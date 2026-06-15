Miért viszket az aranyér és mit tehetünk ellene?

Az aranyér a végbélnyílásban és a végbél alsó szakaszán futó vénák kitágulását jelenti. Tulajdonképpen egy visszér, ami a végbél környékén helyezkedik el. Az aranyér kialakulásában gyakran szerepet játszik a hosszas ülés, az ülőmunka, a WC-n töltött túl sok idő és a székletürítés közbeni erőlködés. Az aranyér nemcsak fájdalmas lehet, hanem égő, viszkető érzést is okozhat.
Az aranyér lehet külső vagy belső. A külső aranyér a végbélnyílás körüli bőr alatt alakul ki, a belső pedig a végbél belsejében helyezkedik el. Előfordulhat, hogy WC-használat közben az erőlködés hatására a belső aranyér kitüremkedik a végbélnyíláson keresztül, ezt aranyér-előesésnek nevezik. Ilyenkor az aranyér nyálkát termel, ami irritálja a végbélnyílás körüli érzékeny bőrt és viszketést okoz. Ha az aranyér előesett állapotban marad, a nyálkatermelés folyamatos lehet, így a viszketés sem múlik el. A panasz tovább erősödhet, ha a nyálka székletmaradványokkal keveredik, mert ez fokozza az irritációt.
Nem minden végbéltáji viszketés oka az aranyér. Számos más probléma is kiválthatja a tünetet, például:
Elképzelhető, hogy a nem megfelelő higiénia okozza a viszketést, fontos az anális terület tisztán tartása. Ha nem tartjuk tisztán a területet, könnyen kialakulhat irritáció, de a túlzásba vitt tisztálkodás sem segít. Az erős dörzsölés apró sérüléseket okozhat, a gyakori szappanhasználat pedig eltávolítja a bőr természetes védőrétegét. Az illatosított törlőkendők és tisztítószerek szintén száríthatják, érzékenyebbé tehetik a bőrt. Ha a viszketés erős, tartós, vagy nem vagy biztos benne, hogy aranyér okozza, érdemes orvoshoz fordulni kivizsgálásra.
Néhány apró változtatás sokat segíthet a panaszok megelőzésében:
Az első lépés, hogy amennyire csak tudod, ne vakard a területet. A vakarás sérüléseket okozhat a bőrön, könnyen súlyosbíthatja a problémát. Figyelj a kíméletes higiéniára: tisztítsd a területet enyhe, allergénmentes szappannal és vízzel.
Ülőfürdő
Az ülőfürdő az egyik legnépszerűbb otthoni megoldás viszkető aranyér esetén. Meleg, de nem forró vízben végezd, alkalmanként 15–20 percig. A meleg víz javítja a vérkeringést, segít ellazítani és regenerálni a végbélnyílás környékét. Naponta általában kétszer ajánlott. A vízhez adhatsz két-három evőkanál szódabikarbónát vagy Epsom-sót is.
Rövid ideig tartó, hűvös zuhany
Ha nem szeretnél ülőfürdőt, egy rövid, hűvös vizes zuhany is segíthet. Ilyenkor ne szappanozd közvetlenül a végbélnyílás környékét.
Zsibbasztó borogatás
Hideg borogatással csökkentheted az idegvégződések ingerlését. Patikában kapható hidrokortizon- vagy lidokaintartalmú krémek és kenőcsök is enyhíthetik átmenetileg a viszketést.
Az orvosi kezelés mindig a kiváltó ok tisztázásán alapul. Ha például fertőzés, anyagcsere-probléma vagy más alapbetegség áll a háttérben, annak célzott kezelése szükséges. Fertőzéses eredetű végbélviszketésnél gombaellenes, antimikrobiális vagy féregirtó kezelés jöhet szóba, míg más esetekben a kezelőorvos által felírt speciális kenőcs hozhat enyhülést. Ha a panaszok nem múlnak, vagy rendszeresen visszatérnek, ne halogasd az orvosi vizsgálatot. A korai kivizsgálás megnyugtató és segít megelőzni a komolyabb szövődményeket is.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
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