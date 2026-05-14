Hatástalan az antibiotikum, járványhelyzetet hirdettek a kórházban

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 11:05
Mindent megtesznek a helyzet kordában tartásáért.

Antibiotikum-rezisztens fertőzés ütötte fel a fejét Észak-Írország egyik legnagyobb kórházában. A  Carbapenemase-Producing Organism (CPO) nevű fertőzés Royal Victoria Kórházbanterjed. A CPO olyan antibiotikum-rezisztens baktériumokat jelent, amelyek olyan enzimeket termelnek, amelyek képesek lebontani a karbapenem típusú antibiotikumokat. A fertőzés emberről emberre terjed érintkezés útján.

Fertőzés ütötte fel a fejét a kórházban. / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az első esetet április 28-án azonosították, majd járványhelyzetet hirdettek. A jelentések szerint azok a betegek vannak nagyobb veszélyben, akik korábban sok antibiotikumot szedtek.

A kórházban fokozott fertőtlenítési intézkedéseket és szigorú járványügyi protokollt vezettek be. Azok a betegek, akiknél kimutatták a CPO-fertőzést, külön szobában kapnak ellátást, saját mosdóval. Az egészségügyi dolgozóknak kesztyűt, védőruhát kell viselniük a fertőzött betegek ellátása során.

A hatóságok szerint eddig nem történt haláleset vagy súlyos megbetegedés CPO miatt 

- írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
