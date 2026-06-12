Hónapokon át fecskendezett spermát a karjába egy férfi

Egy 33 éves ír úriember – miután mentő vitte be a dublini kórház sürgősségi osztályára – az orvosok kérdésére elmesélte, hogy 18 hónapja mindennap ondót fecskendez az ereibe és az izmaiba, hogy ezzel enyhítse a derékfájdalmát, bízva a sperma fiatalító és egészségmegörző erejében. A különös terápiának azonban rossz vége lett: a karja hatalmasra dagadt egy súlyos bakteriális fertőzés következtében. Amikor megröntgenezték, számtalan csomót találtak a szövetei között, ami mind ondót tartalmazott. A kórházban végül kapott egy adag intravénás antibiotikum-koktélt, aminek hatására a duzzanat és a gyulladás apadni kezdett.
Miután megtudták, mit tett a férfi, az orvosi csapat tagjai komoly kutatásba kezdtek: átnyálazták a PubMed és a Google Scholar adatbázisait, sőt az internet legmélyebb fórumait is, de sehol a világon nem találtak még egy embert, akinek valaha is hasonló ötlete támadt volna. A bizarr esetet végül az Irish Medical Journal nevű szaklapban publikálták az orvosok, mint az orvoslás történelmének legelső olyan dokumentált esetét, amikor valaki a saját spermájának beinjekciózásával kísérletezett önmagán.
A történet slusszpoénja, hogy amint elhárították a közvetlen életveszélyt az orvosok, a beteg úgy döntött, hogy köszöni szépen, a kórházi ellátásból ennyi éppen elég volt neki. Fogta magát és engedély nélkül távozott az intézményből még azelőtt, hogy a szakemberek megvizsgálhatták volna, mitől fáj a háta, ami miatt az egész kálvária elindult.
Hogy az otthoni, sajátos kezelését folytatta-e a történtek után, arról nem szólnak a hírek, de reméljük, azóta az úrnak sikerült belátnia, hogy a természet egészen más funkciót szánt a spermának, mint a mozgásszervi panaszok enyhítése.
Szerintünk a férfi sajátos módon szeretett volna őssejt-terápiát végrehajtani magán, de nem látunk bele a fejébe. Mindenesetre itt egy videó, amelyen épp megtermékenyítenek egy petesejtet:
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