Karcsú, formás lábakra vágysz? Így fogyhatsz a leghatásosabban és a legegyszerűbben a combodról

A belső combok edzése nem egyszerű feladat, a legtöbb nő végeláthatatlan guggolásokkal próbálja formásabbá varázsolni lábait, pedig a karcsúság titka sokszor egyszerűbb, mint azt elsőre gondolnád. Az alábbi gyakorlatokkal elérheted, hogy kecsesebbek és tónusosabbak legyenek a lábaid. Mutatjuk, hogyan!
A belső combod 5 izomból áll össze, amelyek közösen felelnek azért, hogy lábaid stabilan tartsák a medencédet és a derekadat. Ha ezeket az izmokat elhanyagolod, az nemcsak a tükörben látott képet befolyásolhatja negatívan, de a térded és a hátad is fájhat miatta. Erősítésükkel ráadásul, a lábaid formásabbak lesznek, az alsótested pedig hatékonyabban dolgozik majd az egészségedért. Lássuk, mit tehetsz a vékony combokért!
Egyszerű, de nagyszerű belső comb-edzés, ami tökéletesen megállja a helyét egy ráhangolódós gyakorlatként a további erősítésekre.
Így csináld helyesen:
Ezzel a gyakorlattal a belső combizmokat, a csípődet és a farizmaidat is erősítheted.
Így csináld helyesen:
Ezzel a belső comb edzéssel megemelkedik a pulzus, így ha elég gyorsan csinálod, igazi kardiós gyakorlat válhat belőle. Alaposan átdolgozhatod vele az egész alsótestedet.
Így csináld helyesen:
Ha minden gyakorlatból 10-10 ismétlést végzel 2x, kész is a brutál hatékony otthoni edzésed, amivel már néhány hét alatt változást érhetsz el. A 2 sorozat között beiktathatsz egy körülbelül egy perces pihenőt is.
Ha esetleg ízületi, gerinc-, csont-, szív- vagy egyéb érrendszeri panaszaid vannak, illetve bármilyen olyan egészségügyi problémával küzdesz, ami megnehezítheti a dinamikusabb belső comb edzést, úgy feltétlenül egyeztess orvosoddal, mielőtt az edzésbe belekezdenél!
Az alábbi videó bemutatja, hogyan csináld helyesen a belső comb edzéséhez szükséges fordított kitörést:
