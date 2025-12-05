Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Vilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Fiatal nő otthon a belső combok edzése közben

Karcsú, formás lábakra vágysz? Így fogyhatsz a leghatásosabban és a legegyszerűbben a combodról

otthoni edzés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 17:45
karcsúsításdiétafogyáscomb
Ez az egyik legmakacsabb terület, amivel a legtöbb nő állandóan hadilábon áll. Ha szemmel látható eredményre vágysz, mutatunk pár szuper gyakorlatot, amivel a belső combok edzése igazán hatásossá válik! Felkészültél életed legjobb tornájára?
Boncza Léda
A szerző cikkei

A belső combok edzése nem egyszerű feladat, a legtöbb nő végeláthatatlan guggolásokkal próbálja formásabbá varázsolni lábait, pedig a karcsúság titka sokszor egyszerűbb, mint azt elsőre gondolnád. Az alábbi gyakorlatokkal elérheted, hogy kecsesebbek és tónusosabbak legyenek a lábaid. Mutatjuk, hogyan!

Belső combok edzése otthon.
Belső combok edzése: ezekkel a gyakorlatokkal lehetnek karcsú, formás lábaid.
Fotó: 123RF
  • A belső combok edzése nem csupán a vékony lábak miatt fontos.
  • Vannak gyakorlatok, amikkel kifejezetten a belső combok izmait erősítheted meg.
  • Ha jól kombinálod és elegendő alkalommal ismétled a gyakorlatokat, egy szuper otthoni belső comb-edzést kapsz.

A belső combod 5 izomból áll össze, amelyek közösen felelnek azért, hogy lábaid stabilan tartsák a medencédet és a derekadat. Ha ezeket az izmokat elhanyagolod, az nemcsak a tükörben látott képet befolyásolhatja negatívan, de a térded és a hátad is fájhat miatta. Erősítésükkel ráadásul, a lábaid formásabbak lesznek, az alsótested pedig hatékonyabban dolgozik majd az egészségedért. Lássuk, mit tehetsz a vékony combokért!

Belső combok edzése: ezek a legjobb gyakorlatok a karcsúbb lábakért

  • 1. Jumping jack: bemelegítős klasszikus

Egyszerű, de nagyszerű belső comb-edzés, ami tökéletesen megállja a helyét egy ráhangolódós gyakorlatként a további erősítésekre.

Belső combok edzése a jumping jack gyakorlattal.
Jumping jack combedző gyakorlat.
Fotó: 123RF

Így csináld helyesen:

  1. Állj egyenes, karok a test mellett nyújtva.
  2. Ugrás közben nyisd szét a lábaidat terpeszbe, miközben a karokat felemeled a füled mellé, mintha csak egy négyütemű gyakorlatba kezdenél.
  3. Ugrással zárd vissza a lábaidat, karjaidat pedig enged vissza a tested mellé.
    4. Ismételd minimum 10x.
  • 2. Oldalsó kitörés

Ezzel a gyakorlattal a belső combizmokat, a csípődet és a farizmaidat is erősítheted.

Belső combok edzése oldalsó kitöréssel.
Oldalsó kitörés combedző gyakorlat.
Fotó: 123RF

Így csináld helyesen:

  1. Állj csípő szélességű terpeszben.
  2. Lépj egy nagyot jobbra, told hátra a csípődet, és hajlítsd a jobb térded addig, amíg a combod párhuzamosan nem áll a talajjal. 
  3. Mindeközben a bal lábad maradjon egyenes, a lábfejek végig egyenesen álljanak.
  4. Lépj vissza a jobb lábaddal.
    5. Ez egy ismétlés. Végezd el 10x majd válts a bal lábadra.
  • 3. Fordított kitörés

Ezzel a belső comb edzéssel megemelkedik a pulzus, így ha elég gyorsan csinálod, igazi kardiós gyakorlat válhat belőle. Alaposan átdolgozhatod vele az egész alsótestedet.

Belső combok edzése fordított kitöréssel.
Fordított kitörés combedző gyakorlat.
Fotó:  Shutterstock 

Így csináld helyesen: 

  1. Állj egyenesen, lábak csípőszélességben. (Akár kisebb kézi súlyokat is a kezedbe kaphatsz a gyakorlat idejére).
  2. Lépj hátra jobb lábbal, a sarkadat emeld meg és a lábujjaidon támaszkodj.
  3. Engedd le a tested, amíg a jobb térded meg nem érinti a talajt.
  4. Told vissza magad a kiinduló helyzetbe.
    5. Végezd el 10x a gyakorlatot, majd válts a bal lábadra.

Ha minden gyakorlatból 10-10 ismétlést végzel 2x, kész is a brutál hatékony otthoni edzésed, amivel már néhány hét alatt változást érhetsz el. A 2 sorozat között beiktathatsz egy körülbelül egy perces pihenőt is.
 

Ha esetleg ízületi, gerinc-, csont-, szív- vagy egyéb érrendszeri panaszaid vannak, illetve bármilyen olyan egészségügyi problémával küzdesz, ami megnehezítheti a dinamikusabb belső comb edzést, úgy feltétlenül egyeztess orvosoddal, mielőtt az edzésbe belekezdenél!

Az alábbi videó bemutatja, hogyan csináld helyesen a belső comb edzéséhez szükséges fordított kitörést:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu