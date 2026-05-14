Hatástalan az antibiotikum, járványhelyzetet hirdettek a kórházban

Antibiotikum-rezisztens fertőzés ütötte fel a fejét Észak-Írország egyik legnagyobb kórházában. A Carbapenemase-Producing Organism (CPO) nevű fertőzés Royal Victoria Kórházbanterjed. A CPO olyan antibiotikum-rezisztens baktériumokat jelent, amelyek olyan enzimeket termelnek, amelyek képesek lebontani a karbapenem típusú antibiotikumokat. A fertőzés emberről emberre terjed érintkezés útján.

Az első esetet április 28-án azonosították, majd járványhelyzetet hirdettek. A jelentések szerint azok a betegek vannak nagyobb veszélyben, akik korábban sok antibiotikumot szedtek.

A kórházban fokozott fertőtlenítési intézkedéseket és szigorú járványügyi protokollt vezettek be. Azok a betegek, akiknél kimutatták a CPO-fertőzést, külön szobában kapnak ellátást, saját mosdóval. Az egészségügyi dolgozóknak kesztyűt, védőruhát kell viselniük a fertőzött betegek ellátása során.

A hatóságok szerint eddig nem történt haláleset vagy súlyos megbetegedés CPO miatt

- írja a Mirror.