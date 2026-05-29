Éveken át téves diagnózist kapott: súlyos betegség ragadta magával a fiatal nőt

Habár Juliet Fielder az angliai Hastingsből soha életében nem dohányzott, a közelmúltban mégis tüdőrák következtében vesztette életét, miután négy éven át járt orvoshoz a tünetei miatt. Juliet mindössze 42 éves korában, május 22-én, pénteken hunyt el 4. stádiumú tüdőrákban, miután még 2025 augusztusában hat-kilenc hónapot jósoltak neki a szakemberek. A nő az elmúlt években sokat tett azért, hogy felhívja a figyelmet arra: a betegség nem válogat, és nem csupán a dohányosokat vagy az idős embereket érintheti - ő volt erre az egyik legjobb példa, hiszen sohasem gyújtott rá, és alig 37 éves volt, amikor kiderült, hogy rákban szenved.

Tüdőrákban hunyt el a nő, aki soha életében nem gyújtott rá / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Juliet kiemelte, a diagnózisa előtt az orvosai sokszor félreértelmezték a tüneteit. A legfőbb jelei a betegségének a karfájdalom, a vállfájdalom, a hátfájás és a rekedt hang voltak.

A Covid-járvány végefelé diagnosztizáltak, amikor nagyon nehéz volt eljutni az orvoshoz. Fényképeken keresztül adtak diagnózist. Nem tudtam, hogy a karfájás, a vállfájás, a hátfájás és a rekedt hang a tüdőrák tünetei lehetnek. Azt hittem, vért kellene köhögnöm vagy mellkasi fájdalmat kéne tapasztalnom

- nyilatkozta a nő egy műsorban múlt decemberben, kiemelve, volt, hogy teniszkönyök diagnózist kapott, majd azt javasolták neki, hogy Youtube-videók segítségével enyhítse a panaszait. Ezenfelül a rekedt hangját az akkori maszkviselésre fogták, a hátfájását pedig isiásznak tulajdonították. Évek kellettek, mire fény derült a pontos és lesújtó diagnózisra.

Akkor vettek végre komolyan, amikor egy csomó jelent meg a nyakam tövénél. Ekkor már követeltem a rendes vizsgálatot

- tette hozzá Juliet.

A nő a diagnózist követően három és fél éven át célzott terápiás kezelést kapott, azonban, mivel a tüdőrákot annak 4. stádiumában észlelték, az állapota 2025-ben gyorsan romlani kezdett, mígnem a közelmúltban örökre elment - írja a People.

Őszintén szólva, kimerült vagyok, nem tudom legyőzni a rákot, de amit még megtehetek, az az, hogy élvezem azt az időt, amit a szeretteimmel tölthetek. Az, hogy az elmúlt négy évben kiálltam e kegyetlen betegség mellett, reményt és identitást adott nekem, és nagyon büszke vagyok magamra azért, amit elértem

- írta az utolsó közösségi médiás bejegyzésében Juliet, akinek emléke előtt az Egyesült Királyságbeli Roy Castle Tüdőrák Alapítvány is tisztelget, akikkel a nő az évek során közösen kampányolt: ekkor kifejezték, mekkora nyomot hagyott maga után Juliet, valamint azt is kijelentették, nagyon hálásak azért, hogy az életük részese lehetett.