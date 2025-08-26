Mozgásszervi problémád van? Időben fordulj szakemberhez, ha jót akarsz magadnak!

A vg.hu írja, hogy a MozgásKlinika friss, ezerfős országos felméréséből kiderül, hogy a magyar lakosság 95,6 százaléka tapasztal mozgásszervi problémákat, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű. Csak kevesen jutnak el mozgásterápiás vagy rehabilitációs ellátásig, pedig a panaszok jelentősen rontják az életminőséget.

Illusztráció / Fotó: GBJSTOCK / Shutterstock

A mozgásterápiákra, a gyógytornára nem csupán akkor érdemes gondolni, ha már érezzük, hogy baj van. A fitneszbérlet mellett egy gyógytorna- vagy manuálterápia-bérlet is megtérülő befektetés lehet.

A portál írja, hogy az Európai Unió Statisztikai Hivatala (Eurostat) legfrissebb, 2023-ra vonatkozó adataiból kiderül, hogy az Európai Unióban a születéskor várható egészséges életévek száma átlagosan 63,1 év, a nőknél 63,3, a férfiaknál 62,8 – a nők teljes várható élettartama 84 év, a férfiaké 78,7 év.

Míg a mediterrán országok lakói akár öt-hat évvel is tovább élvezhetik az aktív időskort, addig Magyarországon a mozgáshiány, a krónikus betegségek, a rossz táplálkozás és a mentális problémák együttesen rövidítik meg jelentősen az egészségesen eltöltött éveket

– írja a Világgazdaság.

A WHO, vagyis az Egészségügyi Világszervezet is az elkerülhető halálokok között tüntette fel a legutóbbi jelentésében a fizikai inaktivitást. A WHO megállapította, hogy Európában évente 1,8 millió elkerülhető (és korai, vagyis 75 éves kor előtti) haláleset következik be nem fertőző betegségek miatt, amik hatékony közegészségügyi intézkedésekkel megelőzhetők vagy időbeni, minőségi egészségügyi ellátással kezelhetők lennének.

Ezeknek az elkerülhető, nem fertőző betegségek okozta haláleseteknek a 60 százaléka olyan megelőzhető okokkal áll összefüggésben, mint például a fizikai inaktivitás, amit már egy lapon említenek a dohányzással és az alkoholfogyasztással, a magas vérnyomással, az egészségtelen táplálkozással és az elhízással – közölte a WHO.

A MozgásKlinika kutatása rámutat arra, hogy a válaszadók 92,5 százaléka napi vagy heti rendszerességgel él át tüneteket, a válaszadók 46,3 százaléka pedig minden mozgás után fájdalmat tapasztal. A legsúlyosabban érintettek, akik mindennap és minden mozgás után panaszosak, a teljes minta 40,6 százalékát teszik ki – ebben a csoportban az egészségérzet átlagosan 2,32, a fittségérzet 1,92 volt egy ötfokú skálán.