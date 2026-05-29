Éveken át téves diagnózist kapott: súlyos betegség ragadta magával a fiatal nőt

Habár Juliet Fielder az angliai Hastingsből soha életében nem dohányzott, a közelmúltban mégis tüdőrák következtében vesztette életét, miután négy éven át járt orvoshoz a tünetei miatt. Juliet mindössze 42 éves korában, május 22-én, pénteken hunyt el 4. stádiumú tüdőrákban, miután még 2025 augusztusában hat-kilenc hónapot jósoltak neki a szakemberek. A nő az elmúlt években sokat tett azért, hogy felhívja a figyelmet arra: a betegség nem válogat, és nem csupán a dohányosokat vagy az idős embereket érintheti - ő volt erre az egyik legjobb példa, hiszen sohasem gyújtott rá, és alig 37 éves volt, amikor kiderült, hogy rákban szenved.
Juliet kiemelte, a diagnózisa előtt az orvosai sokszor félreértelmezték a tüneteit. A legfőbb jelei a betegségének a karfájdalom, a vállfájdalom, a hátfájás és a rekedt hang voltak.
A Covid-járvány végefelé diagnosztizáltak, amikor nagyon nehéz volt eljutni az orvoshoz. Fényképeken keresztül adtak diagnózist. Nem tudtam, hogy a karfájás, a vállfájás, a hátfájás és a rekedt hang a tüdőrák tünetei lehetnek. Azt hittem, vért kellene köhögnöm vagy mellkasi fájdalmat kéne tapasztalnom
- nyilatkozta a nő egy műsorban múlt decemberben, kiemelve, volt, hogy teniszkönyök diagnózist kapott, majd azt javasolták neki, hogy Youtube-videók segítségével enyhítse a panaszait. Ezenfelül a rekedt hangját az akkori maszkviselésre fogták, a hátfájását pedig isiásznak tulajdonították. Évek kellettek, mire fény derült a pontos és lesújtó diagnózisra.
Akkor vettek végre komolyan, amikor egy csomó jelent meg a nyakam tövénél. Ekkor már követeltem a rendes vizsgálatot
- tette hozzá Juliet.
A nő a diagnózist követően három és fél éven át célzott terápiás kezelést kapott, azonban, mivel a tüdőrákot annak 4. stádiumában észlelték, az állapota 2025-ben gyorsan romlani kezdett, mígnem a közelmúltban örökre elment - írja a People.
Őszintén szólva, kimerült vagyok, nem tudom legyőzni a rákot, de amit még megtehetek, az az, hogy élvezem azt az időt, amit a szeretteimmel tölthetek. Az, hogy az elmúlt négy évben kiálltam e kegyetlen betegség mellett, reményt és identitást adott nekem, és nagyon büszke vagyok magamra azért, amit elértem
- írta az utolsó közösségi médiás bejegyzésében Juliet, akinek emléke előtt az Egyesült Királyságbeli Roy Castle Tüdőrák Alapítvány is tisztelget, akikkel a nő az évek során közösen kampányolt: ekkor kifejezték, mekkora nyomot hagyott maga után Juliet, valamint azt is kijelentették, nagyon hálásak azért, hogy az életük részese lehetett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.