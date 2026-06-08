Gyenge, repedező körmök? Ezt a hiányt jelzi a szervezeted

A kalciumhiány tünetei nem mindig látványosak, és a kezdeti időszakban könnyen el is maradhatnak. A szervezet egy ideig képes kompenzálni az ásványi anyag hiányt, ezért a változások lassan, fokozatosan jelennek meg. Amikor viszont a körmökön is látszódni kezd, az már egy hosszabb folyamat eredménye.
A kalcium a szervezet egyik alapvető ásványi anyaga. Nagy része a csontokban és a fogakban raktározódik, és csak kisebb hányad vesz részt közvetlenül az izmok, az idegrendszer vagy a szív működésében. Amikor a bevitel nem elegendő, a test ebből a raktárból pótolja a hiányt, ezért a kalciumhiány tünetei sokáig nem feltűnőek. A szervezet egy ideig kompenzál, és csak később jelennek meg olyan tünetek, amelyek már kívülről is észrevehetők, és a körmök változása ezek közé tartozik.
A kalciumhiány sokáig nem okoz feltűnő tüneteket. A szervezet ilyenkor a csontokból vonja el a szükséges mennyiséget, így próbál egyensúlyt tartani.
A körmöket érintő tünetek:
Ezek a tünetek azonban nem kizárólag kalciumhiányra utalnak. A köröm növekedésének lassulása például többféle tápanyaghiány esetén is előfordulhat.
A köröm szerkezete alapvetően keratinból épül fel, így az állapotát sokkal közvetlenebbül befolyásolják a külső hatások. A mindennapokban a leggyakoribb terhelést a víz és a tisztítószerek jelentik. Amikor a köröm újra és újra átnedvesedik, majd kiszárad, a szerkezete fokozatosan gyengül. Ilyenkor rögtön hiányállapotra gondolunk, miközben gyakran egészen hétköznapi okok állnak a háttérben. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vashiány például jóval gyakrabban okoz töredezett körmöket, mint a kalciumhiány. Emellett a fehérjebevitel, a vitaminok és az általános életmód is befolyásolja, milyen állapotban vannak a körmeid.
Ha a körmeid gyengébbé váltak, néhány egyszerű lépés sokat jelent:
Az étrend fontos szerepet játszik. A kiegyensúlyozott táplálkozás biztosítja a szükséges ásványi anyagokat és vitaminokat, ami a köröm növekedésén is meglátszik. Ha ez rendben van, a köröm általában magától is erősebbé válik.
A tartós kalciumhiány miatt idővel csökken a csontsűrűség, gyengül a csontszerkezet, és nő a törések kockázata. Ezzel párhuzamosan más tünetek is megjelenhetnek. Izomgörcsök, általános fáradtság, időnként zsibbadásérzés – ezek már arra utalnak, hogy a szervezet tartósan alacsony kalciumszinttel működik. Ilyenkor már nem érdemes halogatni a kivizsgálást.
Ha a körmeid állapota tartósan romlik, vagy más tüneteket is észreveszel, érdemes egy laborvizsgálattal tisztázni a helyzetet. Így kiderülhet, hogy valóban a kalciumhiány tünetei jelentkeznek, vagy más hiányállapot áll a háttérben.
A haj, a bőr és a köröm nem esztétikai kérdés:
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