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Gyenge, repedező körmök? Ezt a hiányt jelzi a szervezeted

Gyenge, repedező körmök? Ezt a hiányt jelzi a szervezeted

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kalciumhiány
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 09:15
tünetekköröm
A körmöd állapota sokszor előbb jelez, mint bármi más. A kalciumhiány tünetei között a töredezett, lassan növő köröm is megjelenhet, de a háttér általában összetettebb. Érdemes tehát jobban körüljárni a témát. Mutatjuk, mire figyelj!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A töredezett köröm mögött nem mindig az áll, amire elsőre gondolsz.
  • A kalciumhiány tünetei között szerepel a töredező köröm.
  • Mutatjuk, mikor érdemes komolyabban venni a jeleket.

A kalciumhiány tünetei nem mindig látványosak, és a kezdeti időszakban könnyen el is maradhatnak. A szervezet egy ideig képes kompenzálni az ásványi anyag hiányt, ezért a változások lassan, fokozatosan jelennek meg. Amikor viszont a körmökön is látszódni kezd, az már egy hosszabb folyamat eredménye.

kalciumhiány tünetei a körmökön
A kalciumhiány tünetei gyakran a körmökön mutatkoznak meg.
Fotó: A_Iv /  Shutterstock 

Kalciumhiány tünetei 

A kalcium a szervezet egyik alapvető ásványi anyaga. Nagy része a csontokban és a fogakban raktározódik, és csak kisebb hányad vesz részt közvetlenül az izmok, az idegrendszer vagy a szív működésében. Amikor a bevitel nem elegendő, a test ebből a raktárból pótolja a hiányt, ezért a kalciumhiány tünetei sokáig nem feltűnőek. A szervezet egy ideig kompenzál, és csak később jelennek meg olyan tünetek, amelyek már kívülről is észrevehetők, és a körmök változása ezek közé tartozik. 

Milyen jelei lehetnek a kalciumhiánynak a körmökön?

A kalciumhiány sokáig nem okoz feltűnő tüneteket. A szervezet ilyenkor a csontokból vonja el a szükséges mennyiséget, így próbál egyensúlyt tartani.
A körmöket érintő tünetek:

  • lassabban nőnek 
  • könnyebben törnek 
  • vékonyabbá, gyengébbé válnak 

Ezek a tünetek azonban nem kizárólag kalciumhiányra utalnak. A köröm növekedésének lassulása például többféle tápanyaghiány esetén is előfordulhat.

Mi okozza leggyakrabban a töredezett körmöket?

A köröm szerkezete alapvetően keratinból épül fel, így az állapotát sokkal közvetlenebbül befolyásolják a külső hatások. A mindennapokban a leggyakoribb terhelést a víz és a tisztítószerek jelentik. Amikor a köröm újra és újra átnedvesedik, majd kiszárad, a szerkezete fokozatosan gyengül. Ilyenkor rögtön hiányállapotra gondolunk, miközben gyakran egészen hétköznapi okok állnak a háttérben. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vashiány például jóval gyakrabban okoz töredezett körmöket, mint a kalciumhiány. Emellett a fehérjebevitel, a vitaminok és az általános életmód is befolyásolja, milyen állapotban vannak a körmeid.

Mit tehetsz a körmeid erősítéséért?

Ha a körmeid gyengébbé váltak, néhány egyszerű lépés sokat jelent:

  • használj hidratáló kézkrémet, amely lanolint vagy gyümölcssavakat tartalmaz 
  • mosogatáshoz húzz gumikesztyűt 
  • reszeld simára a körmök szélét, hogy ne akadjanak be 
  • kerüld a fém körömápoló eszközök használatát 
  • mindig egy irányba reszeld a körmöt 
  • szükség esetén próbálj ki biotint tartalmazó étrend-kiegészítőt

Az étrend fontos szerepet játszik. A kiegyensúlyozott táplálkozás biztosítja a szükséges ásványi anyagokat és vitaminokat, ami a köröm növekedésén is meglátszik. Ha ez rendben van, a köröm általában magától is erősebbé válik.

Mi történik, ha kalciumhiány alakul ki?

A tartós kalciumhiány miatt idővel csökken a csontsűrűség, gyengül a csontszerkezet, és nő a törések kockázata. Ezzel párhuzamosan más tünetek is megjelenhetnek. Izomgörcsök, általános fáradtság, időnként zsibbadásérzés – ezek már arra utalnak, hogy a szervezet tartósan alacsony kalciumszinttel működik. Ilyenkor már nem érdemes halogatni a kivizsgálást.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Ha a körmeid állapota tartósan romlik, vagy más tüneteket is észreveszel, érdemes egy laborvizsgálattal tisztázni a helyzetet. Így kiderülhet, hogy valóban a kalciumhiány tünetei jelentkeznek, vagy más hiányállapot áll a háttérben.

A haj, a bőr és a köröm nem esztétikai kérdés:

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