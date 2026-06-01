Az orvosok fogják a fejüket a legújabb, heregolyó nagyobbító trendtől

Nem elég a kigyúrt test vagy a méretes szerszám, most már a herék nagyságában is versenyezni kell. A ballmaxxing, vagyis a házilagos herenagyobbítás követői sóoldattal fecskendeznek a heréikbe, hogy ezzel növeljék az egójukat, miközben a testi épségüket kockáztatják a bizarr esztétikai élmény miatt.

A herenagyobbítás egy veszélyes őrület, ám egyáltalán nem a közösségi médinak köszönhető.

Fotó: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

Injekciós tűvel juttatnak sóoldatot közvetlenül a herezacskóba.

A cél a gigantikus, akár sárgadinnye méretű herék elérése.

A hatás a folyadék mennyiségétől függően 24-42 óráig tart.

Sokan a dominancia és az önkontroll jeleként tekintenek rá.

Az internetes közösségekben tippeket osztanak meg a biztonságosabb feltöltéshez.

Hogyan zajlik a házilagos herenagyobbítás és miért akarhat valaki gigantikus golyókat?

A plasztikai sebészet eddig a péniszre fókuszált, de úgy tűnik, 2026-ra a herék is megkapták a maguk – kétes – rivaldafényét. A módszer során sóoldattal töltik fel a heréket. A döntés mögötti motivációk éppen olyan zavarba ejtőek, mint a gigantikus herék látványa. Vannak, akik aki ezáltal próbálják visszaszerezni a kontrollt egy nehéz életszakasz után, mások pedig egyszerűen csak imádják az extrém megjelenést. Az IT-szektorban dolgozóktól a kétkezi munkásokig találhatóak olyan férfiak a herenagyobbítók közösségében, akiket hajt a vágy, hogy természetellenesen nagy heréik legyenek. Egyre népesebb tábort alkotnak, és internetes közösségekben tippeket osztanak meg egymással a biztonságosabb feltöltés érdekében.

Orvosi rémálom: a lerohadás csak a kezdet

Az orvosok persze nem győzik kongatni a vészharangot, mivel ők pontosan tudják, milyen veszélyeket rejt magában ez a fajta testmódosítás. A herék környéke tele van idegekkel, erekkel és érzékeny szövetekkel, amiket nem arra találtak ki, hogy sóoldatot beléjük fecskendezve tágítgassák őket. A ballmaxxing következményei között meddőség, merevedési zavarok, szövetelhalás, embólia vagy maradandó idegkárosodás is lehet. Szerintünk ehelyett inkább érdemesebb elindulni a Sperma Világbajnokságon.