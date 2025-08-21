Komoly figyelmeztetést küld a tested, ha ilyen csíkot látsz a körmödön

A legtöbben csak akkor foglalkoznak a körmükkel, ha az letörik, beszakad, vagy már ideje van elmenni a manikűröshöz. Pedig a köröm valójában egy egészségügyi napló: a színe, formája, vastagsága, valamint a felszínén megjelenő jelek mind árulkodhatnak arról, mi történik a szervezetedben. Az egyik legszembetűnőbb változás egy vízszintes, enyhén bemélyedő csík, amelyet orvosi nyelven Beau-vonalnak hívnak. Ez nem egyszerű szépséghiba, hanem egy fontos figyelmeztető jel, amelyet nem szabad félvállról venni.

A köröm sokszor előbb jelzi, ha baj van, minthogy bármilyen más tünet megjelenne.

Fotó: la-mar.photo / Shutterstock

Mi az a Beau-vonal?

A Beau-vonal egy, a körmön megjelenő vízszintes, enyhén bemélyedő csík, amely a köröm teljes szélességén végigfut. Akkor alakul ki, amikor a köröm növekedése átmenetileg lelassul vagy teljesen megáll. Ez a folyamat a köröm tövénél, a bőr alatt lévő körömgyökérben történik, ahol maga a köröm képződik. Ha a szervezetet erős megterhelés éri – például egy betegség, műtét, fertőzés vagy hiányállapot –, a körömgyökér átmenetileg leáll a munkával. Ennek a szünetnek marad nyoma a köröm felszínén: ez a Beau-vonal.

Mit árul el a csík helye?

A köröm lassan, de pontosan nő: havonta átlagosan 3 millimétert. Ezért a csík helye szinte egy visszaszámláló – megmutatja, mikor érte nagyobb megterhelés a szervezetet. Lehet ez egy komolyabb betegség, műtét, erős lelki stressz, vagy akár tartós tápanyaghiány.

Milyen betegségeket jelezhet a köröm?

A Beau-vonalat gyakran olyan betegségek után veszik észre, mint a tüdőgyulladás, a skarlát, a mumpsz, vagy a szívbelhártya-gyulladás. Pajzsmirigyprobléma, cukorbetegség, súlyos cinkhiány, de akár kemoterápia is kiválthatja. Sokszor előfordul, hogy egy makacs fertőzés – például influenza vagy húgyúti gyulladás – után rajzolódik ki a körmön. Lényegében a tested így jelzi: annyira kimerült, hogy még a köröm növesztésére sem maradt energiája.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ha pontosan tudod, hogy a csík egy sérülés miatt jelent meg, nincs ok az aggodalomra, a köröm lenő. Ha azonban több körmödön is látod ugyanazt a csíkot, vagy más tüneteket is tapasztalsz – például indokolatlan fáradtságot, fogyást, lázat, légszomjat –, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulnod. A köröm változásai sokszor hamarabb figyelmeztetnek, mint más komoly panaszok, ezért nem szabad legyinteni ezekre az apróságoknak ható tünetekre.