Mozgásszervi problémád van? Időben fordulj szakemberhez, ha jót akarsz magadnak!

A vg.hu írja, hogy a MozgásKlinika friss, ezerfős országos felméréséből kiderül, hogy a magyar lakosság 95,6 százaléka tapasztal mozgásszervi problémákat, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű. Csak kevesen jutnak el mozgásterápiás vagy rehabilitációs ellátásig, pedig a panaszok jelentősen rontják az életminőséget.
A mozgásterápiákra, a gyógytornára nem csupán akkor érdemes gondolni, ha már érezzük, hogy baj van. A fitneszbérlet mellett egy gyógytorna- vagy manuálterápia-bérlet is megtérülő befektetés lehet.
A portál írja, hogy az Európai Unió Statisztikai Hivatala (Eurostat) legfrissebb, 2023-ra vonatkozó adataiból kiderül, hogy az Európai Unióban a születéskor várható egészséges életévek száma átlagosan 63,1 év, a nőknél 63,3, a férfiaknál 62,8 – a nők teljes várható élettartama 84 év, a férfiaké 78,7 év.
Míg a mediterrán országok lakói akár öt-hat évvel is tovább élvezhetik az aktív időskort, addig Magyarországon a mozgáshiány, a krónikus betegségek, a rossz táplálkozás és a mentális problémák együttesen rövidítik meg jelentősen az egészségesen eltöltött éveket
– írja a Világgazdaság.
A WHO, vagyis az Egészségügyi Világszervezet is az elkerülhető halálokok között tüntette fel a legutóbbi jelentésében a fizikai inaktivitást. A WHO megállapította, hogy Európában évente 1,8 millió elkerülhető (és korai, vagyis 75 éves kor előtti) haláleset következik be nem fertőző betegségek miatt, amik hatékony közegészségügyi intézkedésekkel megelőzhetők vagy időbeni, minőségi egészségügyi ellátással kezelhetők lennének.
Ezeknek az elkerülhető, nem fertőző betegségek okozta haláleseteknek a 60 százaléka olyan megelőzhető okokkal áll összefüggésben, mint például a fizikai inaktivitás, amit már egy lapon említenek a dohányzással és az alkoholfogyasztással, a magas vérnyomással, az egészségtelen táplálkozással és az elhízással – közölte a WHO.
A MozgásKlinika kutatása rámutat arra, hogy a válaszadók 92,5 százaléka napi vagy heti rendszerességgel él át tüneteket, a válaszadók 46,3 százaléka pedig minden mozgás után fájdalmat tapasztal. A legsúlyosabban érintettek, akik mindennap és minden mozgás után panaszosak, a teljes minta 40,6 százalékát teszik ki – ebben a csoportban az egészségérzet átlagosan 2,32, a fittségérzet 1,92 volt egy ötfokú skálán.
A lap írja, hogy a panaszokkal élők több mint fele (55,6 százaléka) rendszeresen felkeresi orvosát, a mozgásterápián való részvétel aránya a teljes mintában csupán 15 százalék, és a legsúlyosabbaknál is csak 13 százalék. Ezek alapján a magyar ellátórendszerben a mozgásszervi problémák kezelése döntően orvosközpontú, a bizonyítottan hatékony rehabilitációs és preventív módszerek pedig háttérbe szorulnak.
A leggyakoribb tünetek között van a derékfájdalom (609 említés), nyakfájdalom (447), térdfájdalom (434), vállfájdalom (415) és a hátfájdalom (368). A válaszadók több mint háromnegyede (77 százaléka) alacsony egészségérzetet, 88 százaléka pedig alacsony fittségérzetet jelölt meg.
A MozgásKlinika felmérésének demográfiai adatai szerint a panaszok előfordulása minden korosztályban magas, de a középkorúaknál és az idősebbeknél a legnagyobb a súlyos esetek aránya. A terápiás részvétel falvakban 11,7 százalék, kisvárosokban 14,3 százalék, nagyvárosokban pedig 20,7 százalék. Az átlagéletkor a terápiát igénybe vevőknél 54,9 év, míg a nem terápiásoknál 33,3 év volt.
A megelőzés, az egészségtudatosság és a terápiás hozzáférés javítása nemcsak az egyéni életminőség, hanem a társadalmi terhek csökkentése szempontjából is kulcsfontosságú
– értékelt Czeglédi Tamás, az országos gyógytornarendelő-hálózatot működtető MozgásKlinika franchise stratégiai vezetője és társalapítója, aki hozzátette: „A nemzetközi példák azt mutatják, hogy a fizioterápiás első kontakt modell bevezetése jelentősen mérsékelheti a krónikus esetek számát, miközben tehermentesíti az orvosi ellátórendszert.”
