Kalciumhiány: így jelez a tested, hogy baj van – Ne hagyd figyelmen kívül

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 08:15
Valószínűleg neked is azt magyarázta anyukád gyerekkorodban, hogy igyál sok tejet, abban van a sok kalcium, amitől erősek lesznek a csontjaid. Sajnos hiába ittad a tejet szorgalmasan, a kalciumhiány elkerülésére ez sem garancia. Olvass tovább, hogy megtudd milyen tünetekre kell odafigyelned, hogy elkerüld a bajt!
Kelemen Dorina
Kalciumhiány? Sokan legyintünk, „jó, persze, kalcium kell a csontoknak”, aztán ezzel le is tudtuk. Ha gyerekkorunkban nem ittunk elég tejet, akkor már úgyis késő. Pedig nem! 

Gyerekek tejet isznak, hogy elkerüljék a felnőttkori kalciumhiányt.
A kalciumhiányt nem szabad félvállról venni, komoly következményekkel járhat!
Fotó: 123RF
  • A hosszan tartó kalciumhiány következményei.
  • A kalciumhiány tünetei.
  • A D-vitamin fontossága.

Kalciumhiány tünetei: ne hagyd figyelmen kívül

Mi történik, ha hosszabb ideig kevés kalciumhoz jut a szervezetünk?

Akár étrendi okokból, akár azért, mert a szervezetünk kevésbé hatékonyan hasznosítja, a testünk jelezni kezd, csak lehet, hogy nem tudjuk beazonosítani, hogy a kalciumhiányra akarja hívja fel a figyelmünket.  

Mik ezek a tünetek? Fáradtság, izomrángások, bizsergő végtagok, egy kis szapora szívverés este lefekvéskor.    

Miért kell odafigyelni a kalciumszintre?  

A kalcium nemcsak a csontok téglája. Az idegrendszer finom jelzéseihez, az izmok összehúzódásához, a szívműködéshez is elengedhetetlen. Ha kevés kerül be a szervezetbe, a testünk okosan a csontokból kezdi el pótolni. Ettől persze kívülről még semmi nem látszik, csak évek múlva derül ki, hogy a csontsűrűségünk már jó ideje lejtmenetben van.  

A kalciumhiány leggyakoribb, mégis alul értékelt tünetei  

A tünetek sokszor annyira semlegesek, hogy könnyű összekeverni őket a stresszel vagy a kevés alvással.  

Íme néhány tipikus jel, amit érdemes komolyan venni:

  • Izomgörcsök, éjszakai „lábikragörcsök”  
  • Izomrángások, szemhéjremegés, furcsa zsibbadások  
  • Fáradékonyság, levertség, mintha „lefagyna” az energia  
  • Gyakori fogérzékenység, gyengülő körmök  
  • Száraz bőr, hajhullás  
  • Töredezett körmök
  • Szapora szívverés vagy időnként furcsa szívdobbanások  
  • Hosszabb távon csontritkulás vagy visszatérő apró törések  

Ezek persze nem jelentenek automatikus diagnózist, de ha több is jelen van, érdemes elmenni egy vérvételre és megbizonyosodni róla, hogy nem kalciumhiány miatt tapasztaljuk-e ezeket a tüneteket.  

Egy nőnek izomgörcs van a lábában ami a kalciumhiány egyik fontos tünete.
Ne hagyd figyelmen kívül az izomgörcsöket, ez a kalciumhiány egyik gyakori tünete
Fotó: musuc alexandr / 123RF

Mit tehetsz kalciumhiány esetén?  

A jó hír, hogy a legtöbbünk étrendjén kis odafigyeléssel sokat lehet javítani. A tejtermékek mellett bőven vannak más kalcium források is: szezámmag, mák, kelkáposzta, mandula, hüvelyesek, sőt bizonyos halak is meglepően sok kalciumot rejtenek. Ha valaki vegán vagy tejérzékeny, különösen fontos, hogy változatosan építse fel az étrendjét.  

A D-vitamin szerepe sem elhanyagolható

D-vitamin nélkül a kalcium egyszerűen nem hasznosul jól, hiába kerül be a szervezetbe. Sokaknál éppen ez a láncszem hiányzik, ezért télen különösen fontos, hogy pótoljuk a D-vitamint, hiszen alig jutunk napfényhez.  

Kik a veszélyeztetettek?

A növekedésben lévő gyerekeknél és tiniknél érthető okokból nagyobb az igény. A menopauza környékén lévő nőknél szintén megnő a kockázat, de azoknál is gyakran előkerül, akik teljesen kiiktatják a tejtermékeket, vagy alig jutnak napfényhez. Sokszor nem egy nagy hiba okozza a kalciumhiányt, hanem sok apró tényező együtt. 

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a kalciumhiányról:

