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Miért viszket az aranyér és mit tehetünk ellene?

Miért viszket az aranyér és mit tehetünk ellene?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors aranyér
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 20:45
megoldásokokokviszketés
Sok embert érint, mégis ritkán beszélünk róla nyíltan. Pedig aranyér esetén a fájdalom mellett a viszketés az egyik legkellemetlenebb tünet, ami megkeserítheti a mindennapokat. Szerencsére a háttérben álló okok jól felderíthetők és a panaszok nagy része enyhíthető. Mutatjuk, hogyan.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Az aranyér viszketése gyakran a nyálkatermelés és a bőr irritációja miatt alakul ki.
  • Nem minden végbéltáji viszketés mögött aranyér áll, más betegségek is okozhatják.
  • Kíméletes higiénével, otthoni módszerekkel és szükség esetén orvosi kezeléssel a panaszok jól enyhíthetők.

Az aranyér a végbélnyílásban és a végbél alsó szakaszán futó vénák kitágulását jelenti. Tulajdonképpen egy visszér, ami a végbél környékén helyezkedik el. Az aranyér kialakulásában gyakran szerepet játszik a hosszas ülés, az ülőmunka, a WC-n töltött túl sok idő és a székletürítés közbeni erőlködés. Az aranyér nemcsak fájdalmas lehet, hanem égő, viszkető érzést is okozhat.

Férfi ülőmunkát végez, aranyér alakult ki nála.
Az aranyér kialakulásában gyakran szerepet játszik az ülőmunka / Fotó: 123RF

Miért viszket az aranyér?

Az aranyér lehet külső vagy belső. A külső aranyér a végbélnyílás körüli bőr alatt alakul ki, a belső pedig a végbél belsejében helyezkedik el. Előfordulhat, hogy WC-használat közben az erőlködés hatására a belső aranyér kitüremkedik a végbélnyíláson keresztül, ezt aranyér-előesésnek nevezik. Ilyenkor az aranyér nyálkát termel, ami irritálja a végbélnyílás körüli érzékeny bőrt és viszketést okoz. Ha az aranyér előesett állapotban marad, a nyálkatermelés folyamatos lehet, így a viszketés sem múlik el. A panasz tovább erősödhet, ha a nyálka székletmaradványokkal keveredik, mert ez fokozza az irritációt.

Az anális viszketés egyéb okai

Nem minden végbéltáji viszketés oka az aranyér. Számos más probléma is kiválthatja a tünetet, például:

  • anális repedések
  • gombás fertőzések
  • székletszivárgás
  • fokozott izzadás
  • végbélgyulladás
  • nemi szervi szemölcsök
  • herpesz
  • rüh
  • féreg-fertőzés
  • pikkelysömör
  • ritkábban daganatos betegség

Elképzelhető, hogy a nem megfelelő higiénia okozza a viszketést, fontos az anális terület tisztán tartása. Ha nem tartjuk tisztán a területet, könnyen kialakulhat irritáció, de a túlzásba vitt tisztálkodás sem segít. Az erős dörzsölés apró sérüléseket okozhat, a gyakori szappanhasználat pedig eltávolítja a bőr természetes védőrétegét. Az illatosított törlőkendők és tisztítószerek szintén száríthatják, érzékenyebbé tehetik a bőrt. Ha a viszketés erős, tartós, vagy nem vagy biztos benne, hogy aranyér okozza, érdemes orvoshoz fordulni kivizsgálásra.

Tippek végbélviszketés ellen

Néhány apró változtatás sokat segíthet a panaszok megelőzésében:

  • használj sima, fehér WC-papírt, kerüld az illatosított vagy mintás változatokat
  • válassz színezék- és illatmentes tisztálkodószereket és törlőkendőket
  • törléskor légy óvatos, ne dörzsöld a bőrt
  • mosakodás után puha törölközővel vagy langyos levegővel szárítsd meg a területet
  • ne viselj túl szűk ruhát
  • részesítsd előnyben a pamut alsóneműt

A viszketés enyhítése

Az első lépés, hogy amennyire csak tudod, ne vakard a területet. A vakarás sérüléseket okozhat a bőrön, könnyen súlyosbíthatja a problémát. Figyelj a kíméletes higiéniára: tisztítsd a területet enyhe, allergénmentes szappannal és vízzel.

A viszketés csökkentésére több módszer is beválhat:

Ülőfürdő

Az ülőfürdő az egyik legnépszerűbb otthoni megoldás viszkető aranyér esetén. Meleg, de nem forró vízben végezd, alkalmanként 15–20 percig. A meleg víz javítja a vérkeringést, segít ellazítani és regenerálni a végbélnyílás környékét. Naponta általában kétszer ajánlott. A vízhez adhatsz két-három evőkanál szódabikarbónát vagy Epsom-sót is.

Rövid ideig tartó, hűvös zuhany

Ha nem szeretnél ülőfürdőt, egy rövid, hűvös vizes zuhany is segíthet. Ilyenkor ne szappanozd közvetlenül a végbélnyílás környékét.

Zsibbasztó borogatás

Hideg borogatással csökkentheted az idegvégződések ingerlését. Patikában kapható hidrokortizon- vagy lidokaintartalmú krémek és kenőcsök is enyhíthetik átmenetileg a viszketést.

A végbélviszketés orvosi kezelése

Az orvosi kezelés mindig a kiváltó ok tisztázásán alapul. Ha például fertőzés, anyagcsere-probléma vagy más alapbetegség áll a háttérben, annak célzott kezelése szükséges. Fertőzéses eredetű végbélviszketésnél gombaellenes, antimikrobiális vagy féregirtó kezelés jöhet szóba, míg más esetekben a kezelőorvos által felírt speciális kenőcs hozhat enyhülést. Ha a panaszok nem múlnak, vagy rendszeresen visszatérnek, ne halogasd az orvosi vizsgálatot. A korai kivizsgálás megnyugtató és segít megelőzni a komolyabb szövődményeket is.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

 

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