül különösen megnehezíti, sőt fájdalmassá teszi a járást
Fotó: sruilk /   shutterstock

Mi vezet a bütyök kialakulásához?

A bütyök kialakulásában genetikai hajlam, a láb statikai eltérései, és nem megfelelő lábbeli viselése egyaránt szerepet játszhat. A szűk orrú, magas sarkú cipők hosszú távon fokozzák a deformitás kialakulásának esélyét. A kötőszöveti gyengeség és bizonyos reumatológiai betegségek szintén hajlamosító tényezők.

A bütyök kialakulása szempontjából fontos felismerni, hogy a folyamat nem egyik napról a másikra történik, hanem az érintett személy állapota évek alatt romlik. A korai beavatkozás jelentősen befolyásolhatja a kimenetelt.

Konzervatív lehetőségek a bütyök kezelése során

A bütyök kezelés első lépcsője a megfelelő lábbeli kiválasztása. A széles orrú, kényelmes cipő csökkenti a nyomást az érintett területen. Speciális talpbetétek és éjszakai sínek segíthetnek a tehermentesítésben.

Gyulladás esetén jegelés és nem szteroid gyulladáscsökkentő készítmények alkalmazhatók. A rendszeres lábtorna erősíti a talp izmait és javíthatja a láb statikáját. A bütyök kezelés konzervatív módszerei nem szüntetik meg teljesen a deformitást, de mérsékelhetik a panaszokat.

Mikor javasolt műtéti megoldás?

Ha a fájdalom tartós, a járás korlátozottá válik, és a konzervatív módszerek nem hoznak javulást, műtéti beavatkozás válhat szükségessé. A bütyök kezelés sebészi formája során az elmozdult csontokat korrigálják, és helyreállítják az ízület tengelyét.

A műtét típusa a deformitás súlyosságától függ. A rehabilitáció több hetet is igénybe vehet, de megfelelő utókezeléssel jó funkcionális eredmény érhető el.

A bütyök kialakulásának megelőzése és a kiújulás kockázata

A bütyök kezelés mellett fontos szempont a megelőzés és a kiújulás esélyének csökkentése is. Műtét után különösen lényeges a megfelelő lábbeli viselése és a láb statikáját támogató gyakorlatok rendszeres végzése, mert a helytelen terhelés ismételt deformitáshoz vezethet. A testsúly optimalizálása csökkenti a lábfej ízületeire nehezedő nyomást, ezáltal mérsékli a fájdalmat és gátolja gyulladás kialakulását. A tudatos lábápolás, a lábujjak mobilizálása és a különféle egyensúlyjavító gyakorlatok segítenek fenntartani a megfelelő izomaktivitást. A bütyök kezelés hosszú távú sikeréhez tehát nemcsak az akut panaszok csökkentése, hanem az életmódbeli tényezők rendezése is elengedhetetlen.

A lényeg röviden

A bütyök időben megkezdett kezelése hatékonyan csökkentheti a fájdalmat és lassíthatja az állapot romlását. A megfelelő cipő, a célzott gyakorlatok, és szükség esetén a műtéti beavatkozás segíthet visszaállítani a komfortos járást. A tudatos lábápolás hosszú távon megelőzheti a súlyos szövődmények kialakulását.

