Karcsú, formás lábakra vágysz? Így fogyhatsz a leghatásosabban és a legegyszerűbben a combodról

A belső combok edzése nem egyszerű feladat, a legtöbb nő végeláthatatlan guggolásokkal próbálja formásabbá varázsolni lábait, pedig a karcsúság titka sokszor egyszerűbb, mint azt elsőre gondolnád. Az alábbi gyakorlatokkal elérheted, hogy kecsesebbek és tónusosabbak legyenek a lábaid. Mutatjuk, hogyan!

Belső combok edzése: ezekkel a gyakorlatokkal lehetnek karcsú, formás lábaid.

Fotó: 123RF

A belső combok edzése nem csupán a vékony lábak miatt fontos.

Vannak gyakorlatok, amikkel kifejezetten a belső combok izmait erősítheted meg.

Ha jól kombinálod és elegendő alkalommal ismétled a gyakorlatokat, egy szuper otthoni belső comb-edzést kapsz.

A belső combod 5 izomból áll össze, amelyek közösen felelnek azért, hogy lábaid stabilan tartsák a medencédet és a derekadat. Ha ezeket az izmokat elhanyagolod, az nemcsak a tükörben látott képet befolyásolhatja negatívan, de a térded és a hátad is fájhat miatta. Erősítésükkel ráadásul, a lábaid formásabbak lesznek, az alsótested pedig hatékonyabban dolgozik majd az egészségedért. Lássuk, mit tehetsz a vékony combokért!

Belső combok edzése: ezek a legjobb gyakorlatok a karcsúbb lábakért

1. Jumping jack: bemelegítős klasszikus

Egyszerű, de nagyszerű belső comb-edzés, ami tökéletesen megállja a helyét egy ráhangolódós gyakorlatként a további erősítésekre.

Jumping jack combedző gyakorlat.

Fotó: 123RF

Így csináld helyesen: Állj egyenes, karok a test mellett nyújtva. Ugrás közben nyisd szét a lábaidat terpeszbe, miközben a karokat felemeled a füled mellé, mintha csak egy négyütemű gyakorlatba kezdenél. Ugrással zárd vissza a lábaidat, karjaidat pedig enged vissza a tested mellé.

4. Ismételd minimum 10x.

2. Oldalsó kitörés

Ezzel a gyakorlattal a belső combizmokat, a csípődet és a farizmaidat is erősítheted.

Oldalsó kitörés combedző gyakorlat.

Fotó: 123RF

Így csináld helyesen: Állj csípő szélességű terpeszben. Lépj egy nagyot jobbra, told hátra a csípődet, és hajlítsd a jobb térded addig, amíg a combod párhuzamosan nem áll a talajjal. Mindeközben a bal lábad maradjon egyenes, a lábfejek végig egyenesen álljanak. Lépj vissza a jobb lábaddal.

5. Ez egy ismétlés. Végezd el 10x majd válts a bal lábadra.

3. Fordított kitörés

Ezzel a belső comb edzéssel megemelkedik a pulzus, így ha elég gyorsan csinálod, igazi kardiós gyakorlat válhat belőle. Alaposan átdolgozhatod vele az egész alsótestedet.