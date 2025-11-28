Kalciumhiány: így jelez a tested, hogy baj van – Ne hagyd figyelmen kívül

Kalciumhiány? Sokan legyintünk, „jó, persze, kalcium kell a csontoknak”, aztán ezzel le is tudtuk. Ha gyerekkorunkban nem ittunk elég tejet, akkor már úgyis késő. Pedig nem!

A kalciumhiányt nem szabad félvállról venni, komoly következményekkel járhat!

Fotó: 123RF

A hosszan tartó kalciumhiány következményei.

A kalciumhiány tünetei.

A D-vitamin fontossága.

Kalciumhiány tünetei: ne hagyd figyelmen kívül

Mi történik, ha hosszabb ideig kevés kalciumhoz jut a szervezetünk?

Akár étrendi okokból, akár azért, mert a szervezetünk kevésbé hatékonyan hasznosítja, a testünk jelezni kezd, csak lehet, hogy nem tudjuk beazonosítani, hogy a kalciumhiányra akarja hívja fel a figyelmünket.

Mik ezek a tünetek? Fáradtság, izomrángások, bizsergő végtagok, egy kis szapora szívverés este lefekvéskor.

Miért kell odafigyelni a kalciumszintre?

A kalcium nemcsak a csontok téglája. Az idegrendszer finom jelzéseihez, az izmok összehúzódásához, a szívműködéshez is elengedhetetlen. Ha kevés kerül be a szervezetbe, a testünk okosan a csontokból kezdi el pótolni. Ettől persze kívülről még semmi nem látszik, csak évek múlva derül ki, hogy a csontsűrűségünk már jó ideje lejtmenetben van.

A kalciumhiány leggyakoribb, mégis alul értékelt tünetei

A tünetek sokszor annyira semlegesek, hogy könnyű összekeverni őket a stresszel vagy a kevés alvással.

Íme néhány tipikus jel, amit érdemes komolyan venni:

Izomgörcsök, éjszakai „lábikragörcsök”

Izomrángások, szemhéjremegés, furcsa zsibbadások

Fáradékonyság, levertség, mintha „lefagyna” az energia

Gyakori fogérzékenység, gyengülő körmök

Száraz bőr, hajhullás

Töredezett körmök

Szapora szívverés vagy időnként furcsa szívdobbanások

Hosszabb távon csontritkulás vagy visszatérő apró törések

Ezek persze nem jelentenek automatikus diagnózist, de ha több is jelen van, érdemes elmenni egy vérvételre és megbizonyosodni róla, hogy nem kalciumhiány miatt tapasztaljuk-e ezeket a tüneteket.

Ne hagyd figyelmen kívül az izomgörcsöket, ez a kalciumhiány egyik gyakori tünete

Fotó: musuc alexandr / 123RF

Mit tehetsz kalciumhiány esetén?

A jó hír, hogy a legtöbbünk étrendjén kis odafigyeléssel sokat lehet javítani. A tejtermékek mellett bőven vannak más kalcium források is: szezámmag, mák, kelkáposzta, mandula, hüvelyesek, sőt bizonyos halak is meglepően sok kalciumot rejtenek. Ha valaki vegán vagy tejérzékeny, különösen fontos, hogy változatosan építse fel az étrendjét.