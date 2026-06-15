Miért viszket az aranyér és mit tehetünk ellene?

Az aranyér viszketése gyakran a nyálkatermelés és a bőr irritációja miatt alakul ki.

Nem minden végbéltáji viszketés mögött aranyér áll, más betegségek is okozhatják.

Kíméletes higiénével, otthoni módszerekkel és szükség esetén orvosi kezeléssel a panaszok jól enyhíthetők.

Az aranyér a végbélnyílásban és a végbél alsó szakaszán futó vénák kitágulását jelenti. Tulajdonképpen egy visszér, ami a végbél környékén helyezkedik el. Az aranyér kialakulásában gyakran szerepet játszik a hosszas ülés, az ülőmunka, a WC-n töltött túl sok idő és a székletürítés közbeni erőlködés. Az aranyér nemcsak fájdalmas lehet, hanem égő, viszkető érzést is okozhat.

Az aranyér kialakulásában gyakran szerepet játszik az ülőmunka / Fotó: 123RF

Miért viszket az aranyér?

Az aranyér lehet külső vagy belső. A külső aranyér a végbélnyílás körüli bőr alatt alakul ki, a belső pedig a végbél belsejében helyezkedik el. Előfordulhat, hogy WC-használat közben az erőlködés hatására a belső aranyér kitüremkedik a végbélnyíláson keresztül, ezt aranyér-előesésnek nevezik. Ilyenkor az aranyér nyálkát termel, ami irritálja a végbélnyílás körüli érzékeny bőrt és viszketést okoz. Ha az aranyér előesett állapotban marad, a nyálkatermelés folyamatos lehet, így a viszketés sem múlik el. A panasz tovább erősödhet, ha a nyálka székletmaradványokkal keveredik, mert ez fokozza az irritációt.

Az anális viszketés egyéb okai

Nem minden végbéltáji viszketés oka az aranyér. Számos más probléma is kiválthatja a tünetet, például:

anális repedések

gombás fertőzések

székletszivárgás

fokozott izzadás

végbélgyulladás

nemi szervi szemölcsök

herpesz

rüh

féreg-fertőzés

pikkelysömör

ritkábban daganatos betegség

Elképzelhető, hogy a nem megfelelő higiénia okozza a viszketést, fontos az anális terület tisztán tartása. Ha nem tartjuk tisztán a területet, könnyen kialakulhat irritáció, de a túlzásba vitt tisztálkodás sem segít. Az erős dörzsölés apró sérüléseket okozhat, a gyakori szappanhasználat pedig eltávolítja a bőr természetes védőrétegét. Az illatosított törlőkendők és tisztítószerek szintén száríthatják, érzékenyebbé tehetik a bőrt. Ha a viszketés erős, tartós, vagy nem vagy biztos benne, hogy aranyér okozza, érdemes orvoshoz fordulni kivizsgálásra.