Kalciumhiány: így jelez a tested, hogy baj van – Ne hagyd figyelmen kívül

Kalciumhiány? Sokan legyintünk, „jó, persze, kalcium kell a csontoknak”, aztán ezzel le is tudtuk. Ha gyerekkorunkban nem ittunk elég tejet, akkor már úgyis késő. Pedig nem!
Akár étrendi okokból, akár azért, mert a szervezetünk kevésbé hatékonyan hasznosítja, a testünk jelezni kezd, csak lehet, hogy nem tudjuk beazonosítani, hogy a kalciumhiányra akarja hívja fel a figyelmünket.
Mik ezek a tünetek? Fáradtság, izomrángások, bizsergő végtagok, egy kis szapora szívverés este lefekvéskor.
A kalcium nemcsak a csontok téglája. Az idegrendszer finom jelzéseihez, az izmok összehúzódásához, a szívműködéshez is elengedhetetlen. Ha kevés kerül be a szervezetbe, a testünk okosan a csontokból kezdi el pótolni. Ettől persze kívülről még semmi nem látszik, csak évek múlva derül ki, hogy a csontsűrűségünk már jó ideje lejtmenetben van.
A tünetek sokszor annyira semlegesek, hogy könnyű összekeverni őket a stresszel vagy a kevés alvással.
Ezek persze nem jelentenek automatikus diagnózist, de ha több is jelen van, érdemes elmenni egy vérvételre és megbizonyosodni róla, hogy nem kalciumhiány miatt tapasztaljuk-e ezeket a tüneteket.
A jó hír, hogy a legtöbbünk étrendjén kis odafigyeléssel sokat lehet javítani. A tejtermékek mellett bőven vannak más kalcium források is: szezámmag, mák, kelkáposzta, mandula, hüvelyesek, sőt bizonyos halak is meglepően sok kalciumot rejtenek. Ha valaki vegán vagy tejérzékeny, különösen fontos, hogy változatosan építse fel az étrendjét.
D-vitamin nélkül a kalcium egyszerűen nem hasznosul jól, hiába kerül be a szervezetbe. Sokaknál éppen ez a láncszem hiányzik, ezért télen különösen fontos, hogy pótoljuk a D-vitamint, hiszen alig jutunk napfényhez.
A növekedésben lévő gyerekeknél és tiniknél érthető okokból nagyobb az igény. A menopauza környékén lévő nőknél szintén megnő a kockázat, de azoknál is gyakran előkerül, akik teljesen kiiktatják a tejtermékeket, vagy alig jutnak napfényhez. Sokszor nem egy nagy hiba okozza a kalciumhiányt, hanem sok apró tényező együtt.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a kalciumhiányról:
Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.