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Hónapokon át fecskendezett spermát a karjába egy férfi

Hónapokon át fecskendezett spermát a karjába egy férfi

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 21:45
hátfájásbetegség
Egy ír férfi megelégelte a kínzó derékfájást és egy egészen bizarr módszerrel próbálta meggyógyítani magát. A 33 éves beteg másfél éven keresztül mindennap a karjába injekciózta az spermáját abban a hitben, hogy az majd csodát tesz a gerincével. Egyszer aztán rosszul lett és elvitte a mentő, majd a dublini kórház sürgősségi osztályán kezdték vizsgálni, ám mint kiderült: korábban egyetlen hasonló esetet sem jegyeztek fel a világon.
Pópity Balázs
A szerző cikkei
  • Online vásárolt tűvel az izmaiba és a vénáiba fecskendezett a spermájából egy ír férfi, hogy így próbálja enyhíteni a derékfájását.
  • A jobb karja brutálisan bedagadt és vörös lett, mivel a férfi súlyos bakteriális fertőzést kapott.
  • Egy röntgenvizsgálat során kimutatták, hogy az ondó nem szívódott fel, hanem elzárt kis csomókat alkotott a szövetek között.

Egy 33 éves ír úriember – miután mentő vitte be a dublini kórház sürgősségi osztályára – az orvosok kérdésére elmesélte, hogy 18 hónapja mindennap ondót fecskendez az ereibe és az izmaiba, hogy ezzel enyhítse a derékfájdalmát, bízva a sperma fiatalító és egészségmegörző erejében. A különös terápiának azonban rossz vége lett: a karja hatalmasra dagadt egy súlyos bakteriális fertőzés következtében. Amikor megröntgenezték, számtalan csomót találtak a szövetei között, ami mind ondót tartalmazott. A kórházban végül kapott egy adag intravénás antibiotikum-koktélt, aminek hatására a duzzanat és a gyulladás apadni kezdett.

Több mint egy éven át sperma-terápiát alkalmazott magán egy férfi
Több mint egy éven át sperma-terápiát alkalmazott magán egy férfi. Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

Sperma-terápia hátfájás ellen? Rossz vége lett az első, valaha dokumentált esetnek

Miután megtudták, mit tett a férfi, az orvosi csapat tagjai komoly kutatásba kezdtek: átnyálazták a PubMed és a Google Scholar adatbázisait, sőt az internet legmélyebb fórumait is, de sehol a világon nem találtak még egy embert, akinek valaha is hasonló ötlete támadt volna. A bizarr esetet végül az Irish Medical Journal nevű szaklapban publikálták az orvosok, mint az orvoslás történelmének legelső olyan dokumentált esetét, amikor valaki a saját spermájának beinjekciózásával kísérletezett önmagán.

Hülyeségre nincs orvosság: köszönte szépen, inkább hazament

A történet slusszpoénja, hogy amint elhárították a közvetlen életveszélyt az orvosok, a beteg úgy döntött, hogy köszöni szépen, a kórházi ellátásból ennyi éppen elég volt neki. Fogta magát és engedély nélkül távozott az intézményből még azelőtt, hogy a szakemberek megvizsgálhatták volna, mitől fáj a háta, ami miatt az egész kálvária elindult.

Hogy az otthoni, sajátos kezelését folytatta-e a történtek után, arról nem szólnak a hírek, de reméljük, azóta az úrnak sikerült belátnia, hogy a természet egészen más funkciót szánt a spermának, mint a mozgásszervi panaszok enyhítése. 

Szerintünk a férfi sajátos módon szeretett volna őssejt-terápiát végrehajtani magán, de nem látunk bele a fejébe. Mindenesetre itt egy videó, amelyen épp megtermékenyítenek egy petesejtet:

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