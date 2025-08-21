Komoly figyelmeztetést küld a tested, ha ilyen csíkot látsz a körmödön

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 08:45
A köröm sokszor előbb jelzi, ha baj van, minthogy bármilyen más tünet megjelenne. Van egy különös, a körömágyon megjelenő csík, amelyet ha meglátsz, azt érdemes komolyan venni.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A legtöbben csak akkor foglalkoznak a körmükkel, ha az letörik, beszakad, vagy már ideje van elmenni a manikűröshöz. Pedig a köröm valójában egy egészségügyi napló: a színe, formája, vastagsága, valamint a felszínén megjelenő jelek mind árulkodhatnak arról, mi történik a szervezetedben. Az egyik legszembetűnőbb változás egy vízszintes, enyhén bemélyedő csík, amelyet orvosi nyelven Beau-vonalnak hívnak. Ez nem egyszerű szépséghiba, hanem egy fontos figyelmeztető jel, amelyet nem szabad félvállról venni.

köröm, Beau-vonal, repedezett köröm
A köröm sokszor előbb jelzi, ha baj van, minthogy bármilyen más tünet megjelenne.
Fotó: la-mar.photo /  Shutterstock 

Mi az a Beau-vonal?

A Beau-vonal egy, a körmön megjelenő vízszintes, enyhén bemélyedő csík, amely a köröm teljes szélességén végigfut. Akkor alakul ki, amikor a köröm növekedése átmenetileg lelassul vagy teljesen megáll. Ez a folyamat a köröm tövénél, a bőr alatt lévő körömgyökérben történik, ahol maga a köröm képződik. Ha a szervezetet erős megterhelés éri – például egy betegség, műtét, fertőzés vagy hiányállapot –, a körömgyökér átmenetileg leáll a munkával. Ennek a szünetnek marad nyoma a köröm felszínén: ez a Beau-vonal.

Mit árul el a csík helye?

A köröm lassan, de pontosan nő: havonta átlagosan 3 millimétert. Ezért a csík helye szinte egy visszaszámláló – megmutatja, mikor érte nagyobb megterhelés a szervezetet. Lehet ez egy komolyabb betegség, műtét, erős lelki stressz, vagy akár tartós tápanyaghiány.

Milyen betegségeket jelezhet a köröm?

A Beau-vonalat gyakran olyan betegségek után veszik észre, mint a tüdőgyulladás, a skarlát, a mumpsz, vagy a szívbelhártya-gyulladás. Pajzsmirigyprobléma, cukorbetegség, súlyos cinkhiány, de akár kemoterápia is kiválthatja. Sokszor előfordul, hogy egy makacs fertőzés – például influenza vagy húgyúti gyulladás – után rajzolódik ki a körmön. Lényegében a tested így jelzi: annyira kimerült, hogy még a köröm növesztésére sem maradt energiája.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ha pontosan tudod, hogy a csík egy sérülés miatt jelent meg, nincs ok az aggodalomra, a köröm lenő. Ha azonban több körmödön is látod ugyanazt a csíkot, vagy más tüneteket is tapasztalsz – például indokolatlan fáradtságot, fogyást, lázat, légszomjat –, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulnod. A köröm változásai sokszor hamarabb figyelmeztetnek, mint más komoly panaszok, ezért nem szabad legyinteni ezekre az apróságoknak ható tünetekre.

Más jelek, amelyekre érdemes figyelni

Nem csak a Beau-vonal lehet árulkodó. Egyéb tünetek, amelyekre érdemes figyelned:

  • fehér foltok: gyakran ásványianyag-hiányra utalnak, bár kisebb ütés is okozhatja azokat.
  • sárgás elszíneződés: lehet gombás fertőzés jele, de dohányzás vagy bizonyos gyógyszerek is kiválthatják.
  • kékes-lilás árnyalat: keringési problémát sejtethet.
  • túl vékony, törékeny köröm: vashiányhoz vagy pajzsmirigy-gondhoz köthető.

Ezek a tünetek önmagukban nem mindig adnak pontos diagnózist, de fontos jelzések, amelyeket nem érdemes figyelmen kívül hagyni.

Hogyan vigyázhatsz a körmeid egészségére?

A legjobb védelem az egészséges életmód, változatos, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag étrend. Különösen fontos a cink, a vas és a fehérje megfelelő bevitele. Kerüld a túl agresszív manikűrt, figyelj a körömágy védelmére, és ha sokat érintkezel vegyszerekkel, mindig használj védőkesztyűt. A hidratálás is fontos, főleg a hideg, száraz hónapokban.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

